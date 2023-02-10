«Путин стал для Си обузой». Какую позицию может занять Китай между РФ и США и что это изменит для Украины, — американский военный историк 10 февраля, 13:10 Эксклюзив NV

В своей колонке для The Washington Post американский военный историк Макс Бут размышляет о том, почему Китай старается в последнее время держаться в стороне от России и сможет ли он стать союзником США

В России намного больше людей, более крупная экономика и мощная армия, чем в Украине. По всем правилам она должна была бы раздавить Украину в начале войны. То, что этого не произошло — война идет уже второй год, а у Киева есть хорошие возможности вернуть утраченные позиции, — в немалой степени можно объяснить тем фактом, что у Украины много союзников, а у России — нет.

Видео дня

По оценкам Кильского института мировой экономики, после российского вторжения Соединенные Штаты и Европа обязались предоставить Украине военную и экономическую помощь примерно на $100 млрд. Это включает все более сложную военную технику, начиная от систем ПВО Patriot и заканчивая танками Leopard 2 и M1A2 Abrams, которые были обещаны на прошлой неделе.

России тоже нужна иностранная помощь. У нее заканчивается все, от артиллерийских снарядов до беспилотников и ракет. Но только два известных нам государства-изгоя — Иран и Северная Корея — до сих пор готовы были предоставить Кремлю военную технику. Так что тут преимущество у Украины.

России не хватает Китая, ее крупнейшего военного поставщика, который также является крупнейшим в мире экспортером высокотехнологичных товаров и четвертым по величине экспортером оружия. Пекин мог бы сыграть для России ту же роль, которую США играют для Украины. Если бы это произошло, шансы на победу России выросли бы в геометрической прогрессии.