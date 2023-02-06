Резников должен уйти в отставку? Что это изменит во время войны 6 февраля, 10:15

Министр обороны Алексей Резников должен уйти в отставку. Это усиливает или ослабляет наши позиции? По моему мнению — ослабляет

Резников выстроил отношения с ведущими людьми, принимающими решение. И это важно. Ибо задача министра обороны сейчас — исключительно заниматься обеспечением армии. Не сидеть в окопах, а сидеть в переговорных комнатах и договариваться, договариваться, договариваться. И любой новый человек должен, по крайней мере частично, выстраивать те отношения с нуля. И не надо закатывать глаза и говорить, что личные отношения не столь важны. Нет, они очень важны. Они влияют на быстроту принятия решений. И не только. Благо, начальник ГУР Кирилл Буданов, который может заменить Резникова, и так был среди людей, которым западный мир доверял и с кем контактировал. Плохо, что таких людей будет меньше. Плохо, что российские пропагандисты начнут разгонять тезисы о том, что министр обороны, которому западные правительства давали оружие, ушел из-за коррупции. А следовательно, коррупционер. И значит, деньги западных налогоплательщиков в опасности. И это в тот момент, когда мы критически зависим от поставок вооружения и от решений политиков США, Германии, Франции. Политиков, желающих понравиться своим избирателям. И которые хотят выиграть следующие выборы.

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И ради чего? Уменьшит ли это уровень коррупции в министерстве? Напоминает ли это сожжение куртизанки на костре инквизиции, дабы остановить эпидемию чумы?

То есть. Понятное дело, что мы теряем из-за этой отставки. Но что мы получим? Звучит немного цинично, но во время войны рациональность и эффективность должны быть на первом месте. Снизит ли это уровень коррупции в Минобороны и государстве в целом?

И ради чего? Уменьшит ли это уровень коррупции в министерстве?

Была ли коррупция у Минобороны? Конечно, была. Разве в этом кто-нибудь сомневался месяц назад? Полгода назад? Вряд ли. Но тогда никто не потребовал отставки министра. Почему? Может быть, потому, что вряд ли коррупция в Минобороны связана с фигурой министра. Так что и его отставка ничего не изменит. Она могла бы усилить нас во время войны, эта отставка, если бы с министром исчезли и коррупционные схемы. Но ведь этого не произойдет.

Можно ли винить министра, что он не боролся с коррупцией? Теоретически можно. Но была ли это его основная задача сейчас, во время войны? Вряд ли. Можно ли во время войны бороться с коррупцией, которая является системным недостатком в министерстве, и не потерять управление над министерством — сомнительно. Означают ли эти сомнения, что во время войны можно воровать и не следует бороться с коррупцией? Вовсе нет. Надо. Но нужно бороться именно с коррупцией, а борьба с Резниковым — это немного из другой оперы. В которой, похоже, достаточно много личных обид.

Виноват ли Резников, что пошел на компромисс с коррупцией и закрыл на нее глаза? Да, это компромисс. Коррупционный компромисс. И это противно. Но реальность такова, что такие компромиссы есть. Более того, активная часть общества также пошла на этот компромисс с началом войны. Изменит ли отставка министра этот компромисс среди чиновников — точно нет. Поэтому и сама отставка выглядит деструктивной, которая несет с собой послабление и не несет усиления. Она не решает системно проблемы с коррупцией.

Стало быть, министр обороны во время войны уходит из-за неудачной коммуникации по поводу коррупции в своем ведомстве. В мирное время это было бы верно. Во время войны, если бы речь шла, например, о Министерстве образования, это тоже было бы правильно. Но правильно ли это во время войны для Министерства обороны?

Министр обороны потерял должность, потому что неправильно среагировал на скандал, связанный с его подчиненными, нажившимися на яйцах. И нормальная ли цена для отставки министра во время войны? Отставка, которая точно повлияет на нашу обороноспособность. Точно ли это нормальная цена, чтобы другие чиновники усвоили этот урок? Или когда звучит воздушная тревога, ученикам лучше последовать в бомбоубежище, даже если учитель не успел указать им на их ошибки в домашней задании?

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