Иначе это задушит Украину. Как Запад может заставить Россию пожалеть о своих действиях, — экс-посол Великобритании в Беларуси 26 мая, 14:56 Найджел Гулд-Дэвис: Западу нужна стратегия, гарантирующая, что Россия в конечном итоге пожалеет о своих действиях (Фото:wilsoncenter.org)

Экс-посол Великобритании в Беларуси Найджел Гулд-Дэвис в своей колонке для The New York Times рассуждает о том, как ослабить положение России и объясняет, почему Запад не должен бояться угроз Путина

С тех пор, как Россия вторглась в Украину, западные правительства неустанно осуждали этот вопиющий акт и заявляли о своей поддержке Украины. Но как бы они ни были едины в своем возмущении, они не были уверены в своих целях.

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Эта позиция начала меняться. Недавно министр обороны Ллойд Остин заявил, что Америка хочет «увидеть ослабление России», чтобы она больше не могла угрожать своим соседям. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ее страна будет стремиться «вытеснить Россию с территории всей Украины». Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, заявила, что «мы хотим, чтобы Украина выиграла эту войну».

Но Западу пока неясно, какого же окончания войны он хочет. Хотя он выбрал средства для ответа на российскую агрессию — в основном, военную помощь Украине и санкции против России — он не определил, каким целям эти методы будут служить. Вместо этого западная политика в значительной степени была сосредоточена на результатах, которых она хочет избежать, а не достичь. Первый — поражение Украины, позволяющее России установить в Киеве марионеточный режим. Второй — обращение РФ к оружию массового поражения или расширение войны за пределы Украины.

В пределах этих двух ограничений есть много возможных исходов войны. Но на практике выбор прост: окажется ли Россия в лучшем или худшем положении, чем до начала своего вторжения 24 февраля? Любой исход, который сделает положение России лучше, будет победой Кремля, даже если это далеко не соответствует его первоначальной цели подчинения всей Украины.

Если Россия получит территории, она будет в более выгодном положении

Западу нужна стратегия, гарантирующая, что Россия в конечном итоге пожалеет о своих действиях. Мир, которым будет вознаграждена Россия за вторжение на территорию Украины — во второй раз с 2014 года — будет иметь серьезные последствия для будущего Украины, безопасности и авторитета Запада, а также для норм суверенитета и невмешательства, лежащих в основе международного порядка.

Во-первых, такой мир оправдал бы как российскую агрессию, так и ее ужасное нарушение прав человека. Кремль будет манипулировать фактами, чтобы представить этот результат как победу для своего населения. Чистая территориальная и пропагандистская выгода скорее поощрила бы, чем удовлетворила бы его. Это не только могло бы подготовить почву для третьего вторжения России в Украину в будущем, но также нанесло бы ущерб безопасности и авторитету Запада.

Во-вторых, уменьшенная Украина будет постоянно ослаблена, особенно если Россия консолидируется или, что еще хуже, расширит свой контроль над береговой линией Украины. По крайней мере, один видный российский военачальник предположил, что это легитимная стратегическая цель. Это задушит Украину и даст России преимущество в переговорах как минимум по трем другим вопросам, которые должны быть решены в рамках возможного мирного соглашения.

Один включает статус Украины: будут ли какие-либо ограничения на ее право вступать в альянсы или другие международные организации? Второй касается похищенных: как будут возвращать насильно переселенных в Россию украинцев? И третье — санкции: при каких условиях и насколько Запад ослабит экономическую изоляцию России? Если Россия получит территории, она будет в более выгодном положении, чтобы торговаться по всем этим вопросам.

Россия также может совершать новые зверства на любой новой территории, которую она контролирует. Украинцы, вероятно, будут сопротивляться любой форме оккупации. Прекращение боевых действий будет означать не прекращение насилия, а скорее начало дальнейшей российской агрессии. Оккупация — это не рецепт стабильности.

Наконец, Украина смирится с дальнейшей потерей своих территорий только после долгой и затратной борьбы. Каждый день войны в Украине наносит дополнительный материальный ущерб и гибнет мирное население, еще больше ослабляя страну. Тем не менее, некоторым европейским государствам, кажется, нравится наблюдать, как две стороны ведут истощающую их войну месяцами, даже годами, пока не достигнут взаимного изнеможения. Ждать изнурительного тупика, чтобы определить контуры мирного урегулирования, — значит благоприятствовать России.

Чтобы этого не произошло, Западу необходимо гарантировать, что России станет хуже, чем до вторжения. Как минимум, западная политика должна обеспечить, чтобы Россия не получила новых украинских территорий и продолжала сталкиваться с жесткими санкциями до тех пор, пока она коренным образом не изменит свою политику в отношении Украины.

Смелым подходом к санкциям было бы начать с предположения, что Россия должна быть полностью изолирована от доступа к западной экономике, а затем ввести необходимые исключения, а не наоборот вычитать транзакции из статус-кво. Следующие шаги — в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти, а затем и газа в Европу — обходятся дороже и труднее, чем уже введенные санкции. Тем не менее не существует беззатратного способа устранить серьезную угрозу безопасности и гуманитарной угрозе континенту. Дальнейшие санкции были бы неудобны для Европы, но губительны для России. Запад должен победить в этом решающем состязании.

Запад также должен привлечь широкое международное сообщество к поддержке этой программы суверенитета и независимости от империалистической агрессии. Это означает не только то, что Конгресс должен принять пакет военной поддержки в размере $40 млрд, который запросил президент Байден, но и то, что Европа должна последовать его примеру. В июне исполняется 75 лет плану Маршалла, который оживил истощенную Европу, восстановил ее уверенность и помог сдержать советскую власть. Теперь Европе было бы уместно, в свою очередь, восстановить доверие и безопасность Украины, недвусмысленно взяв на себя обязательства как по восстановлению территории этой страны, так и по восстановлению ее разрушенной войной экономики.

Страх российской эскалации не должен сдерживать Запад от этих шагов. Безрассудные ядерные разговоры России призваны сыграть на страхах Запада. Но бряцание оружием Россией отражает отсутствие у нее других вариантов. Поскольку война выявила слабость России в других областях — обычные вооруженные силы, информационная война, кибермощь и экономическая устойчивость — оружие массового уничтожения теперь является ее единственной претензией на геополитическое величие.

Но слабость не делает иррациональную угрозу более правдоподобной. Аргумент о том, что «Россия применит ядерное оружие, если ей не позволят выиграть», не удерживает Украину от ведения войны. Это не должно удерживать Запад от предоставления ей средств для этого.

Цена стратегической нерешительности может быть высокой. Неспособность прояснить цели способствовала затягиванию боснийской войны, самого кровопролитного конфликта в Европе после Второй мировой войны. Жак Поос, председатель Совета министров иностранных дел Европейского сообщества, заявил в 1991 году, что «пришел час Европы». Тем не менее, конфликт длился три года и унес почти 100 000 жизней.

Запад не должен повторять эту ошибку.

Перевод НВ

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