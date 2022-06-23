Иначе Путин нацелится на Прибалтику, Китай — на Тайвань. Военный историк Макс Бут — о том, почему эта война не только Украины, но и США 23 июня, 23:45 Цей матеріал також доступний українською Макс Бут: Лучший способ сохранить мир — помочь Украине с разгромными потерями отбросить российских захватчиков (Фото:awliberty.org)

В своей колонке для The Washington Post американский военный историк Макс Бут рассуждает о том, почему Западу нужно активнее помогать Украине и предоставить ей ресурсы для победы в войне

Военная помощь США Украине была неплохой, но недостаточной. Отчасти из-за концептуальной ошибки, которую мы продолжаем совершать. Мы продолжаем думать, что это их война. Хотя должны понимать, что это наша война — и действовать соответственно.

Видео дня

Россия не просто напала на одну страну. Она нанесла удар по самому фундаменту, основанном на правилах международного порядка, который Соединенные Штаты и их союзники строят с 1945 года. Если России удастся избежать наказания за свою агрессию, это послужит сигналом диктаторам во всем мире, что они могут делать все, что хотят, и что Запад слишком слаб, чтобы остановить их. Ожидайте, что российский диктатор Владимир Путин, скоро нацелится на прибалтийские республики — члены НАТО, которые, как и Украина, в разное время в истории входили в состав Российской империи.

Ожидайте, что Китай нацелится на Тайвань. Нападение либо на страны Балтии, либо на Тайвань, скорее всего, втянет Соединенные Штаты в конфликт, который легко может перерасти в Третью мировую войну.

Лучший способ сохранить мир — помочь Украине с разгромными потерями отбросить российских захватчиков. Это послужит мощным сигналом не только Путину, но и каждому диктатору на планете: не связывайтесь с Западом. Но это не то, чем мы занимаемся. Мы обеспечиваем украинцев достаточным количеством оружия, чтобы избежать поражения, но недостаточным для того, чтобы они победили. Украинцы проигрывают в артиллерии 10 к 1 в критически важном сражении на востоке Донбасса. Это неприемлемо.

Мы не были бы такими скупыми, если бы американцы были на передовой

Мы не были бы такими скупыми, если бы американские войска были на передовой. По данным проекта «Издержки войны» Университета Брауна, с 11 сентября 2001 года Соединенные Штаты потратили более $3 трлн на войну с террором, охватившую конфликты в Ираке и Афганистане. (Это не считая триллионов на помощь ветеранам и защиту родины.) Это в среднем $12 млрд ежемесячно в течение почти 21 года.

Для сравнения, после российского вторжения в Украину 24 февраля Соединенные Штаты выделили всего $5,6 млрд на помощь в области безопасности, а последний транш в размере $1 млрд был объявлен на прошлой неделе. Это ужасно много денег, если подходить к этому с мерками иностранной помощи, но это копейки по сравнению с тем, что мы тратим на собственные войны. Если бы это был конфликт США, мы могли бы потратить $48 млрд или даже больше с февраля этого года.

Это разница почти на порядок, что помогает объяснить, почему наши пакеты помощи так далеки от того, что просят украинцы. По словам помощника президента Владимира Зеленского, для достижения «паритета тяжелых вооружений» с оккупантами Украине необходимо 1000 155-мм гаубиц, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 беспилотников. На данный момент Соединенные Штаты обязались предоставить 126 155-мм гаубиц, четыре высокомобильные артиллерийские ракетные системы, 200 бронетранспортеров и 121 беспилотник Phoenix Ghost. Наши союзники внесли свой весомый вклад, но в совокупности этого недостаточно.

Читайте также: Владимир Огрызко Последний день России

Соединенные Штаты совсем не предоставили ни танков, ни самолетов. Администрация Байдена не только не прислала истребители F-16 или штурмовики А-10, но и отказалась содействовать переброске истребителей МиГ-29 из Польши. Генерал-лейтенант ВВС в отставке Дэвид Дептула говорит, что Соединенные Штаты имеют на хранении более 200 беспилотников MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть отправлены в Украину. Вооруженные ракетами Hellfire, эти беспилотники могут помочь переломить ситуацию на Донбассе. Но администрация Байдена пока не прислала ни одного «серого орла».

«Мы поддерживаем украинскую армию настолько быстро, насколько это возможно», — говорит генерал Марк А. Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов. Это просто неправда. Вы можете поспорить на всю криптовалюту в мире, что если бы Соединенные Штаты теряли в бою более 100 солдат в день (потери, которых мы не несли со времен Второй мировой войны), мы бы бросили гораздо больше авиации, бронетехники и артиллерии в бой. Мы бы не говорили нашим войскам: «Не повезло. Делай все, что можешь». Но это, по сути, то, что мы говорим украинцам. Жизни украинцев значит меньше, чем жизни американцев? Так быть не должно.

У администрации Байдена и ее защитников много оправданий, чтобы не делать больше. Мы не хотим быть втянутыми в войну с Россией. Ситуация не такая критическая, как утверждают украинцы. Они не могут слишком быстро поглотить слишком много снаряжения. Россияне просто уничтожат или захватят наши системы. У США ограниченные запасы. Требуется время, чтобы переместить тяжелое вооружение и установить для него линии снабжения. Хотя мы не можем сравниться с россиянами по количеству вооружения, наше оборудование более качественное, поэтому нам не нужно поставлять его в тех количествах, которое требуют украинцы. И так далее.

Большинство из этих объяснений верны, но ни одно из них не может объяснить нашу неспособность сделать больше. Политики должны постоянно задавать себе вопрос: «Что бы мы делали, если бы наши солдаты умирали на Донбассе?» и действовать соответственно. Это не означает, что мы должны напрямую атаковать Россию. Это значит, что мы должны предоставить Украине ресурсы для победы в войне, которую Россия ведет против всего Запада.

Перевод НВ

Полную версию читайте на washingtonpost.com

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.