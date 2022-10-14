Танцы вокруг российской нефти и истерики российских ракет 14 октября, 11:50 Эксклюзив НВ

Рынки на этой неделе показали всю свою непредсказуемую сущность

Индекс S&P500 откроется в пятницу на отметке в 3669 пунктов, существенно ниже, чем неделей ранее. Но существенно выше, чем были в четверг днем и чем, казалось, должны быть в ближайшем будущем в тот же четверг. День, когда даже ветераны рынка не смогли объяснить резкой смены настроений. День, который бывший глава крупнейшего банка в США описал как ситуацию, когда вы потеряли бы очень много денег, если бы смогли знать заранее все новости и сделали бы ставку. В этот четверг рынки дошли до отметки в 3500 пунктов по индексу S&P500, существенно снизившись на новых данных по инфляции, которые снова оказались хуже ожиданий. Но, по какой-то пока непонятной причине коллективное бессознательное рынков решило, что этого пока хватит и устроило ралли.

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Что такого в цифре 3500? Во-первых, это красиво. Во-вторых, это минимум с осени 2020 года, когда рынки начали долгий путь наверх, избавляясь от страха пандемии. Но ничего такого больше в этой цифре нет, что могло бы запустить разворот. Однако это случилось. Если же абстрагироваться от конкретного необъяснимого четверга, то страхи рецессии и роста ставок по-прежнему доминируют. Особенно в Европе, где от британского популизма пока пытается спасти рынки Банк Англии, а континентальная Европа разгребает ошибки Меркель, которая отчаянно отказывается их признавать. Решение картеля ОПЕК+ повлияло на цены на нефть, но не критично. Баррель брента пока торгуется чуть выше $90. Прояснилась ситуация и вокруг потенциального потолка на российскую нефть. И пока это выглядит издевательством над ожиданиями нокаутирующего удара по российской экономике. Хотя, вполне возможно, проблема именно с нашими ожиданиями.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что потолочная цена на российскую нефть может быть установлена на уровне $60 за баррель. В тот момент, когда цена барреля брента установилась на отметке в $94 за баррель, это может звучать внушительно. Если бы не одно «но».