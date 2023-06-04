Конец гегемонии США? Фарид Закария — о том, почему многие страны отворачиваются от Америки на фоне войны России против Украины 4 июня, 15:42 NV Премиум Фарид Закария: Что происходит? Почему у Соединенных Штатов так много проблем со многими крупнейшими развивающимися странами мира? (Фото:yes-ukraine.org)

В своей колонке для The Washington Рost известный политический аналитик Фарид Закария рассуждает об изменениях, происходящих на геополитической шахматной доске

Когда я следил за недавними президентскими выборами в Турции, то был поражен, услышав, как одно из высших должностных лиц страны, министр внутренних дел Сулейман Сойлу, обращался к толпе с балкона. Торжествуя, он пообещал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «уничтожит всех, кто создает проблемы» для Турции, «включая американских военных». Ранее Сойлу заявил, что «предателями будут считаться те, кто последует проамериканскому подходу». Имейте в виду, что Турция является членом НАТО (с базами США в стране) около 70 лет.

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Эрдоган сам часто использует резко антизападную риторику. Примерно за неделю до первого тура выборов он написал в Твиттере, что его оппонент «не расскажет, что он пообещал террористам, убивающим детей, или западным странам».

Эрдоган может быть одним из самых крайних представителей такого подхода, но он не одинок. Как отмечают многие эксперты, большая часть населения мира не поддерживает Запад в его борьбе против вторжения президента России Владимира Путина в Украину. А сама война лишь высветила более широкое явление: многие из крупнейших и наиболее могущественных стран развивающегося мира становятся все более антизападными и антиамериканскими.