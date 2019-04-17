Все лгут. Как понять, что вас обманывают? — американский эксперт Сегодня, 21:37 917 Цей матеріал також доступний українською Tes Памела Мейер: Если вас обманули, то лишь потому, что вы согласились быть обманутыми Tes

Автор Памела Мейер

Писательница и известный в США знаток лжи Памела Мейер в своем выступлении на TED делиться техниками и секретами

Мне не хочется никого пугать, но человек справа от вас — лжец. И человек слева — лжец. Даже человек, который сидит на вашем собственном месте, лжец. Все мы лжецы. И сегодня я собираюсь рассказать вам, почему все мы лжем, как вы можете стать знатоком лжи и почему бы вам не продвинуться чуть дальше и не перейти от распознавания лжи к поискам правды, и, в конце концов, к искусству создания атмосферы доверия. […]

Знатоки лжи — это не те придирчивые дети, выкрикивающие из задних рядов: «Попался! Попался! У тебя дернулась бровь. Ты раздуваешь ноздри. Я смотрю по телевизору шоу «Обмани меня». Я знаю, что ты лжешь!» Нет, знатоки лжи вооружены научными знаниями о том, как различить обман. […] И они начинают этот путь с принятия ключевого утверждения, которое звучит следующим образом: ложь — действие совместное. Задумайтесь об этом, сама по себе ложь никакой власти не имеет, это не более чем пустые слова. И власть она обретает лишь тогда, когда кто-то соглашается поверить в эту ложь.

Понимаю, что это звучит так же странно, как жестокость из лучших побуждений, но подумайте: если в какой-то момент вас обманули, то лишь потому, что вы согласились быть обманутым. Иногда мы добровольно участвуем в обмане ради сохранения чувства человеческого достоинства – может быть для того, чтобы сохранить в тайне то, что должно быть тайной. Мы говорим: «Хорошая песня», «Дорогая, тебя это совсем не полнит». Или, подражая интернет-элите: «Ты знаешь, я только что выловил это сообщение из своей спам-папки. Мне так жаль».

Вся эта излишняя открытость — это нечестность

Но бывают случаи, когда нам приходится участвовать в обмане невольно. И это может нам дорого стоить. В прошлом году 997 миллиардов долларов в результате корпоративного мошенничества потеряли одни лишь США. Это почти целый триллион, 7% от государственного дохода. Обман может стоить миллиарды. […]

Обман на самом деле представляет собой серьёзный бизнес. Генри Оберлендер был таким искусным обманщиком, что по мнению британских властей, мог бы подорвать всю банковскую систему Запада. И вы не найдете его через Google, вы нигде не сможете его найти. У него брали интервью лишь однажды, и вот что он сказал. «Знаете, у меня есть одно правило». По его словам, это правило Генри: «Смотрите, каждый готов дать вам что-нибудь. Люди готовы отдать вам что угодно за то, что сами жаждут заполучить». И в этом суть вопроса. Если вы не желаете быть обманутыми, вы должны понимать, чего именно вы больше всего хотите. И нам совсем не нравится признавать это. Нам хочется быть лучшими мужьями, лучшими женами, быть умнее, сильнее, выше, богаче — и этот список бесконечен. Ложь — это просто попытка заполнить этот пробел, чтобы соединить наши желания и фантазии о том, кем бы мы хотели быть, какими мы думаем, мы могли бы быть, с тем, кто мы есть на самом деле. И, к сожалению, мы готовы заполнить такие пробелы в нашей жизни ложью.

[…] Тренированные знатоки лжи докапываются до истины в 90% случаев. Что же касается остальных людей, они точны только на 54%. Почему же этому так легко научиться? Есть хорошие и плохие лжецы. Не существует оригинальных. Все мы делаем одинаковые ошибки. […] И начнем мы с одной речи.

Билл Клинтон говорит: «Я хочу, чтобы вы меня выслушали. Я скажу это ещё раз. У меня не было сексуальных отношений с этой женщиной, мисс Левински. Я никого никогда не заставлял лгать, ни одного раза, никогда. И эти необоснованные обвинения несправедливы. И я должен вернуться к работе на благо всех американцев. Спасибо».

