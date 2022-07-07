Ни Россия, ни Украина не сдадутся. Фарид Закария — о том, чем опасна средняя фаза войны для Киева и как подготовиться к главному — финалу 7 июля, 15:52 Фарид Закария: На заключительном этапе войны Запад — и в особенности США — становятся ключевыми игроками (Фото:yes-ukraine.org)

Известный американский политический аналитик Фарид Закария в колонке для The Washington Post рассуждает о том, на какой сейчас стадии война России против Украины и чем опасен этот период

В 1942 году Уинстон Черчилль пытался подготовить британский народ к длительному конфликту. «Это еще не конец, — сказал он, имея в виду победу союзников в Египте. — Это даже не начало конца. Но, может быть, это конец начала». Если подумать в этих терминах, какую фазу мы наблюдаем в войне в Украине?

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Скорее всего, мы находимся посередине, объясняет Гидеон Роуз, научный сотрудник Совета по международным отношениям и автор прекрасной книги «Как заканчиваются войны». Он указывает, что любая война начинается подобно шахматной партии, с драматической атаки и защиты. Если эти начальные залпы не приводят к решающей победе, война переходит в среднюю фазу, в которой обе стороны пытаются утомить друг друга, чтобы получить преимущество на поле боя.

«На среднем этапе, — сказал он мне, — ни одна из сторон не заинтересована в переговорах, потому что каждая сторона пытается одержать победу, укрепить свое положение на поле боя и, таким образом, получить более сильную позицию для ведения переговоров». Это период, когда эмоции зашкаливают, и трудно идти на компромисс".

Наконец, в какой-то момент комбатанты вступают в заключительную фазу, двигаясь по одному из двух путей: либо ход войны необратимо поворачивается в пользу одной из сторон (как это произошло в 1918 и 1944 годах), либо возникает патовая ситуация (как в Корее в середине 1951-м). «В этот момент стороны вступают в эндшпиль и начинают бороться за окончательное урегулирование», — отметил Роуз.

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