Вот, что сказал сам Путин. Бывший посол США в России Майкл Макфол — о единственном варианте, как закончить войну России против Украины 23 августа, 15:44 Майкл Макфол: Почему никто не дает совет Путину о том, как положить конец его вторжению? (Фото:michaelmcfaul.com)

Бывший посол США в России Майкл Макфол в своей колонке для The Washington post объясняет, чем опасны попытки «умиротворить» Путина, отдав ему те территории в Украине, на которые он претендует

Президент Украины Владимир Зеленский получает много советов о том, как он может положить конец войне в своей стране, и большинство из них подталкивают его в одном направлении: обменять часть суверенитета на мир. Можно слышать, что если бы только Зеленский отдал президенту России Владимиру Путину еще один кусок украинской территории, война бы закончилась.

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В мае Зеленский сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон «предлагал мне некоторые вещи, связанные с уступками в отношении нашего суверенитета, чтобы помочь Путину сохранить лицо». Генри А. Киссинджер повторил этот совет. Выступая в том же месяце на Всемирном экономическом форуме, бывший госсекретарь США предупредил западных лидеров, чтобы они не подталкивали Путина к позорному поражению, и вместо этого предложил призвать Зеленского отказаться от части украинской территории в качестве средства прекращения войны. Газетные передовицы в Европе и США были заполнены самопровозглашенными стратегами, предлагающими Зеленскому способы остановить бойню.

И в душах украинцев, которых я знаю, прячется очень конкретное, личное беспокойство: если Путину удастся полностью захватить Донбасс, он может пока объявить свою захватническую войну оконченной, и это быстро побудило некоторых западных лидеров призвать Зеленского смириться с потерей оккупированных земель в качестве цены мира.

Странно, но мало кто в этой армии советников направляет свою мудрость на Москву. Почему никто не дает совет Путину о том, как положить конец его вторжению? Тем, кто претендует на создание «дипломатического кейса» в противовес «кейсу войны», расскажите, пожалуйста, как бы вы убедили или заставили Путина прекратить конфликт. Настоящая дипломатия, как и танго, требует участия двух сторон. Рекомендации к миру, предписывающие капитулировать только Зеленскому, не только отвратительны, но и крайне нереалистичны.

Вам не нужно верить мне на слово; послушайте, что сказал сам Путин

Отвратительная часть должна быть очевидна. Путина не провоцировали на вторжение; Россия не столкнулась с угрозой безопасности со стороны Украины. Путин теперь признал две области Украины — Донецкую и Луганскую — независимыми государствами, и у него есть планы аннексировать их вместе с другими городами и областями на юге Украины, которые вместе составляют то, что Путин называет «Новороссией». Если попытаться угодить Путину, предоставив ему больше территории, это узаконит аннексию и вознаградит империализм.

И нет, так не должны вести себя великие державы. После Второй мировой войны великие державы утвердили ряд норм по предотвращению аннексии и прекращению колонизации. В течение нескольких десятилетий после этого, в том числе во время холодной войны, такие случаи были редкостью. Предоставление Путину дополнительных украинских земель сейчас не только радикально подорвет украинский суверенитет, но и в целом создаст угрозу развала международной системы, появившейся после Второй мировой. Если России позволят насильственно аннексировать соседние территории, что помешает другим странам сделать то же самое?

Самозваные советники Зеленского понимают эти неприятные факты. Они просто претендуют на звание реалистов и утверждают, что их предложение — земля в обмен на мир — единственный способ положить конец войне. Но они на самом деле нереалистичны, если не откровенно наивны, в отношении Путина и власти.

Путин уже аннексировал часть Украины в 2014 году. Тогда завоевание Крыма его не насытило. Почему бы Путину не присвоить себе новые достижения 2022 года, а затем подготовиться к новой войне?

Вам не нужно верить мне на слово; послушайте, что сказал сам Путин. Он утверждает, что украинцы — это просто русские с акцентом и исторически не могут претендовать на государственность. Путин также пообещал «денацифицировать» Украину — странный эвфемизм для свержения демократически избранного президента Зеленского.

Всего несколько дней назад министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил эту цель войны с Россией, заявив: «Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, который является абсолютно антинародным и антиисторическим». Путин уже пытался захватить столицу страны Киев и ни разу не упомянул об отказе от этой военной цели.

Приобретение Донбасса или «Новороссии» может задержать Путина в достижении этих других военных целей, но не остановит их. Если бы Зеленский дал Путину больше украинской территории сегодня, Путин потребовал бы еще больше завтра — больше земли, больше влияния на украинское правительство, определенно больше контроля над всей Украиной.

Более того, Путин думает, что он выиграет. Используя варварские методы запугивания мирных жителей дальнобойными артиллерийскими снарядами и ракетами, армия Путина постепенно продвигается вперед на поле боя. Так зачем ему сейчас останавливаться?

История учит, что войны обычно могут заканчиваться двумя способами. Либо побеждает одна сторона, либо наступает тупиковая ситуация. Ни того, ни другого пока в Украине нет. Что бы ни говорил или ни делал Зеленский, Путин не перестанет сражаться до тех пор, пока его армия не сможет двигаться вперед.

Настоящая партия мира — это не те, кто советует Зеленскому отдать Путину больше территорий. А те, кто подталкивает Запад снабжать украинскую армию лучшим оружием и в большем количестве, и как можно быстрее. Без тупика на поле боя Путин никогда не пойдет на переговоры. Чем быстрее украинская армия сможет остановить российскую, тем скорее закончится путинская война.

Надеюсь, я ошибаюсь. Я хотел бы прочитать серьезный план, как убедить Путина прекратить вторжение. Но западные рекомендации, направленные только на то, чтобы заставить Зеленского уйти, не сработают.

Путин, а не Зеленский, является ключевым лицом, принимающим решения о прекращении российского вторжения в Украину. Если в вашем плане мира не указано, как изменить путинские расчеты, он совершенно нереалистичен.

Перевод НВ

Полную версию текста читайте на The Washington Post

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