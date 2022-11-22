Институт Майдана и будущая судьба власти 22 ноября, 13:03

Тот, кто надеется войти в послевоенную политическую историю страны только на лозунге «Победа!», ошибается

«21−24 ноября 2013: не подписание Соглашения об Ассоциации Украины с ЕС и начало демонстрации представителей общественных объединений и студенческой молодежи на самой площади Майдан (2−3 тысячи человек в день). Поэтому Майдан еще называется Евромайданом. Было поставлено несколько палаток, в которых постоянно дежурили молодые протестующие. В то же время на ближайшей площади начинается демонстрация, инициированная тремя партиями политической оппозиции: Батькивщина (Юлия Тимошенко), Удар (Виталий Кличко) и радикально-националистическая (Свобода) — до 2−3 тысяч.

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На предложение оппозиции объединиться протестующие ответили отказом и предложили политикам выступать на Майдане без политических флагов и признаков. Объединения не вышло. Майдан с самого начала заявил о себе как о широком общественном движении".

Этот отказ граждан протеста объединиться с политиками указал на особенность Майдана. С самого начала он выступает из глубин исторической памяти свободных украинцев как независимый общественный институт. Если угодно, как зрелое гражданское общество, воля которого не зависит от власти. Претенденты на власть получили поучительный урок отказа, который указал на ее место, навсегда зависимое от воли гражданского общества в демократической Украине. Властно возник вневременной украинский, демократический институт Майдана.

Властно возник вневременной украинский, демократический институт Майдана

Это урок и напутствие также и современной власти народовластия. Во время войны гражданская самоорганизация, институт Майдана, не только не исчезла из общественной конституции Украины. Он в миллионы раз усилен в чрезвычайном героизме комбатантов, ответственном труде волонтеров, достойном поведении перемещенных украинцев, упрямстве бизнеса и строгой выдержке горожан. Он не очень громко, но заметно, являет себя в соцсетях и независимых СМИ как общественный контроль за грубыми ошибками ветвей власти. Он направляет создание независимого видения «Украина после победы». И, в конечном итоге, именно он выставит оценку и себе, и, в первую очередь, действующей власти за цену победы.

Тот, кто надеется войти в послевоенную политическую историю страны только на лозунге «Победа!», ошибается. Во время войны солидарность власти и общественности для единения нации в могучий кулак, разбивающий голову российского гада, необходима и понятна. Впрочем, после победы тысячекратно усиленный институт Майдана подведет подробный баланс и общественный аудит качества политических действий и правления за месяцы войны. И скажет его веское слово: Мы выбираем вас. Или, извините, не вас.

Именно это собственное достоинство института Майдана мы отмечаем в эти дни.

Текст опубликован с разрешения автора

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