День от Резникова до Коломойского 4 сентября, 18:12

Чем жила страна 4 сентября 2023 года

● Резніков звільняється. Міністр оборони Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку. «На виконання рішення президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаймо стрій!» — написав він.

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У своїй заяві міністр коротко згадав про свій шлях, заявивши, що за 22 місяці його відомство «виконало ключові завдання, які було визначено під час призначення мене на посаду».

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що після понад 550 днів розв’язаної Росією повномасштабної війни замінить Резнікова на посаді глави Міноборони України. Він запропонував кандидатуру глави Фонду держмайна Рустема Умєрова. Ротації відбудуться цього тижня. Президент додав, що Міноборони потребує «нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством загалом».

● Перший серед кримських татар міністр оборони. Голова Фонду держмайна, колишній нардеп від Голосу Рустем Умєров дійсно вже цього тижня може замінити Резнікова на посаді міністра оборони. Зранку він вже подав заяву про відставку у Верховну Раду.

«Зараз очолити Міністерство має Рустем Умєров. Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових представлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури», — вважає Володимир Зеленський.

Таким чином 41-річний Рустем Умєров може стати першим представником кримських татар на чолі вітчизняного Міноборони. Він є співзасновником інвесткомпанії ASTEM, певний час був радником лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Протягом багатьох років Умєров також був однією з ключових фігур в питаннях обміну кримських політв'язнів та військовополонених. Навесні 2022 року Рустем Умєров, тоді ще депутат ВР, увійшов до складу делегації України, яка взяла участь у декількох раундах переговорів з Росією.

● Reuters назвало ймовірну майбутню заміну міністра оборони «найбільшим струсом в оборонному істеблішменті України» з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Підсумовуючи роботу Резнікова, агентство нагадало, що він «допоміг отримати мільярди доларів західної військової допомоги» для підтримки оборонних зусиль України, однак його міністерство переслідували звинувачення в хабарництві, які сам Резніков вважав наклепницькими.

Сьогодні ж Резніков трохи поговорив з пресою:

● Війна — це $100 млн на день. Міністр оборони Олексій Резніков заявив Укрінформ, що день війни коштує Україні $100 млн. Відповідаючи на питання, чому купують дрони за гроші громадян, а не за гроші бюджету, Резніков сказав: «Я не маю права сказати вам про контракти. Я можу сказати, що офіційно тільки нових українських дронів 30 моделей різних типів допущено до експлуатації: розвідувальних, ударних, камікадзе тощо. У тому числі - 10 моделей FPV-дронів». За його словами, кількість їх випуску залежатиме від самих виробників. «Ми все у них купимо — за державні кошти», — додав він.

Резніков сказав, що поставки від волонтерів із 24 лютого 2022 року по сьогоднішній день — це 3% від усього, що потрапило на війну. «А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає $100 млн на добу в цілому. От просто вдумайтеся», — сказав він.

● А ще Резніков заявив Укрінформ, що не існує ядерної зброї, яка знищить таку велику країну, як Україна. «У нас велика територія», — сказав він.

● Під Бахмутом продовжується просування. Сили оборони України протягом минулого тижня відвоювали ще 3 кв. км під Бахмутом на Донеччині, збільшивши загальну звільнену площу до 47 кв. км. Мають «певні успіхи» у районі Кліщіївки. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За словами Маляр, на Бахмутському напрямку росіяни ведуть обороні дії, щоб стримати просування ЗСУ, та безуспішно намагаються відновити втрачене становище в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озарянівки (на південь від Бахмута).

● Наступ на півдні прискориться? Прорив першої лінії російської оборони поблизу села Роботине (на південний схід від Запоріжжя) дає ЗСУ шанс на більш вільні маневри з використанням техніки і може свідчити, що подальші оборонні лінії росіян захищені слабше. Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW назвали «надзвичайно відвертими» коментарі виданню The Guardian бригадного генерала Олександра Тарнавського, який очолює підрозділи Сил оборони України на південному напрямку. Тарнавськй підтвердив, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони росіян на півдні та прокоментував перспективи подальшого їх просування на заході Запорізькій області. Зокрема він вказав, що підготовлені росіянами оборонні позиції безпосередньо попереду ЗСУ та далі на південь за напрямком просування України можуть бути менш складними для українських сил.

Тарнавський також відзначив, що російські війська присвятили 60% свого часу та ресурсів будівництву серії оборонних позицій, які українські війська нині прорвали, і лише по 20% - кожному з двох наступних захисних шарів оборони далі на південь.

● Після прориву першої російської лінії оборони у Запорізькій області у ЗСУ з’явилася можливість маневрувати технікою та військами. Про це речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив Суспільному.

● Кілька російських джерел заявили, що ЗСУ продовжують діяти на лівому (східному) березі Дніпра в окупованій частині Херсонській області. Загалом з 30 серпня найвідоміші російські «воєнкори» постійно стверджували, що українські сили утримують позиції на лівому березі Дніпра на північний захід від Підстепного та в районі Антонівського мосту, констатують в ISW.

● Мінус 4 танки та катер. В Україні за минулу добу ліквідували 460 російських окупантів і одне вороже судно (катер). Загалом втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення склали 265 120 військових. Це дані Генштабу ЗСУ на ранок.

Крім того українці знищили: танків — 4480 (+4 за добу), бойових броньованих машин — 8663 (+14), артсистем — 5611 (+29), РСЗВ — 741 (+2), засобів ППО — 503 (+1), літаків — 315 (+0), вертольотів — 316 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4481 (+37), крилатих ракет — 1447 (+0), кораблів / катерів — 19 (+1) та багато іншого.

● У Азовському морі розбився російський вертоліт Ка-52, повідомив ТГ-канал Baza з посиланням на джерела в рятувальних службах РФ.

