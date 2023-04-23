Даже наихудшие сценарии сейчас слишком оптимистичны. К чему приведет война между США и Китаем, — американский военный историк 23 апреля, 20:03 NV Премиум Макс Бут: Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Тайвань и сдерживать Китай (Фото:awliberty.org)

В своей колонке для The Washington Post военный историк Макс Бут рассуждает об экзистенциальной борьбе между США и Китаем и предостерегает о высокой вероятности ядерного конфликта

Я не могу перестать думать о комментарии, сделанном членом палаты представителей Майком Галлахером, республиканцем от штата Висконсин, 28 февраля на первом слушании специального комитета Палаты представителей по поводу Коммунистической партии Китая (КПК): «Это экзистенциальная борьба за то, как будет выглядеть жизнь в 21 веке, и на карту поставлены самые фундаментальные свободы». Председатель комитета был прав, но не в том смысле, в каком он имел в виду.

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Галлахер, ведущий антикитайский ястреб, заявил: «КПК сфокусирована на своем видении будущего — мире, переполненном техно-тоталитарными контролирующими государствами, где права человека подчиняются прихотям партии». Хотя это правда, что Коммунистическая партия Китая создала систему «техно-тоталитарного контроля» в стране и рада продавать свои технологии слежения другим странам, мало доказательств того, что она замышляет экспортировать свою систему угнетения по всему миру. Видение Галлахера — это просто обновленная версия старой паранойи времен холодной войны по поводу предполагаемого советского заговора с целью захватить мир, в котором упускался тот факт, что советскими лидерами двигали в первую очередь оборонительные заботы о собственной безопасности.

Но Галлахер прав в том, что Соединенные Штаты и Китай вовлечены в экзистенциальную борьбу, потому что эта новая холодная война, как и первоначальная холодная война с Советским Союзом, может перерасти в ядерный конфликт. Почему?