Цена ПАСЕ. Какую задачу решил Путин Сегодня, 11:31 2315 Цей матеріал також доступний українською

По решению Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Россия вновь стала её полноправным членом

Все ограничения, наложенные на её делегацию после аннексии Крыма и начала войны в Донбассе — сняты полностью. При этом ни один пункт из семи резолюций ПАСЕ, касающихся агрессии России против Украины не исполнен Россией.



Зато Россия вновь будет платить взносы в Ассамблею, выплату которых она приостановила в 2017 г. «Деньги нам нужны больше, чем принципы», — сказал кто-то из президиума Ассамблеи сэру Роджеру Гэйлу — докладчику по новой резолюции. И британский политик озвучил эти слова с трибуны, добавив, что сам он будет голосовать против резолюции.

Случившееся — полный нравственный провал ПАСЕ.

Конечно, ПАСЕ, из которой угрожала выйти Россия, если не восстановят полномочий её делегации, лишилась бы в случае ухода РФ денег, российские граждане лишились бы Европейского суда по правам человека и, быть может, Россия отменила бы мораторий на смертную казнь. Всё это — ужасно. Но свершившееся ужасно в кубе.

И вы возьмете эти деньги, улыбнетесь ему, смолчите о Крыме

14 декабря 1939 года СССР был исключен из Лиги Наций за агрессию против Финляндии. Разве агрессия против Украины — меньшее преступление? Разве ПАСЕ в меньшей степени вдохновляется нравственными принципами международных отношений, чем Лига Наций? Увы, теперь ясно, что в меньшей.

Путин верит как христианин в Credo, в то, что купить можно всё, и важны не принципы, а «цена вопроса». Вчера правитель РФ получил от европейцев подтверждение этого своего символа веры.

Ценой этого подтверждения стал уход с заседания в знак протеста семи национальных делегаций. Путин, обещая заплатить в ПАСЕ 40 млн евро, так решил и вторую свою старинную задачу — задачу раскола Европы. По монолиту правовой и нравственной Европы прошла трещина, которую вряд ли удастся легко устранить. Скорее, она будет расширяться. Великобритания, Швеция, Нидерланды, Чехия и другие страны, особо затронутые наглой агрессией Путина против европейских ценностей, могут последовать за Украиной, Грузией, Словакией, странами Балтии, Польшей.

И последнее, но весьма важное. ПАСЕ — представительство граждан Европы, которые на свободных и соревновательных выборах избирают в свои национальные парламенты депутатов, которые потом, по партийным квотам представляют национальный парламент, а, соответственно, и избравших их граждан, в ПАСЕ. ПАСЕ — это голос всех народов Европы, как входящих в Евросоюз, так и не входящих.

Но выборы в России по воле Путина и его клики давно перестали быть и свободными, и соревновательными. Они давно уже вообще перестали быть выборами. Отдел кадровой политики АП, а не граждане России решают, кто должен сидеть в Государственной Думе, как и во всех иных псевдо-легислатурах. Дума России — это многоликий Путин, сформированный беспринципными его прислужниками из АП. Именно Путина впустила ПАСЕ, именно Путина будет она слушать, когда на трибуну всходят Слуцкий, Толстой или Калашников.

Того Путина, который харкнул в лицо Европе, того Путина, который глумился над ней, лгал и смеялся над европейскими ценностями, захватывая Крым и Южную Осетию, уничтожая своими танковыми дивизиями украинцев в Донбассе, отравляя Скрипалей в Солсбери, вторгаясь в выборы повсюду в Европе, пытаясь свергнуть законные и демократические правительства в Черногории и Македонии — именно этого Путина, а не Россию, европейцы будут видеть в Парламентской Ассамблее Совета Европы.



Он купил себе право на возврат, и заплатит еще больше деньгами, отобранными у придушенных им граждан России. И вы возьмете эти деньги, улыбнетесь ему, смолчите о Крыме, Грузии, Донбассе, об отравленных ипритом детях Сирии, о разрушенных его бомбами госпиталях Идлиба — вы всё это проглотите, вы смолчите.

Такова цена допущенной вчера на сессии ПАСЕ ошибки. И ошибка эта, безмерно унизившая и расколовшая Европу, поэтому вырастает в преступление.

Текст опубликован с разрешения автора

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