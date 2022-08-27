Тысяча пчелиных укусов. Американский военный историк Макс Бут — о главном преимуществе военной стратегии Украины против России 27 августа, 13:23 Макс Бут: Теперь украинцы непрямым путем вытесняют российский гарнизон в Херсоне (Фото:awliberty.org)

В своей колонке для The Washington Post американский военный историк Макс Бут рассуждает о том, как украинцам удалось получить преимущество над россиянами

Если вы хотите понять украинский способ ведения войны, то лучшее, что можете сделать — это взять в руки книгу влиятельного британского военного мыслителя Бэзила Лиддела Харта 1954 года под названием «Стратегия». Будучи отравленным газом во время битвы на Сомме в 1916 году, когда большая часть его батальона была уничтожена, капитан Лиддел Харт возненавидел грубых генералов, которые вели своих людей на бойню в лобовых и тщетных атаках на врага. Он назвал это «прямым подходом» и приписал его великому прусскому стратегу девятнадцатого века Карлу фон Клаузевицу, считавшему, что «только большое сражение может привести к важному решению».

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Отвергая Клаузевица, Лиддел Харт признал древнекитайского стратега Сунь-Цзы, который писал: «Высшее совершенство заключается в том, чтобы сломить сопротивление врага, не сражаясь». В трактатах, которые он начал публиковать в конце 1920-х годов, Лиддел Харт провел обзор тысячелетней военной истории, утверждая, что ключом к победе является нанесение удара там, где его меньше всего ожидают, сбивая с толку врага психологически и материально и делая возможной относительно бескровную победу. Он привел примеры, начиная от похода Ганнибала через Альпы до марша Шермана через Джорджию, чтобы продемонстрировать «преимущество непрямого подхода над прямым».

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