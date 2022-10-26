Поворотный момент для Берлина. Энн Эпплбаум — о том, что вызывает самые больше споры в Германии в связи с войной России против Украины 26 октября, 13:58 Эксклюзив НВ Энн Эпплбаум: Путин знает, на чьей стороне правительство Германии (Фото:wikipedia)

В своей колонке для The Atlantic американская журналистка Энн Эпплбаум размышляет об исторических истоках того, почему немцы не торопятся с отправкой в Украину тяжелого вооружения

В феврале прошлого года, через три дня после того, как Россия вторглась в Украину, канцлер Олаф Шольц выступил в Бундестаге и произнес замечательную речь. Шольц, социал-демократ без особого опыта в военных вопросах, сказал своей стране, которая с 1990-х привыкла считать, что ей больше не нужна настоящая армия, что в этом году он добавит 100 млрд евро в оборонный бюджет. По его словам, Германии нужны «летающие самолеты, корабли, способные выходить в море, и солдаты, оптимально оснащенные для выполнения своих задач». Он заявил, что десятилетия растущей зависимости от российской энергии прекратятся и что Германия начнет готовить ей альтернативы. И после нескольких недель отказа от отправки оружия в Украину он заявил, что Германия теперь направит туда противотанковые средства и ракеты «Стингер».

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Шольц назвал это Zeitenwende, или историческим поворотным моментом, но не все оказались к нему готовы. Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, председатель комитета Бундестага по обороне (и свободный демократ, член правительственной коалиции), наблюдала за лицами политиков из собственной партии Шольца. Она видела, что многие были ошеломлены. Она полагала, что «поворотный момент» начнется сразу. Вместо этого, по ее словам, все выглядело так, словно Шольц «сказал эти громкие слова, а затем должен был сесть и отдохнуть».

И вот где мы сейчас: с момента этого выступления немцы спорят о том, что на самом деле означает помощь Украине, какое оружие можно отправлять, а какое нельзя, что может вызвать какую-то крайнюю реакцию со стороны России и что может помочь выиграть войну. Несмотря на то, что в Украину поступает все больше и больше немецкого оружия, споры о нем остаются в Германии гораздо более спорными, чем где-либо еще.

Трудно представить, чтобы какое-нибудь крупное американское ток-шоу в течение часа говорило о том, отправлять танки в Украину или нет, но недавно одно немецкое ток-шоу именно этим и занималось (я знаю это, поскольку участвовала в нем). Оппозиционные политики громко критиковали правительство по этому поводу, как и по многим другим вопросам, но Штрак-Циммерманн и другие политики из правящей коалиции в свою очередь критиковали темпы и характер помощи. Антон Хофрейтер, член Бундестага от Партии зеленых (которая также входит в коалицию), сказал мне, что поставки тяжелого оружия происходили лишь потому, что так много людей «давили и давили» на них. Я мельком увидела эмоции в этих спорах во время серии встреч в Берлине на прошлой неделе, на которых я наблюдала, как люди задавали вопросы Вольфгангу Шмидту, начальнику штаба Шольца. Его не раз спрашивали о танках.