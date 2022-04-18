План А Путина в Украине провалился. Фарид Закария — о том, как сорвать кремлевский план Б, остановив Россию на юге и востоке 18 апреля, 22:14 Цей матеріал також доступний українською Фарид Закария: Экономические санкции не заставят Путина прекратить войну (Фото:yes-ukraine.org)

Известный американский аналитик Фарид Закария в своей колонке для The Washington Post рассуждает о том, какие угрозы подстерегают Украину на следующем этапе войны с Россией

Смелый и блестящий ответ Украины на нападение России по праву отмечается во всем мире. Но это может отвлекать внимание от растущей опасности. В то время как нападение на Киев и прилегающие регионы провалилось, стратегия Москвы на юге и востоке Украины вполне может увенчаться успехом. Если это произойдет, Россия превратит Украину в экономически неполноценное государство, не имеющее выхода к морю, которому с трёх сторон угрожают российские вооружённые силы, и которое из-за этого постоянно уязвимо для нового вторжения со стороны Москвы. Чтобы не допустить такого катастрофического исхода, потребуется гораздо больше военной помощи со стороны Запада.

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Как прозорливо заметил Кан Касапоглу, военный ученый и стратег, в первые несколько недель войны в своем эссе для Гудзоновского института, в Украине идут две разные войны — одна на севере, другая на юге, и последняя была «радикально более успешной» для Москвы. Россия смогла перебросить войска и грузы со своих баз в Крыму и захватить города Мелитополь и Херсон. Мариуполь теперь окружен и захвачен российскими войсками, а украинские силы, оказавшиеся в ловушке, не могут получить поддержку. Доступ Украины к Азовскому морю заблокирован, и, как отмечает Касапоглу, российские войска имеют непрерывный сухопутный коридор из Крыма вглубь Донбасса. Они также пытаются продвинуться на запад, от Херсона до Одессы.

Одесса — это приз. Как главный порт, через который Украина торгует с миром, это самый важный город для Украины в экономическом плане. Это также город, имеющий символическое значение. Именно здесь в 1905 году произошел мятеж на броненосце «Потемкин» (ставший знаменитым благодаря фильму Сергея Эйзенштейна), положивший начало бедам царской России. Если бы Одесса пала, Украина практически не имела бы выхода к морю, а Черное море, по сути, стало бы российским озером — что почти наверняка стало бы для Москвы соблазном для того, чтобы распространить свою военную мощь на Молдову, в которой есть свой отколовшийся регион с большим количеством русскоговорящих (Приднестровье).

Российский флот, сосредоточенный в Черном море, представляет большую опасность

Президент России Владимир Путин мог бы представить такой исход как великую победу, освобождение русскоговорящих, получение важнейших городов и портов и превращение Украины в нежизнеспособное вассальное государство.

Этого не должно произойти, и украинцы яростно борются, чтобы этого не допустить. На востоке Украины русские пытаются продвинуться из Херсона через город Николаев, но им мешает необычайное мужество жителей города. На этой неделе украинские силы заявили, что им удалось развернуть никогда ранее не использовавшиеся ракеты «Нептун» и потопить российский ракетный крейсер «Москва». Тем не менее, важно помнить, что до вторжения у России было 10-кратное преимущество в расходах на оборону в сравнении с Украиной, и Путин, похоже, полон решимости продолжать, чего бы это ни стоило.

Что могут сделать США и Запад? Гораздо больше всего того, что они уже делают. Украине нужно больше вооружений, особенно тех, которые придают ей значительную «асимметричную» боевую мощь. Генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг, дальновидно диагностировавший слабые стороны России и сильные стороны Украины, объяснил мне, что Украине нужно больше техники, которая позволит ей быстро маневрировать вокруг тяжеловесной российской техники. Это вертолеты, вооруженные «Хаммеры», реактивные системы залпового огня и беспилотники всех видов. Турецкие беспилотники оказались удивительно эффективным оружием в этом конфликте. Хертлинг призывает дать Украине больше такого оружия, а также американских беспилотников-камикадзе и разведывательных беспилотников.

Российский флот, сосредоточенный в Черном море, продолжает представлять большую опасность для Одессы, угрожая либо ее осадой, либо высадкой морского десанта в тылу украинцев. Несмотря на предполагаемый успех ракет «Нептун», Украина не в состоянии остановить российский флот. НАТО следует подумать о том, чтобы сделать что-то подобное тому, что она делала во время балканских войн в 1990-х годах. Они должны ввести эмбарго в этих водах, не допуская проникновения российских войск для нападения на украинские города или пополнения российских войск. Корабли НАТО будут действовать из международных вод, выдавая всем приближающимся кораблям «уведомление для моряков» о том, что силы НАТО активны в этом районе, и предупреждая их не входить сюда.

Адмирал в отставке Джеймс Ставридис, бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО, поддерживает действия, предпринятые администрацией Байдена, но призывает Запад к более агрессивному ответу на всех фронтах. Дайте Украине истребители и системы ПВО, написал он в Твиттере, помогите с кибератаками и дайте ей противокорабельные ракеты, чтобы «топить российские корабли в Черном море».

Соединенные Штаты выделили Украине около $16 млрд помощи после вторжения. Между тем ожидается, что в этом году мир заплатит России $320 млрд за энергоносители. Экономические санкции не заставят Путина прекратить войну, пока существует эта финансовая лазейка. Единственное давление, которое заставит Россию сесть за стол переговоров, — это военное поражение — на юге. Путинский план А провалился, но мы не можем допустить, чтобы его план Б сработал.

Перевод НВ

Полную версию текста читайте на The Washington Post

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