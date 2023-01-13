О чем молчат власти: 5 фактов о законе, «реформирующем» КСУ 13 января, 14:28

Это точно повлияет и уже влияет на вещи, даже более важные и непосредственные, чем евроинтеграция

Колонка написана в соавторстве с Самирой Аббасовой, коммуникационной менеджеркой Фонда DEJURE

13 декабря Верховная Рада проголосовала в целом Закон об обновлении процедуры отбора судей КСУ. Общественные организации и эксперты сразу призвали президента ветировать его, ведь он является прямым путем узурпации Конституционного Суда. Но 20 декабря закон был подписан.

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Теперь единственный выход из ситуации — изменения в принятые нормы. Еврокомиссия уже заявила, что ждет этого, но представители власти продолжают делать вид, что последние изменения — это не попытка сохранить контроль над судом, а выполнение условий нашей евроинтеграции. Далее приводим пять фактов о «реформе» КСУ, которые власть сейчас умалчивает.

Факт 1. Законопроект № 7662 принимали вопреки позиции международных партнеров

«Все, что можно было сделать, все, что требовало политического консенсуса… мы сделали», — такое заявление относительно выполнения условий членства в ЕС сделала вице-премьерка по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. Мол, закон о подборе судей КСУ следует выполнять, а не вносить в него постоянные изменения. Кроме того, председатель комитета по правай политике Денис Маслов и другие представители власти неоднократно заявляли якобы закон о «реформе» КСУ был принята в соответствии с рекомендациями наших западных партнеров и, в частности, с выводом Венецианской комиссии.

Во-первых, власти вообще не ознакомили Представительство ЕС в Украине с окончательным текстом законопроекта вплоть до самого дня голосования. Хотя он позиционировался как евроинтеграционный, конечный текст законопроекта был направлен европейским партнерам в последний момент, когда решение уже приняли в кулуарах. Это, по меньшей мере, грубость и хамовитый пас в сторону наших союзников.

Во-вторых, за четыре дня до голосования, 9 декабря, G7 четко озвучила свои ожидания по поводу реформы: в отборе судей КСУ независимые эксперты должны иметь седьмой решающий голос. Но № 7662 этого не предполагал. В Совещательную группу экспертов по отбору судей в КСУ предлагалось включить только шесть членов: трое международных беспристрастных экспертов извне украинского контекста и трое властных назначенцев.

Брюссель уже отметил необходимость внести изменения в закон

Авторы законопроекта вводили общественность в заблуждение, будто трое международников смогут заблокировать неблагополучных кандидатов в КСУ. Ведь для прохождения дальше претенденту нужно набрать хотя бы четыре голоса. Но на самом деле сложится ситуация, когда трое провластных членов ДГЭ заблокируют реальных агентов перемен.

Факт 2. С таким текстом закона нас не пустят в ЕС

Судебная реформа находится под № 1 в условиях европейского членства, которые выдвинула Еврокомиссия, предоставив нам статус кандидата:

«Комиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата, при условии, что будут предприняты следующие шаги:

Принятие и внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, включая процесс предварительного отбора на основе оценки их добропорядочности и профессиональных навыков, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии".

Соблюдение этого условия необходимо как для сохранения этого статуса, так и для открытия переговоров о вступлении. Важно, что накануне подписания закона о «реформе» КСУ Венецианская комиссия опубликовала заключение о необходимости седьмого решающего голоса международных экспертов в ДГЭ. В нем она, в частности, ссылалась на положительный опыт Этического совета, органа, который сейчас проводит отбор в Высший совет правосудия, и уже показывает хорошие результаты. То, что обеспечивает успех Этического совета, — преимущественный голос трех международных экспертов, о чем также отмечает Венецианская комиссия. Зато у трех международников в законе о КСУ такого голоса нет.

Последствия не заставили себя ждать: Брюссель уже отметил необходимость внести изменения в закон. «Еврокомиссия ожидает, что украинские власти полностью учтут рекомендации Венецианской комиссии», — заявила представитель агентства Ана Пизонеро. Таким образом, нашей власти сделали публичное замечание на самом высоком уровне публичных коммуникаций ЕС. Если Украина не отреагирует, весной и осенью этого года можно ожидать от них очевидной констатации: наше обязательство № 1 мы не выполнили. И сложно представить, что будет в таких условиях.

Факт 3. Эта история вредит нашему имиджу и позиции на международной арене

Очевидное игнорирование Украиной заявлений G7, Венецианской комиссии и Еврокомиссии уже используют против нас. Российская пропаганда о «распятых мальчиках» уже не работает на западную аудиторию, очевидно потому, что подтверждений этим очевидно абсурдным утверждениям нет. К сожалению, среди западной аудитории до сих пор популярен месседж о «коррумпированной Украине». И не надо сомневаться, что украиноскептики внутри ЕС разнесут историю с тем, как Украина отказывается выполнять собственные обязательства и игнорирует позицию ключевых партнеров по всем кабинетам в Брюсселе и европейских столицах. И в ЕС, уже наученном горьким опытом восточноевропейских стран с проблемами в соблюдении верховенства права, к сожалению, это падает на очень плодородную почву.

