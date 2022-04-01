Новый маневр России. Американский военный историк Макс Бут — о том, почему Путин отводит войска и от чего зависит исход войны в Украине 1 апреля, 22:57 Цей матеріал також доступний українською Макс Бут: В остальных регионах Украины подлая агрессивная война российского диктатора Владимира Путина продолжается (Фото:lawliberty.org)

Украина нуждается в большей поддержке — и Европа и США должны ее предоставить, — пишет американский военный историк Макс Бут в своей колонке для Washington Post

Заместитель министра обороны России заявил, что Москва решила «кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлении», в целях «повышения взаимного доверия для дальнейшего ведения переговоров по согласованию и подписанию мирного соглашения с Украиной». Также можно было услышать о прогрессе на переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле, а Пентагон сообщил, что Россия отвела часть своих подразделений от Киева.

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Как расценивать такое развитие ситуации? Не как внезапную вспышку благожелательности со стороны кремлевских военных преступников. В остальных регионах Украины подлая агрессивная война российского диктатора Владимира Путина продолжается — доказательством тому служит ракетный удар по зданию администрации в Николаеве и продолжающаяся осада Мариуполя, которая сопровождается огромными потерями среди мирного населения.

Путин всего лишь осознает реальность: под Киевом его отряды терпят поражение. После недавнего успешного контрнаступления украинских вооруженных сил в окрестностях столицы российские подразделения оказались под угрозой окружения. И, если вкратце, то их отход не имеет ничего общего с повышением «взаимного доверия» — связан исключительно с желанием спасти войска от разгрома.

Похоже, что россияне надеются добиться большего успеха, переключив основное внимание на Донбасс. По-видимому, их план заключается в том, чтобы окружить украинские силы на востоке, напав и с севера, и с юга, — правда, для этого необходимо взять Мариуполь, а его защитники оказывают яростное сопротивление.

Как США и остальным странам Запада реагировать на этот новый российский маневр? Удвоением помощи Украине и санкций против РФ.

Сегодняшнее положение Украины немного напоминает то, в котором оказалось Соединенное Королевство после окончания Битвы за Великобританию осенью 1940 года. Королевские военно-воздушные силы спасли Британские острова от немецкого вторжения. Экзистенциальная угроза миновала. Но Великобритания продолжала ощущать острую нехватку ресурсов, так как в одиночку сражалась с нацистской махиной. Ее единственной надеждой была помощь Соединенных Штатов — «арсенала демократии», как назвал свою страну президент Франклин Рузвельт.

Владимир Зеленский — это сегодняшний Черчилль

9 февраля 1941 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в своем выступлении по радио сказал: «Мы не подведем и не дрогнем, не ослабеем и не устанем. Нас не сломить ни внезапными ударами, ни долгими проверками на бдительность и выносливость. Предоставьте нам инструменты, и мы завершим работу». Штаты ответили законом о ленд-лизе, который предусматривал поставки «всего, что только можно вообразить», от военной техники до мясных консервов.

Президент Украины Владимир Зеленский — это сегодняшний Черчилль, а президент США Джо Байден — это сегодняшний Рузвельт. И сейчас Америка должна сделать для украинцев как минимум столько же, сколько в свое время сделала для британцев. В конце концов, и те, и другие сражаются в одном и том же бою за свободу. Обе страны заслужили восхищение и поддержку всего мира.

Начиная с января 2021 года США предоставили Украине военную помощь на $2 млрд, включая ракеты Стингер и Джавелин, наносящие тяжелый урон российской авиации и танкам. Но Зеленский нуждается в еще большей поддержке — и мы должны ее предоставить, даже если для этого придется нарастить производство Стингеров, Джавелинов и других стремительно расходуемых боеприпасов.

Мы не можем удовлетворить требование Зеленского о введении бесполетной зоны, не подвергаясь при этом угрозе войны с Россией, но есть множество того, что мы можем сделать, ничем не рискуя, чтобы продолжить давление на слабеющую военную машину РФ. Зеленский хочет еще более ощутимых санкций в отношении России, от отключения всех ее финансовых учреждений от системы межбанковских переводов SWIFT до прекращения поставок в Европу российских нефти и газа. Ему также нужно еще больше военной техники, включая самолеты, танки, реактивные системы залпового огня и зенитно-ракетных комплексов большой дальности, таких как С-300.

Просто смешно, что Запад не решается выполнить эти просьбы, в то время как Украина ведет отчаянную борьбу за выживание. Байден, похоже, думает, что, передав украинцам МиГ-29, перейдет «красную черту» в отношениях с Россией, а президент Франции Эммануэль Макрон выразил аналогичные опасения в отношении передачи танков. Расслабьтесь. Путин не в состоянии победить даже Украину. Он не собирается воевать с НАТО.

Развязавшая войну Россия начинает терять инициативу. Теперь все зависит от того, кто быстрее сумеет пополнить вооружение: Украина или РФ? И Запад должен обеспечить Украину оружием, с помощью которого она сможет усиливать свое военное преимущество.

Поражение России — то есть отвод войск на позиции 23 февраля — необходимо для спасения Украины и сохранения либерального мирового порядка. Украинцы готовы продолжать борьбу, невзирая на душераздирающие потери. От нас требуется лишь предоставить им инструменты, чтобы они смогли завершить работу.

Перевод НВ

Полную версию текста читайте на Washington Post

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