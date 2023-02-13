Александр Коваленко

Александр Коваленко

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление

Новое «эпическое» наступление россиян. Что показал первый этап

13 февраля, 19:34
Эксклюзив NV
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Февраль 2023 может стать рекордным по количеству уничтоженных российских оккупантов на нашей территории

Это свидетельствует о повышении интенсивности и активизации боевых действий. Именно первоначальный (назовем его так) этап наступательных действий российских оккупантов по всей линии столкновения приводит к росту количества штурмовых действий, которые должны быть обеспечены всем необходимым для осуществления наступательных шагов. То есть поддержка артиллерией, необходимое количество ББМ в подразделениях — средняя и легкобронированная техника (не только танки), которая как раз уменьшает количество потерь во время штурмовых действий десантных подразделений, например.

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Если мы сейчас посмотрим, какая ситуация с обеспечением российских подразделений необходимой техникой, то увидим, что критическая ситуация там на самом деле. Например, когда мы говорим о том, что россияне имели достаточно серьезные потери во время вторжения в Украину в феврале-марте, вот что интересно. В марте их потери составили чуть менее 4 тыс. Речь идет именно о личном составе. Но потери БТР и БМП редняя бронированная техника) — почти 900 единиц.

Что мы имеем сейчас? Только треть февраля 2023 г. и уже более 8,5 тыс. — потери российских оккупантов. А какие потери по ББМ?

Теги:   Армия России Российская армия Радио NV Угледар новое наступление РФ

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