Прежде всего мы услышали так называемое полное отрицание. Исследования показали, что люди, зацикленные на своем отрицании, чаще используют формальный язык. Мы также заметили язык отстранения: «та женщина». Мы знаем, что лжецы подсознательно отдаляют себя от предмета их лжи, используя язык как инструмент. Кроме того, если бы Билл Клинтон сказал: «Что ж, честно говоря...» или использовал любимое выражение Ричарда Никсона «Со всей откровенностью...», эти слова стали бы неопровержимой уликой для любого знатока лжи […]. К тому же, если бы он повторил свой вопрос во всей его полноте, или приукрасил бы свою речь пикантными подробностями, он бы ещё больше дискредитировал себя.

Фрейд был прав: «Ни один смертный не способен хранить секреты. И даже если его губы молчат, разговаривают кончики его пальцев». […] Это подводит нас к следующему признаку, которым является язык тела. Наука считает, что лжецы всегда нервничают. А на самом деле известно, что они знают, как заморозить внешние проявления, когда лгут. Мы считаем, что лжецы предпочитают не смотреть в глаза. А на самом деле они смотрят в глаза собеседника даже немного дольше, чем обычно – именно для того, чтобы развенчать этот миф. Мы думаем, что сердечность и улыбки собеседника выражают честность и искренность. Но тренированный знаток лжи может обнаружить ложную улыбку за милю. Вы можете сознательно сократить мышцы щек. Но настоящая улыбка отражается в глазах, в морщинках вокруг них. Эти мышцы невозможно сократить сознательно, особенно если вы переборщили с ботоксом. Не злоупотребляйте им.

А теперь пора перейти к «горячим точкам». […] Наукой выявлено великое множество индикаторов. Например, у лжецов меняется частота моргания, а их ноги обращаются к выходу. Они используют различные предметы в качестве барьера и помещают их между собой и опрашивающим их человеком. Они меняют тональность голоса, как правило, значительно её понижая. А теперь — самое важное. Такое поведение — всего лишь поведение. Его нельзя считать доказательством обмана. Это красные флажки. Все мы люди, и целыми днями повсеместно используем жесты, свидетельствующие об обмане. Сами по себе они ничего не значат. Но когда вы встречаетесь с совокупностью таких жестов, это должно стать для вас сигналом. Присматривайтесь, прислушивайтесь, исследуйте, задавайте трудные вопросы, покиньте этот весьма комфортный режим знания, перейдите к режиму любознательности, задавайте больше вопросов, сохраняйте чувство собственного достоинства, добейтесь взаимопонимания с собеседником. Не пытайтесь походить на парней из шоу «Закон и порядок» и других подобных ТВ-шоу, которые выбивают признание из своих жертв. Не будьте излишне агрессивны, это не работает.

[…] Сегодня технология определения правды непрестанно развивается, используя научные знания. Например, сейчас существуют трекеры движений глаз и инфракрасные мозговые сканеры, магнитно-резонансные томографы, которые могут расшифровать сигналы, посылаемые нашим телом, когда мы пытаемся кого-то обмануть. И эти технологии скоро будут предлагаться всем нам как панацея от обмана, и однажды подтвердят свою неоспоримую пользу. Но в то же время, вы должны спросить себя: «С кем бы вы сами захотели оказаться по одну сторону баррикад: с человеком, который умеет докопаться до правды, или с тем, кто пытается затащить электроэнцефалограф весом 200 кг через дверь?»

Знатоки лжи полагаются на проявления человеческих эмоций. Они знают, что «характер есть то, кем ты являешься в темноте». И весьма интересно, как мало сегодня этой самой темноты. Наш мир освещен 24 часа в сутки. Он прозрачен за счет блогов и социальных сетей, передающих сплетни целого нового поколения людей, которые выбрали жизнь на публике. Этот мир намного шумнее. И поэтому наша задача весьма трудна: помнить, что вся эта излишняя открытость — это нечестность. Наша маниакальная жажда общения в Twitter и обмена сообщениями может затмить собой тот факт, что тонкости человеческой порядочности — целостность характера — вот что всё ещё имеет значение и будет иметь значение всегда. […]

Когда вы совмещаете учение о распознавании обмана с умением внимательно смотреть и слушать, вы спасаете себя от соприкосновения с ложью. Вы начинаете путь к большей разборчивости, чтобы дать понять окружающим вас людям: «Мой мир будет честным миром. Мой мир будет миром, где правда всесильна, а ложь узнают и игнорируют». И когда вы сделаете это, мир вокруг вас начнет понемногу изменяться. И это – истинная правда.

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