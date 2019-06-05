Старейте на здоровье! Авторы книги «Хорошая старость» назвали 24 способа, как оставаться молодым и жить долго Вчера, 21:37 Цей матеріал також доступний українською The Age-Well Project Авторы книги «Проект «Хорошая старость» Сьюзан Сондерс и Аннабель Стритс The Age-Well Project

Авторы книги «Проект «Хорошая старость» Сьюзан Сондерс и Аннабель Стритс рассказали в колонке Guardian о том, как надолго сохранить хорошее здоровье



Пейте кофе

Кофе богат антиоксидантами, полифенолами и фенилинданом, который, по мнению исследователей, может помочь бороться с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Кофе так же связывают со снижением риска развития нескольких видов рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. Пейте кофе без сахара, сиропов и молока, иначе количество антиоксидантов снижается.

Ходите быстрее

Ходьба — это полезно, но важен темп. Быструю ходьбу связывают с улучшением памяти, здоровья и долгожительством. Ходите быстрее, так чтобы немного вспотеть. Прогулка должна длиться около 30 минут в день, в идеале — ходите на улице, чтобы получить дозу витамина Д. Новое исследование говорит о том, что ходьба с утра помогает принимать лучшие решения на протяжении дня, поэтому попробуйте сменить свой утренний транспортный маршрут на быструю ходьбу.

Занимайтесь спортом среди деревьев

Деревья вырабатывают фитонциды, помогающие снизить давление, снижают стресс и улучшают иммунитет. Микробы в лесной почве так же борются с депрессией и важны для здоровья нашего микробиома. 15-минутная ходьба — это всё, что нужно, но исследователи обнаружили, что выходные в лесу улучшают иммунитет на период до месяца, а короткая пробежка или прогулка днем в зеленых насаждениях улучшит ваш ночной сон.

Одиночество настолько же смертельно опасно, как и диабет

Голодайте

Наши тела адаптировались к тому, чтобы проживать без еды короткие периоды — и это на удивление полезно. Кратковременное голодание, получившее известность после популярной диеты Майкла Мосли 5:2, увеличивает продолжительность жизни. Так же это помогает избежать болезни Альцгеймера, диабета второго типа и набора веса. Существует несколько видов голодания, и важно найти именно тот, который подходит вашему образу жизни. Нам нравятся продолжительные, ночные голодания по 14−16 часов, которые улучшают здоровье кишечника, а также отвечают тому типу питания, который соблюдали наши дальние предки, которые обычно ужинали на закате, редко перекусывали и на следующий день ели поздним утром.

Наращивайте мышцы

По мнению экспертов, силовые тренировки настолько же важны для стареющего организма, как и аэробные упражнения, употребление овощей и хороший сон. После 40 мы начинаем терять мышечную массу по 1% в год, что увеличивает риск сердечных приступов, инсультов и остеопороза. Недавнее исследование обнаружило, что взрослые, тренировавшиеся дважды в неделю, жили дольше и меньше болели, чем те, кто не занимался. Например, мы держим гантели возле телевизора, чтобы позаниматься, когда у нас есть несколько свободных минут.

Читайте книги

Да, чтение — пассивное занятие, требующее уединения. Но регулярное чтение связывают с продолжительной и здоровой жизнью. В Йельском университете провели исследование, опросив около 3 600 человек в возрасте более 50 лет, и обнаружили, что чтение удлиняет жизнь примерно на два года. И те, кто читает книги, живут дольше тех, кто читает газеты и журналы. Читающие более чем 3,5 часа в неделю жили дольше всего, но исследователи говорят, что 30 минут в день уже достаточно. Так же эксперты советуют читать перед сном.

Дольше работайте

Хотя многие мечтают о том дне, когда выйдут на пенсию, по результатам исследования, проведенного в 2016 году, люди, которые дольше работали — жили дольше. Этот факт так же был освещен в исследованиях, нашедших корреляцию между пенсией и плохим здоровьем. Исследователи предполагают, что причина в том, что работа обычно включает в себя социальные взаимодействия, движение и целеустремленность. Несколько исследований связали выход на пенсию с одиночеством и депрессией. Но работа допоздна, год за годом — это тоже не вариант. Перейдя экватор жизни, лучше всего для здоровья работать меньше часов с меньшим количеством стресса и напряжения.

