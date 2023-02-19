Выигрышная комбинация. Как изменился характер ведения войны и что определит окончание войны в Украине, — британский генерал 19 февраля, 20:57 Ричард Бэрронс: Путин выделил 30% бюджета России в этом году на оборону (Фото:tulchangroup.com)

То, что произойдет в Украине, станет эталоном того, как страны будут готовиться к следующему крупному конфликту, — пишет в колонке для The Economist британский генерал сэр Ричард Бэрронс

Вторжение в Украину является наглядной иллюстрацией того, что природа войны никогда не меняется. Это такой же иррациональный, жестокий, дикий, беспредельный и разочаровывающий аспект жизни, каким он был с тех пор, как человек впервые взял в руки палку и использовал ее против своего товарища. Когда люди сражаются, зная, что на карту поставлено их личное выживание, выживание их семей, общин и стран, не существует нерушимых законов или границ, которые ограничивают то, что может быть сделано для выживания и победы.

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Не менее верно и то, что хотя природа войны постоянна, ее характеристики — то, как она ведется — постоянно меняются в зависимости от обстоятельств, технологий и мышления. Сегодня это мышление в основном направлено на применение цифровых технологий, созданных в гражданском секторе, чтобы изобретать новые способы работы и организации в условиях конфликтов. Некоторые аспекты войны в Украине кажутся знакомыми, другие меняются со скоростью инноваций под экзистенциальным давлением.

Неизменным остается то, что большие войны, где на карту поставлено выживание страны и ее образ жизни, выигрываются за счет мобилизации гражданского общества. Регулярные вооруженные силы будут в авангарде и обеспечат лидерство и организацию. Но численность, необходимая для ведения многолетней борьбы на фронтах протяженностью в сотни километров, достигается лишь путем готовности служить значительной части гражданского населения. Эти усилия сопровождаются мобилизацией промышленности и экономики в целом для поддержки войны. Учтите, что Путин выделил 30% бюджета России в этом году на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность. Это 9 трлн рублей ($143 млрд) — огромный рост по сравнению с прошлыми годами.