Байден все еще опасается спровоцировать Путина? Американский военный историк Макс Бут — о том, почему США медлят с F-16 и ATACMS 4 сентября, 11:03 NV Премиум Макс Бут: Для Путина не будет разницы, получит ли Украина F-16 из Дании или США (Фото:awliberty.org)

В своей колонке для The Washington Post американский военный историк Макс Бут рассуждает о том, к чему приводят попытки Запада не провоцировать Путина

Удары украинских беспилотников по Москве, которые раньше немыслимо было представить, теперь стали обычным делом. За последнее время столичный регион России подвергался атакам шесть дней подряд, и хотя беспилотники не причинили большого ущерба, они нарушили работу аэропортов и способствовали появлению ощущения, что война пришла и в Россию. Также в этом месяце другие предполагаемые украинские беспилотники уничтожили российский бомбардировщик на авиабазе к югу от Санкт-Петербурга и нанесли удар по железнодорожной станции в Курской области на западе России. Реакция Кремля, судя по всему, ограничилась выражением возмущения.

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Сейчас трудно вспомнить, но в начале этого конфликта Запад, и в частности Белый дом, отчаянно опасался, что атаки внутри России будут означать пересечение «красных линий», что заставит президента РФ Владимира Путина резко повысить ставки и, возможно, даже применить ядерное оружие. Опыт последних лет свидетельствует о том, что, несмотря на все своё бахвальство, Путин достаточно рационален, чтобы не переводить ограниченную войну, которую он уже проигрывает, в более широкую войну с НАТО, которую он, скорее всего, не сможет выиграть.

Тем не менее, президент Байден, похоже, как никогда озабочен тем, чтобы не спровоцировать Путина.