Портников: Тихая аннексия. Почему Путин не будет шутить с Зеленским Сегодня, 19:02 926 Цей матеріал також доступний українською eastbook.eu Виталий Портников: У Путина простая цель eastbook.eu

Журналист Виталий Портников в колонке для Радио Свобода объясняет, на что рассчитывает Россия после выдачи паспортов на Востоке

Открытие в Ростовской области первого центра, в котором будут выдавать российские паспорта жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей ‒ хорошее подтверждение того, что в своем противостоянии с новым украинским президентом Владимиром Зеленским Кремль собирается переходить к реальным действиям. Путин не будет просто шутить. И это должен понимать каждый, кто задумывается о ситуации в Украине после смены власти.

В 2014 году, после Майдана, еще можно было жить в иллюзии, что Путин не готов к активным действиям против Украины, что он может ограничиться политическими заявлениями, ну в худшем случае ‒ повысить цену на газ. [...] Ну не может же он действительно взять и присоединить территорию другой страны? Не может же решиться на аннексию ‒ такое громкое, неприкрытую аннексию?

Теперь мы точно знаем ‒ может. Похоже, Путин, как и Кремль в целом, вообще может решиться на любые действия, которые еще недавно в цивилизованном мире казались недопустимыми ‒ от Крыма до вмешательства в американские выборы, от Донбасса до Солсбери. Именно поэтому его невозможно победить с помощью простой пропаганды, оптимистичных роликов в интернете и уверенных заявлений. Заявления не имеют никакого особого значения, когда на них отвечают танками.

Заявления не имеют никакого особого значения, когда на них отвечают танками

Мне уже приходилось писать, что никто в Кремле не ставил перед собой задачу привести к власти в Украине Владимира Зеленского. Нет, задача, похоже, была другая ‒ способствовать поражению Петра Порошенко. И потому что действующий украинский президент не пошел на соглашение с Москвой по кремлевскому сценарию, и просто потому, что в российских спецслужбах возобладало мнение, что при президенте Зеленском Украину будет намного проще дестабилизировать и ... интегрировать.

[...] Причем с Зеленским начинают борьбу именно за электорат восточных и юго-восточных областей страны ‒ то есть тех областей, где позиции нового президента прочные. И это естественно: с Порошенко не было никакого смысла бороться за этот электорат, который его поддерживал изначально, который в массе своей даже не пошел на выборы 2014 года, так как не увидел среди фаворитов своего кандидата.

Кремлю нужно будет доказать, что Зеленский обманул украинский восток. [...] А вот Кремль, наоборот, будет делать для «одного народа» на востоке все, что сможет ‒ начнет с выдачи паспортов жителям оккупированных территорий, потом, вероятно, перейдет к массовой паспортизации всех украинских граждан. И понятно, что для жителей приграничных с Россией регионов это будет куда важнее, чем для тех, кто живет на границе со странами Европы.

У Путина простая цель, над осуществлением которой он, видимо, будет работать в ближайшее время. Избиратель Владимира Зеленского должен стать его собственным избирателем, избирателем Владимира Путина. И когда российский президент говорит о совместном гражданстве двух стран, об одном народе ‒ он не шутит, даже не издевается над будущим коллегой. Он просто излагает программу «тихой аннексии» украинского востока, по меткому определению министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича.

Вопрос в том, что, кроме слов, может противопоставить этой «тихой аннексии» Владимир Зеленский, понимает ли он, что избран президентом страны, которую, судя по всему, просто хотят превратить в регион соседнего государства?

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