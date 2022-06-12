Байдену пора вспомнить доктрину Пауэлла. Как США могут помочь Украине победить, — американский военный историк 12 июня, 12:04 Макс Бут: Байдену не мешало бы вспомнить доктрину Пауэлла (Фото:awliberty.org)

В своей колонке для The Washington post американский военный историк Макс Бут пишет о том, как США должны изменить стратегию своей помощи Украине

История переполнена нациями, которые начинали войны в ожидании быстрой и безболезненной победы только для того, чтобы увязнуть в конфликте, гораздо более затяжном и гораздо менее успешном, чем ожидалось. Подумайте о Наполеоне в Испании и России, Германии в Первой и Второй мировых войнах, Северной Корее в Корейской войне, Ираке в ирано-иракской войне, Соединенных Штатах в Афганистане и Ираке. Как только первоначальный прилив оптимизма иссяк, все эти конфликты превратились в войны на истощение, где побеждал тот, кто смог терпеть и наносить наибольший урон.

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Российское вторжение в Украину, которое длится уже более 100 дней, происходит по такой же схеме. Российский диктатор Владимир Путин сделал ставку на неудачный блицкриг в сторону Киева, который провалился. В те пьянящие первые дни мир восхищался украинским героизмом, символом которого были войска, ответившие на требование России сдаться бессмертными словами: «Российский военный корабль, иди на х… й».

Но, несмотря на тяжелые человеческие и материальные потери — по оценкам Пентагона, Россия потеряла около 1000 танков — Путин не прекратил свое коварное вторжение. Он просто сократил его масштабы. В середине апреля он перенаправил свои силы на Донбасс в восточной Украине. Массируя свою артиллерию, русские превратили жизнь украинских войск в «ад» в этом секторе. Президент Владимир Зеленский говорит, что россияне убивают до 100 украинских солдат в день и ранят до 500. Захватчики контролируют около 20% территории Украины — площадь, превышающая площадь Нидерландов.

Украина не проявляет признаков усталости от борьбы. И мы тоже не должны

По сообщениям, Путин рассчитывает, что он все еще может выиграть войну, если будет ждать, пока воля Запада ослабнет, и на Западе есть много тех, кто его подбадривает. Бывший госсекретарь Генри Киссинджер предлагает Украине уступить территорию ради мира, а президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на том, что Россию нельзя «унижать». То есть Путин должен быть вознагражден за свою незаконную агрессию?

Это совет отчаяния, и он оторван от фактов на местах. Недавний опрос показал, что почти 80% украинцев считают, что их страна движется в правильном направлении, и многие украинские беженцы возвращаются домой.

Картина боевых действий мрачнее, чем месяц назад, но гораздо ярче, чем три месяца назад. Да, украинцы потеряли некоторые позиции, но они также и отвоевали их. Они вытеснили «орков», как они называют захватчиков, с севера Украины и отвоевывают деревни на юге. Украинские войска даже отвоевали часть Северодонецка, города на дальнем востоке, который еще неделю назад казался потерянным.

Хотя россияне продолжают «постепенно, с трудом и большими затратами продвигаться на востоке Украины» (как отмечает Институт изучения войны), они не приблизились к тому, чтобы окружить украинские войска или сломить их волю к борьбе. Российская армия, напротив, продолжает страдать от некомпетентного руководства и низкого морального духа, что помогает объяснить, почему они не продвигаются вперед, пока артиллерия не разнесет все на своем пути. Украина по-прежнему располагает гораздо большими силами: 700 000 военнослужащих противостоят менее чем 200 000 захватчиков, а ее арсенал продолжает совершенствоваться благодаря поставкам западного оружия.

За последние 100 дней мы колебались от чрезмерного пессимизма к чрезмерному оптимизму, а теперь снова к чрезмерному пессимизму. Сейчас не время терять веру в Украину. Сейчас самое время удвоить нашу поддержку борцам за свободу.

Президент Байден в целом проделал отличную работу по поддержке Украины. Он умело заручился поддержкой союзников и убедил Конгресс выделить $54 млрд в качестве помощи с момента начала вторжения. И он правильно сделал, что не ввязался в прямые боевые действия с россиянами — отсюда его отказ объявить бесполетную зону над Украиной. Но его все еще сдерживает чрезмерная осторожность в предоставлении помощи.

Уже несколько месяцев украинцы умоляют предоставить им реактивные системы залпового огня, которые позволили бы им нейтрализовать российскую артиллерию. Наконец, на прошлой неделе Байден согласился поставить M142 High Mobility Artillery Rocket Systems — но всего лишь четыре из них. Извините, но это не поможет. Пока союзники затыкают некоторые бреши (Германия обещает отправить свои системы ПВО IRIS-T), Байден по-прежнему отказывается поставлять ЗРК большой дальности Patriot или истребители (МиГ-29 или, лучше, F-16), в которых Украина остро нуждается. Он также отказывается что-либо делать с российской морской блокадой Черного моря, которая душит экономику Украины.

Байдену не мешало бы вспомнить доктрину Пауэлла, сформулированную покойным госсекретарем Колином Л. Пауэллом. Он советовал не ввязываться в «половинчатые полувойны» и утверждал, что когда Соединенные Штаты применяют силу, они должны делать это с подавляющей мощью, чтобы победить. Та же доктрина должна применяться и к военной помощи: вместо того, чтобы предлагать Украине ровно столько помощи, чтобы избежать поражения, мы должны оказывать настолько подавляющую поддержку, чтобы она могла выиграть войну (имеется в виду, освободить большую часть территории, утраченной после 24 февраля).

Украина не проявляет признаков усталости от борьбы. И мы тоже не должны.

Перевод НВ

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