Это точно повлияет и уже влияет на вещи, даже более важные и непосредственные, чем евроинтеграция. Фактически на нашем имидже и доверии к нам держатся поставки вооружения и международная финансовая помощь. Это драгоценный и жизненно необходимый ресурс, которым точно не стоит разбрасываться.

Факт 4. Настоящая процедура отбора судей КСУ гарантирует прохождение зависимых кандидатов

Авторы закона настаивают на том, что он якобы вводит реальную конкурсную процедуру, а независимые международные эксперты в составе Совещательной группы экспертов смогут заблокировать недобропорядочных кандидатов. Но отсеять явно неблагочестивых претендентов в КСУ маловато. Нужно провести такой конкурс, чтобы в результате получить в должности именно независимых от политической власти кандидатов.

Именно такая идея заложена в Конституции. И именно это подчеркивает Венецианская комиссия с момента рекомендаций в 2020 году в ответ на запрос президента Зеленского, когда советовала состав комиссии, который вообще не содержит политических назначенцев. В свежем выводе Комиссия прямо говорит, что наличие политиков в Совещательной группе «приведет к большей политизации».

И именно ВК очень четко настаивает: нужен седьмой, независимый член комиссии. Он в очень вероятном случае распределения голосов 3 на 3 (независимые эксперты —политические назначенцы) смог бы склонить выбор именно в сторону независимого кандидата. Иначе, если для рекомендации будут необходимы голоса «политических» членов комиссии, до финала дойдут только «политические» кандидаты.

Факт 5. Власть системно продвигает своих людей в кресла КСУ

Венецианская комиссия еще в 2020 году отмечала, что никакого заполнения вакансий в КСУ до принятия независимой процедуры отбора не должно происходить.

Но два года власти игнорировали эти рекомендации и систематически заполняли. И в КСУ по старому обычаю избрали депутата Слуги народа и замглавы комитета по правовой политике Ольгу Совгирю, а также Виктора Кичуна, второго представителя президента в КСУ и народного депутата от Слуг Федора Вениславского. Остальных двух судей, Оксану Грищук и Александра Петришина, также избрали со значительными нарушениями и конфликтом интересов.

На сегодняшний день власти уже контролируют 5 судей КСУ. Еще 5 вакансий уже открыты, в том числе 3 по квоте парламента после того, как очень внезапно ушли в отставку сразу три судьи.

Все указывает на то, что власть при первом же случае заполняет КСУ своими людьми и планирует это делать в дальнейшем, чтобы получить там контролируемое большинство. Но заполнить имеющиеся пять вакансий вообще без конкурса власти не могут — это было бы слишком очевидно, и от этого прямо предостерегали Послы G7.

Поэтому сейчас власти пытаются разыграть идеальный для себя сценарий — назначить ручных судей КСУ, но так, чтобы это можно было отнести как реформу и выполнение обязательств перед ЕС и другими партнерами.

Но так не бывает. Наши партнеры способны отличить реформу от антиреформы, и судебной реформе уделяют особое внимание — не зря это вопрос № 1 среди семи. Так что придется выбирать.

Вместо итогов

Под видом евроинтеграционного закона Рада приняла что-то, что а) вместо реформы гарантирует политическую зависимость КСУ и б) явно не отвечает позиции ключевых международных партнеров, прежде всего ЕС, в который мы собрались вступать. Это уже вредит Украине, и будет продолжать вредить, пока ключевые рекомендации не будут учтены, а закон не будет гарантировать независимого отбора судей.

Даже если каким-то чудом власти сейчас удастся убедить западных партнеров в том, что нынешняя редакция не так плоха и переговоры о вступлении откроют, в более перспективной перспективе это будет иметь еще худшие последствия. Политическая зависимость КСУ станет очевидной довольно скоро через его решения, и Украина на долгие годы (каденция судей КСУ — 9 лет) останется без движения в ЕС. Ибо еще одну страну без верховенства права и с зависимым Конституционным судом в Евросоюз точно никто не возьмет.

Так что ситуация очень проста. Или мы дальше игнорируем позицию ЕС и Венецианской комиссии и продолжаем политические назначения в КСУ, но на выходе лишаемся европейской перспективы и теряем международную поддержку на других фронтах. Или мы меняем две строчки в законе и гарантируем независимый отбор судей КСУ, а с ним — евроинтеграцию и развитие страны.

Выбор за властью.

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