Это главная проблема армии России. Американский военный историк Макс Бут — о том, почему русские так плохо воюют 1 декабря, 12:17 Макс Бут: Мир полностью изменился за последние 40 лет, но российское военное мышление застряло в прошлом (Фото:awliberty.org)

В своей колонке для The Washington post американский военный историк Макс Бут рассуждает о том, почему российская военная доктрина не работает в войне против Украины

Гражданские мало говорят о военной доктрине, но военные профессионалы знают, насколько она важна. Это интеллектуальная концепция, регулирующая подготовку и оснащение вооруженных сил. Примите правильную доктрину, и у войск будет большое преимущество в бою. Если ошибетесь, у них будет серьезный, возможно, непреодолимый недостаток.

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Армия США поступила очень правильно перед войной в Персидском заливе 1991 года. Их доктрина «Воздушно-наземный бой», принятая в 1982 году, предусматривала быстрые операции сухопутных войск при поддержке авиации с использованием высокоточного оружия. Армия США планировала вести бои таким образом на равнинах Европы против Красной Армии, но эта доктрина оказалась идеально подходящей для борьбы с вооруженной Советским Союзом иракской армией в пустынях Аравии. Результатом стал один из самых неравномерных (с перевесом одной стороны) конфликтов в современной военной истории.

Русские военные не так успешно сражаются с украинской армией. На самом деле российские военные усилия были образцом неумелости. Плохие боевые действия русских объясняются многими причинами, в том числе низким моральным духом и плохим командованием, но часть их неудач можно объяснить недостатками их военной доктрины. Доктрина для русских даже важнее, чем для западных вооруженных сил, потому что их вооруженные силы так негибки в своих операциях и так зависят от приказов старших офицеров. Русские воюют «по правилам». Проблема в том, что они используют не те правила.