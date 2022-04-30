Единственный способ надавить на Путина. Известный американский аналитик Фарид Закария — о том, на какой шаг стоит пойти США 30 апреля, 15:08 Цей матеріал також доступний українською Фарид Закария: Если цены на нефть останутся выше $100 за баррель, Европа скоро войдет в рецессию (Фото:yes-ukraine.org)

Американский политический аналитик Фарид Закария в колонке для The Washington post рассуждает о том, как можно оказать давление на Москву, не навредив при этом мировой экономике

Теперь очевидно, что наступила следующая фаза войны в Украине. В течение следующих недель и месяцев российские силы попытаются расширить контроль над оккупированными ими территориями на востоке Украины и закрепиться там. Украинская армия и народ будут ожесточенно сопротивляться, и, вероятно, в этих районах будут продолжаться вялотекущие бои, как это было на Донбассе с 2014 года. Это означает, что единственный выход из этого конфликта — оказать достаточное давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров и добиваться ослабления санкций в обмен на мирное соглашение.

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Для этого противодействующей ей коалиции нужна стойкость, чтобы сохранить и даже усилить санкции и эмбарго против Москвы. И это возможно только в сценарии, при котором цены на энергоносители снизятся с их нынешних максимумов. Если цены на нефть останутся выше $100 за баррель — а они легко могут подняться и намного выше, — Европа скоро войдет в рецессию, а вся мировая экономика столкнется с падением роста и политической реакцией на санкции. Это почти наверняка означало бы крах коалиции против России, поскольку страны ищут способы получить более дешевую энергию. Это, безусловно, надежда Владимира Путина.

Единственный возможный способ сохранить давление на Россию, не нанося вреда мировой экономике, — это снизить цены на нефть. И единственный устойчивый способ сделать это — заставить крупнейшего в мире «колеблющегося производителя», Саудовскую Аравию, а также другие государства Персидского залива, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт, увеличить добычу нефти.

Добыча нефти в США растет настолько быстро, насколько это возможно. Есть и другие пути, которые стоит попробовать, такие как ослабление эмбарго в отношении Венесуэлы и возвращение к ядерной сделке с Ираном, но государства Персидского залива могут легко увеличить добычу на миллионы баррелей в день и сохранить эти поставки в будущем. Тем не менее, несмотря на несколько уговоров США, Саудовская Аравия и ОАЭ отказались значительно увеличить добычу.

Международные отношения часто заключаются в выборе стратегии, а не идеологии

Это подводит нас к центральному вопросу: Мохаммеду бин Салману, наследному принцу Саудовской Аравии. В прошлом президент Байден называл Саудовскую Аравию «изгоем». Ему еще предстоит провести с ним официальную встречу. В свою очередь, МБС (как его часто называют) отказал США в просьбе увеличить добычу нефти и начал укреплять свои отношения с Россией и Китаем.

В специальном отчете Совета по международным отношениям, который вскоре будет опубликован, Стивен Кук и Мартин Индик предлагают грандиозную сделку, в рамках которой Соединенные Штаты улучшат отношения с MBS и дадут более четкие обещания защищать Саудовскую Аравию в обмен на ряд шагов, которые должна сделать Саудовская Аравия, начиная от работы по прекращению войны в Йемене до признания Израиля и взятия на себя более явной ответственности за убийство журналиста и обозревателя Post Джамаля Хашукджи.

К этой идее стоит отнестись серьезно и расширить ее, включив в нее ОАЭ, другие страны Персидского залива и Египет. Несмотря на свои поверхностные разногласия с Вашингтоном, все эти страны хотят получить более твердые гарантии США в отношении их безопасности на все более нестабильном Ближнем Востоке. Саудовцы были обеспокоены тем, что после атак беспилотников на их нефтяные объекты в Йемене 2019 году, за которыми стояли поддерживаемые Ираном хуситы, администрация Трампа практически не предприняла ответных мер. ОАЭ столкнулись с аналогичной атакой в ​​январе и также были обеспокоены тем, что администрация Байдена не отреагировала более активно.

У Вашингтона есть способ создать новый зонтик безопасности в регионе, включающий Израиль, Египет и страны Персидского залива. Это стабилизировало бы обстановку в области безопасности, предотвратило бы перспективы гонки ядерных вооружений в регионе и обеспечило бы доступ к энергии для промышленно развитых стран. Но этот путь должен был включать в себя примирение с Мухаммедом бин Салманом.

Я не отношусь к этому противостоянию легкомысленно. Джамаль Хашукджи был моим другом. На самом деле, когда я посетил Саудовскую Аравию в 2004 году, он был моим компаньоном и проводником. Я очень скучаю по нему даже сейчас. Но дело в том, что МБС, скорее всего, будет править Саудовской Аравией следующие 50 лет. Он абсолютный правитель (как и все его предшественники), но внутри страны его считают модернизатором и он чрезвычайно популярен среди саудовской молодежи за урезание полномочий религиозной полиции, открытие страны для развлечений и туризма и за предоставление женщинам больших свобод. Большинство тех, кто выступает за продолжение остракизма МБС, включая редакцию этой газеты, не объясняют, когда и как это должно закончиться, оставим даже в стороне американо-саудовские отношения, находящиеся в постоянно замороженном дисфункциональном состоянии.

Международные отношения часто заключаются в выборе стратегии, а не идеологии. Во время холодной войны Вашингтон объединился — наряду с другими сомнительными режимами — с Китаем, возглавляемым Мао, — чтобы оказать давление на Советский Союз. Если Вашингтон хочет одержать победу в этой новой холодной войне с Россией, ему необходимо придерживаться такой же стратегической позиции.

Перевод НВ

Полную версию текста читайте на The Washington Post

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