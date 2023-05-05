Путин, череп Потемкина и будущее мира. Энн Эпплбаум — о том, как навсегда закончить войну и что изменит наступление ВСУ, которого все ждут 5 мая, 12:49 NV Премиум Энн Эпплбаум: Европа, Восток и Запад ждут контрнаступления. Жители Средней Азии ждут контрнаступления. Белорусы, венесуэльцы, иранцы, — все они тоже ждут контрнаступления (Фото:wikipedia)

Этой весной, этим летом, этой осенью Украина получит шанс изменить геополитику на целое поколение вперед, — пишет в своем материале для TheAtlantic известная журналистка Энн Эпплбаум

Текст написан в соавторстве с Джеффри Голдбергом

В марте 1774 года князь Григорий Потемкин, любимый генерал и в прошлом любовник Екатерины Великой, взял под свой контроль анархическую южную границу ее империи, регион, ранее управляемый монгольскими ханами, казачьими войсками и турками-османами. В качестве наместника Потемкин вел войны и основывал города, в том числе Херсон, первую базу российского Черноморского флота. В 1783 году он присоединил к России Крым и стал олицетворением императорской славы. Для того же Владимира Путина Потемкин является русским националистом, подчинившим себе территорию, на которую сейчас нагло и незаконно претендует Украина, нация, которой, по мнению Путина, не существует.

Видео дня

Остальной мир вспоминает Потемкина за иные «достижения» — за то, что мы сейчас назвали бы дезинформационной кампанией. В 1787 году Екатерина совершила шестимесячный визит в Крым и в те земли, которые тогда назывались Новороссией. История гласит, что Потемкин построил вдоль ее маршрута фальшивые деревни, населенные фальшивыми жителями, источающими фальшивое благополучие… Эта история вызывает в памяти то, что мы признаем правдой, не только об имперской России, но и о путинской России, в которой предпринимаются ошеломляющие усилия, чтобы угодить лидеру — усилия, которые в наши дни включают в себя попытки сказать ему, что он выигрывает войну, которую он определенно не выигрывает.

Стремясь вернуть «потемкинские города» под свой протекторат, Россия оккупировала Херсон в начале марта 2022 года. Российские солдаты похитили мэра, пытали городских служащих, убивали мирных жителей и депортировали детей. В сентябре Путин провел церемонию в Кремле, объявив Херсон и другие оккупированные территории частью России. Но Херсон не стал Россией. Партизаны вели борьбу внутри города с помощью заминированных автомобилей и диверсий. Пока оккупанты проводили смехотворный референдум, призванный показать, что украинцы выбрали Россию, российская армия тихонько готовилась к отступлению. К октябрю эта новая потемкинская деревня уже разваливалась, а возродившаяся украинская армия подходила к окраинам Херсона. Именно тогда русские сделали что-то особенно странное: они похитили кости Григория Потемкина.

Когда это произойдет в России, война закончится. Не приостановлена, отложена на месяц или год — а закончена

Потемкин умер в 1791 году. Его череп и, по крайней мере, несколько других костей в конце концов были перенесены в собор Святой Екатерины в Херсоне, построенный самим Потемкиным. Кости хранились в склепе под нефом собора. В пасмурное воскресенье марта прошлого года мы посетили собор, чтобы попытаться понять, почему российская армия в хаотичные последние дни оккупации Херсона остановилась, чтобы ограбить могилу.

В соборе молодой священник откатил ковер в нефе и открыл люк. Мы спустились по узкой лестнице. Кости Потемкина когда-то покоились в деревянном гробу на каменной платформе в центре темной, вызывающей клаустрофобию комнаты. Отец Виталий, говоривший по-украински, на языке современных правителей Херсона, а не по-русски, на языке Потемкина, описал день кражи. «Российская техника окружила церковь, — сказал он. — Потом вошли солдаты и попросили открыть склеп. Шестеро из них спустились по лестнице и забрали кости. Они вынесли их на улицу, к ожидавшему их фургону. Потом они исчезли».