Продолжайте учиться

Старый мозг так же может строить новые нейроны и синапсы, как и молодой. Но этот процесс происходит лучше, когда мы заставляем себя учиться новому. Мозг любит новое: хобби, игры, даже готовку по новому рецепту, все это может вызывать создание нейронов. Чем сложнее новое занятие, тем больше в нем пользы. Выбирайте что-то, что включает в себя социальные взаимодействия и немного движения, например, займитесь вокалом или танцами.

Вздремните

Несколько исследований говорят о том, что люди, которые немного спят днем, более внимательны, имеют лучшую память и невербальное мышление. Как ни странно, так же они лучше спят ночью (но с учетом, если они не спят слишком поздно днем). Исследование NASA показало, что сонные пилоты на 45% лучше выполняли свои обязанности и на 100% имели лучшую бдительность короткого сна. Главное — это спать недолго (около 30 минут). Новые исследования показали, что сон продолжительностью больше чем 90 минут может быть вреден вашему здоровью.

Пересмотрите свою аптечку

В частности, отправьте в мусор необязательные холинолитики — это вещество часто есть в составе антидепрессантов, лекарств, прописываемых при болезни Паркинсона и болезнях мочевого пузыря, а также в некоторых антигистаминных и лекарствах от тошноты. Высокий уровень холинолитиков повышает вероятность болезни Альцгеймера, даже если принимать их лишь год. Спросите своего врача об альтернативном лечении, особенно, если вы принимаете несколько холинолитических средств.

Тратьте деньги только на витамин Д и цинк

Исследование за исследованием говорят нам о том, что биодобавки почти не полезны, лучше инвестировать в хорошую еду. Тем не менее, когда вопрос касается витамина Д и цинка, обширные данные говорят о том, что витамин Д — в правильной дозировке — может помочь сохранить здоровье, а цинк уменьшает частоту простудных заболеваний. Так как мы живем в Северном полушарии, у нас нет возможности получить достаточно солнечного света, чтобы выработать необходимую дневную дозу витамина Д. В связи с этим, 1000 МЕ во время зимних месяцев ежедневно — рекомендована экспертами по старению.

Избегайте загрязненной среды

Загрязнение становится всё большей угрозой для нашей здоровой старости. Всё больше исследований связывают эту проблему с раком легких, сердечными заболеваниями, деменцией, гипертонией и диабетом. Чрезвычайно важно выступать за более чистый воздух и в свою очередь стараться уменьшить наш собственный вклад в его загрязнение. Мы можем уменьшить вред от проживания в сильно загрязненном городе. Попробуйте избегать перегруженных дорог, перейти на противоспалительную диету (она уменьшает эффект, который оказывает загрязненная среда, на некоторых людей), инвестировать в качественный очиститель воздуха и заполнить свой дом растениями.

Используйте оливковое масло

Не зря оливковое масло называют «жидким золотом». Клинические испытания в течение 4,5 лет, проведенных с 7 000 взрослых, пребывающих в зоне риска сердечных заболеваний, показали: те, кто питался в рамках Средиземноморской диеты, богатой на оливковое масло, имели на 30% меньше сердечных приступов и инсультов, более здоровый уровень холестерина, а также меньшее артериальное давление. Употребление оливкового масла так же связано с замедлением развития рака груди, снижением потери костной массы и улучшением уровня глюкозы в крови.

Заботьтесь о прочности костей

Выражение «пользуйся или теряй» особенно верно, когда мы говорим о костной прочности. У профессиональных теннисистов гораздо более высокая плотность костей в их «рабочей» руке. Самое полезное упражнение, если с суставами всё в порядке, это прыжки — попробуйте прыгать от 10 до 20 раз в день с 30-секундным отдыхом между подходами. Так же полезны бег и прыжки со скакалкой, которые тоже повышают плотность костей (…).

Дружите

Одиночество настолько же смертельно опасно, как и диабет. Исследования связывают социальную изоляцию с деменцией, болезнями сердца, инсультом, депрессией и на 29% большим риском смерти (…).

Поддерживайте иммунитет

Часто говорится, что иммунная система ослабевает с возрастом, но одно исследование говорит о том, что обратное утверждение тоже правдиво: иммунная система слишком сильно реагирует, когда мы стареем, создавая больше воспалений в результате столкновения с вирусом, таким образом, ускоряя старение. Так как 70% иммунной системы находится в пищеварительном тракте, его здоровье — чрезвычайно важно. Поддерживайте свой иммунитет диетой, основанной на темно-зеленой зелени, капусте и брокколи, репчатом луке и луке-порее, чесноке и грибах (…).

