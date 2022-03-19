Украинцы победят, но какой ценой? Бывший посол США в РФ Майкл Макфол — о трех сценариях исхода войны, ресурсах Путина и действиях Байдена 20 марта, 00:50 Цей матеріал також доступний українською Майкл Макфол: Худшим исходом войны станет оккупация Россией крупных украинских городов (Фото:michaelmcfaul.com)

Целью Запада в целом и Соединенных Штатов в частности должно быть ускорение поражения армии Путина, — пишет в своей колонке для The Washington Post бывший посол США в России Майкл Макфол



Украинцы в конечном итоге победят армию Владимира Путина. Украина снова станет суверенной и свободной. Только два вопроса остаются без ответа: сколько времени это займет и сколько украинцев погибнет, прежде чем путинские солдаты окончательно уйдут?

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Целью Запада в целом и Соединенных Штатов в частности должно быть ускорение поражения армии Путина. Три сценария освобождения Украины от российской агрессии и оккупации должны сформировать соответствующие стратегии Запада, которые помогут как можно быстрее положить конец этой ужасной войне.

Конечно, лучший исход для Украины и остального мира — полное поражение России. При таком сценарии российским вооруженным силам не удается захватить крупные города Украины, включая Киев, а быстрый экономический спад внутри России ускорит ее поражение. Этот исход является наиболее желательным, но и наименее вероятным.

Вторым по значимости исходом является тупиковая ситуация на фронтах, что создаст благоприятные условия для мирного урегулирования. И Путину, и президенту Украины Владимиру Зеленскому будет трудно смириться с такой развязкой. Путину придется признать, что он вел бессмысленную войну, убив тысячи российских солдат и тысячи ни в чем не повинных украинцев только для того, чтобы добиться того, что он де-факто уже имел.

А именно — контроля над Крымом и некоторыми территориями на Донбассе, а также фактического нейтралитета Украины. В конце концов, таков был статус-кво 23-го февраля, за день до того, как Путин начал свое вторжение. При таком сценарии то, что молчаливо и двусмысленно принималось ранее, теперь будет зафиксировано де-юре в мирном соглашении. Зеленскому также придется согласиться на эти условия, включая, возможно, нейтралитет Украины, что ему будет довольно тяжело сделать.

Худшим исходом войны станет оккупация Россией крупных украинских городов с последующей затяжной партизанской войной. Со снайперами, смертниками и заминированными автомобилями, а также гражданскими протестами. Украинцы будут сопротивляться путинской оккупации до тех пор, пока российские солдаты не вернутся домой. Я не сомневаюсь, что в один прекрасный день украинцы снова освободят свою страну.

Конечно, лучший исход для Украины и остального мира — полное поражение России

В отличие от советского лидера Иосифа Сталина в Восточной Европе после Второй мировой войны у Путина сегодня нет достаточно большой армии, а также местных коллаборантов или убедительной идеи, которая помогла бы надолго поддерживать оккупацию Украины. Однако продолжительность и человеческие жертвы этого сценария могут быть ужасающими, напоминая резню в Афганистане в годы советской оккупации.

Все три сценария ясно показывают, что для прекращения войны необходимо немедленно увеличить военную помощь Запада Украине. В первую очередь, речь идет о вооружении, способном перехватывать российские самолеты и ракеты или уничтожать артиллерию. Зеленский в своем обращении к Конгрессу в среду убедительно напомнил нам об этом важном моменте. Срочно нужно больше истребителей, больше зенитно-ракетных комплексов и больше средств противодействия дальнобойной артиллерии. Параллельно с этим Запад должен каждую неделю усиливать экономические санкции против России до тех пор, пока не будет достигнут один из трех финалов, описанных выше.

Очевидно, что новое оружие может помочь реализовать первый сценарий, хотя это и маловероятно. Но для реализации второго сценария необходимо достичь патовой ситуации на фронте, а это может произойти только в том случае, если украинские солдаты будут сражаться с российскими войсками до последнего. И несмотря на неожиданные победы украинцев на полях сражений, такая патовая ситуация все еще не достигнута. Прямо сейчас у Путина нет стимула вести переговоры. Ведь его вооруженные силы все еще боеспособны, и могут продолжать продвигаться вперед и приближаться к крупным городам Украины. Он все еще рассчитывает на победу.

Конечно, президент Байден и его команда не могут наращивать вмешательство США таким образом, чтобы это могло обернуться риском спровоцировать ядерную войну. Взаимно гарантированное уничтожение все еще остается в силе. Байден, китайский лидер Си Цзиньпин и лидеры других ядерных держав должны напрямую разговаривать с Путиным, чтобы получить от него гарантии того, что он не намерен уничтожить планету.

Но страны НАТО не должны использовать этот самый худший и очень маловероятный сценарий, нельзя использовать его как повод не осуществлять военную помощь Украине. Если риск российской эскалации не достигает масштабов ядерной войны, то все угрозы Путина в ответ на поставки Украине истребителей МиГ-29 или зенитно-ракетных комплексов С-300 — лишь сотрясения воздуха. Переброска самолетов или систем ПВО не спровоцирует Третью мировую войну. Учитывая, насколько плохо российская армия проявила себя в боях с относительно небольшой украинской армией, может ли Путин пойти на эскалацию и напасть на самый могущественный военный альянс в мире, опирающийся на самую сильную военную державу — Соединенные Штаты? Путин вполне вероятно обозлен и неуравновешен, но он — не самоубийца. Угрозы странам НАТО, которые находятся близко к линии фронта, могут стать серьезными только если Путин победит в Украине.

На дипломатическом фронте Байден и союзники США должны донести до Путина, что они готовы постепенно снять экономические санкции в обмен на полный вывод российских войск. Все собеседники Путина должны четко это пояснить. Если Путин и Зеленский продемонстрируют готовность к конструктивным переговорам, то лидеры НАТО должны договориться с Си Цзиньпинем, премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом или генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, чтобы те выступили посредниками в переговорном процессе.

Байден был прав, когда отверг призывы к введению бесполетной зоны, поскольку это, по сути, эвфемизм для объявления войны России. Но если не считать этого, Байден и его партнеры из свободного мира должны сделать все возможное, чтобы создать условия для прекращения этой ужасной войны.

Во всех трех сценариях украинцы в конечном итоге побеждают. Задача всех тех из нас, кто на Западе наблюдает, как украинцы самостоятельно храбро сражаются с вторгшимися российскими вооруженными силами, заключается в том, чтобы ускорить окончание войны и, таким образом, спасти жизни многих украинцев (и русских). Именно для этого нужно больше оружия и больше санкций.

Перевод НВ

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