● РФ нищить порти. У ніч на 4 вересня Росія знову атакувала Україну дронами, завдавши ударів по півдню країни, зокрема Одеській області. Усього зафіксовано пуски 32 шахедів, які атакували Одещину та Дніпропетровщину. Сили та засоби Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищили 23 ворожі ударні БпЛА.

● Росіяни вдарили по країні НАТО. Під час атаки РФ на Україну дрони-камікадзе Shahed впали і здетонували на території Румунії. Про це з посиланням на дані Держприкордонслужби повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко. За його словами, це сталося під час удару окупантів в районі Ізмаїльського порту.

«Це чергове підтвердження того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, а й безпеці сусідніх країн, у тому числі держав-членів НАТО», — наголосив Ніколенко.

● Румунія заперечує удар. Міністерство оборони Румунії «категорично спростовує» інформацію про те, що російські безпілотники впали на територію країни у ніч проти 4 вересня. У повідомленні відомства у ФБ сказано, що його відповідальні структури в режимі реального часу стежили за ситуацією, спричиненою російськими атаками безпілотників на інфраструктуру в районі українських портів на Дунаї. Мовляв, засоби нападу, використані РФ, «жодного разу не створювали прямих військових загроз національній території або територіальним водам Румунії».

● Українські прикордонники зафіксували дві детонації дронів-камікадзе Shahed на території Румунії під час атаки РФ на Україну. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. «За певними каналами зв’язку прикордонники України поінформували румунських колег, що фіксували дві детонації на території Румунії в певних районах під час здійснення атаки Росією літальними апаратами», — зазначив він.

● Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що в України є фотодокази падіння російських дронів Shahed на території Румунії під час масованої атаки в ніч із 3 на 4 вересня.

● Ердоган, його дружина та його міністри приїхали товаришувати з Путіним. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прилетів до російського міста Сочі заради зустрічі із диктатором Путіним. Про це повідомило Andolu. Разом з Ердоганом до Росії приїхали турецькі міністри та перша леді Еміне Ердоган.

Очікується, що головною темою зустрічі стане зерновий коридор, який блокує Росія, а також розв’язана проти України повномасштабна війна та обмін полоненими між Києвом і Москвою.

Але сподівання Ердогана щодо зернової угоди виявились марними (що не дивно з огляду на постійні намагання росіян знищити портову інфраструктуру України, потрібну для експорту зерна):

● Диктатор зерно не розблокував. Російський диктатор після зустрічі з президентом Туреччини заявив, що РФ готова подумати про відновлення зернової угоди, проте лише після зняття обмежень на експорт російської агропродукції.

За словами глави кремлівського режиму, його країна організує постачання 1 млн т зерна «за преференційною ціною» для перероблення в Туреччині і транспортування до «найбідніших країн». Путін також повідомив, що через декілька тижнів Росія почне постачання безкоштовного зерна шести африканським країнам. Водночас Ердоган під час зустрічі сказав, що Чорноморську зернову ініціативу треба продовжити, усуваючи наявні недоліки.

● Ердоган дуже хоче стати миротворцем. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час зустрічі з Путіним у Сочі запропонує посередництво в мирних переговорах України та РФ, повідомила Milliyet. Видання пише, що Ердоган передасть, що він готовий узяти на себе роль посередника і надати всі види підтримки, включно з проведенням прямих переговорів, «для забезпечення міцного миру між ворогуючими сторонами».

● «Ще одне питання між нами — це кроки, які ми зробили і будемо робити в напрямку оборонної промисловості. В енергетичному секторі ми вже маємо дуже важливі відносини з Росією, особливо в галузі природного газу. Я вірю, що ми продовжимо розвивати їх і надалі», — розповів перед початком зустрічі турецький лідер.

● ООН недобачає? Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні поки що не дійшла висновку, що Росія вчиняє в Україні злочин геноциду, заявив її голова Ерік Мьосе. «Ми чудово усвідомлюємо занепокоєння і звинувачення щодо цього злочину. Ми розслідуємо це крок за кроком. Наразі в нас немає достатніх доказів щодо відповідності [російських злочинів] правовим вимогам Конвенції про геноцид», — сказав він і наголосив, що розслідування триватимуть.

Водночас Мьосе зазначив, що комісія зафіксувала велику кількість порушень з боку російських військ, зокрема умисних убивств, незаконних затримань, катувань, зґвалтувань та інших форм сексуального насильства, депортації дітей, і багато цих порушень кваліфікуються як воєнні злочини, а деякі з них, якщо це підтвердять подальші докази, можуть вважатися злочинами проти людяності (зокрема катування та атаки на цивільну інфраструктуру).

● У жовтні комісія представить звіти про свою роботу Генасамблеї ООН, у березні 2024 року — Раді ООН з прав людини.

І насамкінець:

● Коломойський — у СІЗО. Одного з найбагатших українців Ігоря Коломойського два місяці триматимуть під вартою. Суд дозволив йому внести заставу в 509 млн грн, однак той відмовився.

2 вересня СБУ, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу. Йдеться про шахрайство (заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою) та легалізацію (відмивання) доходів чи майна, одержаних злочинним шляхом. «Встановлено, що протягом 2013−2020 років Ігор Коломойський легалізував понад 0,5 млрд грн шляхом їх виведення за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ», — йдеться у заяві СБУ.

Коломойський не хоче вносити заставу, заявили його адвокати. За словами захисників олігарха, судове засідання проходило з низкою порушень, а їм не дали часу на збір матеріалів у справі, тому наразі вони готують апеляцію.

Пам’ятайте, що принесло вчора, живіть сьогоденням і вірте в майбутнє - своє та країни.