Измените то, как вы едите, особенно вечером

Это правило может больше повлиять на долголетие, чем радикальная смена диеты. Сейчас наши тарелки заполнены овощами, бобовыми и белком с низким содержанием жира. Мы также стараемся есть пораньше, когда это возможно, чтобы пища переварилась до сна. Это приводит к менее беспокойному сну и более продолжительному ночному голоданию. Важно есть медленнее, это необходимый, но часто игнорируемый фактор Средиземноморской диеты, который позволяет выработаться гормонам насыщения (…).

Добавляйте куркуму

Естественное противовоспалительное — куркума, также снижает риск Альцгеймера, рака и болезней печени. Является антисептиком и напичкана антиоксидантами. Исследование предполагает, что куркумин, активный ингредиент куркумы, борется с хроническим слабым воспалением, развивающимся с возрастом, а также может улучшить работу мозга (…).

Медитируйте

Медитация — это не выдумка хиппи: исследования говорят о том, что она оказывает сильное влияние на мозг. Она снижает уровень стресса и развивает эмпатию, и те, кто постоянно её практикуют, почти не теряют серое вещество и реже страдают от снижения концентрации в результате старения. 15 минут в день достаточно, чтобы укрепить теломеры, защищающие наш ДНК. Согласно гарвардским исследованиям, это позитивно влияет и на уровень артериального давления (…).

Ешьте больше клетчатки

Если вы можете изменить только что-то одно в своей диете — выбирайте именно это. Австралийское исследование, нацеленное на изучение взаимосвязи между углеводами и успешным старением, изучала диету 1600 человек на протяжении 10 лет. Те, кто постарел лучше всех (меньше всего болели за эти 10 лет) ели больше клетчатки — особенно содержащейся во фруктах, цельнозерновом хлебе и овсянке.

Ученые предлагают две возможных причины: клетчатка снижает скорость переваривания пищи, таким образом удерживая уровень инсулина, что в свою очередь уменьшает воспаление (основная причина старения); а также некоторые виды клетчатки ферментируются в организме, создавая жирные кислоты короткой цепи, которые так же снижают воспаление. Клетчатка так же помогает снизить уровень холестерина, который в свою очередь поддерживает здоровье сердца и снижает риск рака прямой кишки, помогая более быстрому перемещению пищи в желудочно-кишечном тракте. Рекомендованный уровень потребления клетчатки — 30 грамм (…).

Избегайте голубого света вечером

Наши электронные устройства вносят хаос в наш циркадный ритм. Экраны создают голубой свет, который помогает нам проснуться утром, но ночью подавляет создание мелатонина, необходимого гормона сна. Контролируйте его поставив фильтры, реагирующие на время суток, которые блокируют голубой свет на своем ноутбуке и телефоне. Ставьте себе напоминание, о том, что пора готовиться ко сну и не держите гаджеты в спальне.

Заботьтесь о своих глазах

Лучший способ позаботиться о своих глазах — это избегать курения, быть активными и есть здоровую пищу, включая еду, которая богата макулярными пигментами — всё, что ярко-желтое, оранжевое или зеленое — богатый источник. Включите в рацион кукурузу, оранжевый болгарский перец и морковь. Регулярная проверка зрения тоже необходима: зрение стремительно меняется после 40. Носите качественные солнцезащитные очки в солнечные дни, даже зимой и берите периодические паузы, если вы проводите много времени за компьютером.

Гуляйте с собакой

Собаки -безусловно полезны для здоровья: им нужны прогулки, забота и распорядок дня, всё, что помогает нам сохранить здоровье. Исследование более 3 миллионов шведов возрастом от 40 до 80 лет говорит о том, что хозяева собак имеют более низкий риск смерти по всем причинам. Те, у кого есть питомцы так же имеют более низкое артериальное давление и уровень холестерина: поглаживание животного снижает уровень гормона стресса (…)

Будьте оптимистичнее

Исследование показало, что люди в возрасте с негативным подходом к жизни имеют плохое функциональное здоровье, медленнее ходят и имеют более низкие когнитивные способности, чем те, кто относятся к ней позитивнее. Негатив, что неудивительно, вызывает стресс, поднимая уровень гормонов стресса, которые так же в долгосрочной перспективе могут повлиять на здоровье сердца, качество сна и вес. Судя по всему, вы настолько стары, насколько вы себя чувствуете.

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