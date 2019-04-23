Запретите себе это. Эксперт назвал 7 смертных грехов общения Сегодня, 21:37 851 Цей матеріал також доступний українською TED Джулиан Трежер: Трудно воспринимать кого-то с таким поведением TED

Специалист по коммуникациям и звуку Джулиан Трежер в своем выступлении на TED делиться профессиональными советами



Человеческий голос — инструмент, на котором мы все играем. Возможно, самый мощный звук в мире. Единственный, который может спровоцировать войну или сказать: «Я люблю тебя». И всё же многие из нас говорят, что их не слушают. Почему так? Как обрести такую силу речи, чтобы изменить мир?

Есть целый ряд распространенных привычек, от которых нам следует избавиться. […]

1. Сплетни. Перемывать косточки тому, кого нет рядом. Это ведь не очень хорошая привычка, и всем известно: тот, кто сплетничает при нас, через 5 минут будет сплетничать о нас.

2. Осуждение. Мы знакомы с теми, кто склонен к этому в беседе, и довольно-таки сложно слушать, зная, что вас осуждают и хотят это делать.

Тех, кто врёт, нет желания слушать

3. Негатив. Ему очень легко поддаться. Моя мама в последние годы жизни стала уж очень негативной, её было трудно выслушивать. Однажды я сказал ей: «Сегодня первое октября». А она ответила: «Знаю, не ужасно ли это?» […]

4. Нытьё. Это ещё одна форма негативности, а также национальное искусство Великобритании. Мы недовольны погодой, спортивными достижениями, политикой — всем. А ведь нытьё заразно. […]

5. Оправдания. Все мы сталкивались с этим, да и сами искали себе оправдания. Некоторые как будто оснащены катапультой обвинений. Они перекидывают вину на кого угодно и не хотят нести ответственность за свои действия. Трудно воспринимать кого-то с таким поведением.

6. Приукрашивание, преувеличение. Оно на самом деле порой обедняет нашу лексику. И также становится ложью, абсолютным враньём. А тех, кто врёт, нет желания слушать.

7. Наконец, догматизм. То есть смешение фактов и мнений. Когда они перемешиваются, как будто слушаешь впустую. Понимаешь, что тебя засыпают чужими мнениями, как будто они и есть истина. Трудно такое слушать.

Вот они, семь смертных грехов общения. Есть ли конструктивный способ разобраться с этим? Я бы хотел предложить 4 мощных краеугольных камня, на которые мы можем опереться, если хотим, чтобы наша речь была сильной и могла изменить мир. К счастью, они вчетвером образуют слово. Это слово HAIL [англ. — «град», рус. далее — ИАЧЛ]. И я говорю не о том, что падает с неба и бьёт по голове. У этого слова есть другое значение – «восторженное приветствие». […]

Что же означает каждая буква в слове?

И — искренность, то есть быть правдивым, прямолинейным и понятным.

А — аутентичность. Просто быть собой. Моя знакомая описала это как воплощение собственной истины, что я нахожу интересным пояснением.

Ч — честность. Держать слово, делать именно то, что сказал, быть тем, кому можно доверять.

А также Л — любовь. Имеется в виду не романтическая любовь, а пожелание людям всего хорошего по двум причинам. Во-первых, я считаю, что абсолютная честность – это не совсем то, что нам нужно. «О Боже, ты отвратительно выглядишь сегодня утром» — это, пожалуй, необязательно. Но уравновешенная любовью честность — вещь превосходная. Если по-настоящему желать людям добра, то очень трудно в то же время осуждать их. […]

Это то, что мы говорим. Теперь давайте покопаемся и вытащим парочку инструментов, которые помогут усилить мощь вашей речи.

Например, регистр. […] Не буду вдаваться в технические подробности для тех, кто работает консультантами по сценической речи, однако голос можно перемещать. Если я говорю высоко через нос, вы замечаете разницу. Если же спущусь в гортань – это будет обычная манера говорить для большинства из нас. Если же хочется придать вес словам, необходимо спуститься в грудную клетку. Это правда, что мы голосуем за политиков с низкими голосами: глубина голоса ассоциируется с властью и авторитетом.

Затем тембр — то, как ощущается ваш голос. Исследования показали, что мы предпочитаем богатые, мягкие, тёплые как горячий шоколад голоса. Если ваш – не такой, это ещё не конец света, ведь его можно натренировать. Позанимайтесь со специалистом по сценической речи. Невероятные вещи можно вытворять с дыханием, осанкой и упражнениями по улучшению тембра голоса.

Далее – просодия. Это совокупность ударения, тона, интонации. Метаязык, используемый нами для передачи значения. Это первое, что придаёт смысл беседе. Тех, кто говорит на одной ноте, весьма сложно слушать, ведь у них нет отсутствуют элементы просодии. Вот как появились слова «монотонный» и «монотонно». […]

Темп. Я могу быть очень-очень взволнован, говорить быстро-быстро, или же могу замедлить темп, дабы выделить что-то.

И наконец наш старый друг — тишина. Нет ничего плохого в небольшой тишине в разговоре, не так ли? Не стоит заполнять её паразитами вроде «э-э-э» и «хм-м-м». Тишина может быть очень сильной.

За руку с темпом идёт высота голоса. Возбуждение можно передать только с её помощью. […]

Наконец, громкость. Некоторые люди вещают без перерыва. Постарайтесь этого не делать. Это называется «содкастинг» — навязывание вашей речи людям вокруг, бесцеремонно и небрежно. Совсем нехорошо.

Всё это становится наиболее значимым, когда вам необходимо сказать что-то важное. Когда вы стоите на сцене, выступая с речью перед аудиторией. Или делаете предложение руки и сердца, просите о повышении, произносите свадебный тост. Что бы это ни было, если это важно, вы обязаны заглянуть в набор инструментов. […]

Позвольте мне закончить, вложив идею в контекст. Мы не очень-то хорошо изъясняемся, и нас обычно особо не слушают в шумной обстановке с плохой акустикой. Каким был бы мир, если бы мы чётко говорили с людьми, слушающими осознанно в обстановке, служащей цели? Или если немного расширить: каким был бы мир, если бы мы осознанно выдавали звуки и осознанно же их употребляли, а также проектировали обстановку специально для хорошего звучания?

Это был бы мир, звучащий поистине прекрасно, и в котором понимание стало бы нормой. Вот моя идея, достойная распространения.

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