Три простые уловки. Как начать копить деньги? – американский эксперт Вчера, 22:37 661 Цей матеріал також доступний українською TED Венди Де Ла Роса: Уловка в том, что у вас должно быть обязательство TED

Специалист по изучению проблем поведения Венди Де Ла Роса делится секретами в своей лекции на TED



Мы знаем, что копить деньги важно, и что каждый должен это делать. Но мы делаем это всё меньше и меньше. Мы знаем, что нам нужно делать. Вопрос только в том, как.

Поведение при накоплении не говорит ничего о вашем уме или силе воли. Накопления зависят от внешних стимулов. […]

Мы провели исследование: в одной группе показали людям их доход за месяц, в другой – за неделю. И обнаружили, что люди, которым показали недельный доход, лучше планировали свой бюджет на месяц. Важно знать, что мы не меняли количество денег, которое они получали – мы просто поменяли контекст, в котором они оценивали свои доходы. Подобные внешние стимулы влияют на нас.

Поведение при накоплении не говорит ничего о вашем уме или силе воли

[…] Как преодолеть пропасть от желания накопить к действиям?

1. Используйте силу обязательств

Мы по-разному воспринимаем себя в двух контекстах: настоящем и будущем. В будущем мы идеальны. Там мы будем откладывать на пенсию, похудеем, будем чаще звонить родителям. Но чаще всего забываем, что мы в будущем — это тот же самый человек, что в настоящем. Мы знаем, что лучше всего откладывать в момент возврата переплаты по налогам.

Мы провели сплит-тест. Первую группу позвали в начале февраля, надеясь, что они ещё не подали налоговую декларацию. Мы спросили у них: «Если вам что-то возвратят из налогов, какую часть вы захотите отложить?» Это действительно трудный вопрос. Они не знали, получат ли они деньги, а если получат, то сколько. Но мы всё равно спросили. Во второй группе мы задали вопрос сразу после получения возврата: «Какой процент вы хотите отложить?»

И вот что произошло. Во втором случае, когда люди уже получили возврат с налогов, они хотели сохранить 17% от полученных средств. В случае, когда людям задали вопрос до подачи документов, размер сбережений возрос от 17% до 27%. Почему?

Потому что вы решаете за будущего себя, и, конечно же, в будущем отложите 27%. Такая большая разница в поведении объясняется тем, что изменился контекст принятия решений. Используйте эту силу. Выберите время и подумайте о том, как вы будущий можете согласиться на что-то, что вам настоящему кажется трудным. […] Уловка в том, что у вас должно быть обязательство.

2. Используйте переходные моменты для собственной выгоды

Мы проводили эксперимент с веб-сайтом, который помогает пожилым людям сдавать жильё. Мы разместили в соцсетях два объявления, адресованных 64-летним людям. Одной группе сказали: «Вы становитесь старше. Вы готовы к пенсии? Поделитесь своим домом». Для второй группы сформулировали более конкретно: «Вам скоро 65. Вы готовы к пенсии? Сдача жилья поможет». Во второй группе мы указали на то, что наступает переходный момент.

Вдруг мы увидели, что при такой формулировке возросло число посещений и подписчиков. В психологии это называется эффектом чистого листа. Это может быть начало нового года или даже нового сезона, но мотивация к действию повышается.

Прямо сейчас отметьте на своём календаре день перед следующим днём рождения. Определите одну финансовую цель, которую больше всего хотите достичь. Обяжите себя выполнить это.

3. Разберитесь с частыми маленькими покупками

Мы провели несколько исследований и обнаружили, что кроме банковских сборов первое, о чём люди сожалеют — это походы в рестораны. Это частая покупка, которую мы совершаем почти ежедневно. Медленная, но верная смерть: тут кофе, там буррито… Что в сумме уменьшает нашу возможность откладывать деньги.

Раньше, когда я жила в Нью-Йорке, я поняла, что потратила более $2000 в приложениях совместных поездок. Это больше, чем плата за жильё. Я поклялась это изменить. В следующем месяце я снова потратила $2000 без изменений, потому что информация сама по себе не изменила поведение. Я не поменяла обстановку.

Теперь, когда я потратила $4000 впустую, я сделала две вещи. Во-первых, отвязала кредитную карту от подобных приложений. Вместо этого я привязала дебетовую карту, на которой было $300 в месяц. Если нужно было больше, мне приходилось заново добавлять новую карту. А мы знаем: каждое нажатие, каждое препятствие меняет наше поведение.

[…] Разберитесь, на что вы тратите деньги, и измените обстоятельства так, чтобы это было тяжелее сделать. Вот b все мои подсказки.

Запомните одно: мы, люди, можем быть иррациональны, когда речь заходит о сбережениях, тратах и планировании. Но, к счастью, мы также можем предсказать наши действия в зависимости от определённых условий. Давайте сделаем это с накоплениями: изменим обстоятельства так, чтобы они помогли будущим нам.

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