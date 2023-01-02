Проблемы Китая достигли критической точки. Американский экономист Пол Кругман — о том, в какую ловушку попал Пекин и чего теперь ждать 2 января, 15:01 Пол Кругман: Если вы ожидали от Китая экономического господства, то, возможно, вам придется ждать ещё очень долго (Фото:youtube.com/MasterClass)

Американский экономист Пол Кругман в колонке для The New York Times анализирует причины неудач Китая и делает прогнозы по поводу будущего страны

Два самых влиятельных мировых лидера прожили два абсолютно разных года.

В начале 2022-го Джо Байден был широко представлен как президент-неудачник. Его законодательная программа зашла в тупик, экономические проблемы, казалось, гарантировали сокрушительные потери на промежуточных выборах. Однако был принят Закон о снижении инфляции, который в основном является проектом, меняющим правила игры, касающиеся климатических вопросов, — и долгожданная «красная волна» пошла рябью. Да, многие экономисты все еще предсказывают рецессию, но безработица пока низкая, а инфляция пошла на убыль.

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Си Цзиньпин, верховный лидер Китая, напротив — уже в начале того года хвастался победой над ковидом. И практически все слышали утверждения о том, что очевидный успех Пекина в борьбе с пандемией предвещает превращение КНР в ведущую мировую державу. Но что мы имеем сейчас? К концу 2022-го Си резко прекратил свою фирменную политику «нулевого ковида», и все признаки указывают на огромный всплеск госпитализаций и смертей, который приведет к тому, что здравоохранение окажется на пределе возможностей, китайская экономика, похоже, столкнется с серьезными проблемами в ближайшие два-три года; а долгосрочные прогнозы экономического роста Китая снизятся.

Похоже, будущее Китая уже не то, каким казалось раньше. Любопытно, почему?