Армия Китая наготове. Нэнси Пелоси рассказала, почему отправилась с делегацией на Тайвань в такое непростое для мира время 3 августа, 14:49 Эксклюзив НВ Нэнси Пелоси: Отправляясь на Тайвань, мы чтим нашу приверженность демократии (Фото:REUTERS)

В своей колонке для The Washington Рost спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объясняет причины своей недавней поездки на Тайвань

Около 43 лет назад Конгресс США подавляющим большинством голосов принял — а президент Джимми Картер подписал — Закон об отношениях с Тайванем, один из важнейших столпов внешней политики США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Закон об отношениях с Тайванем закрепил приверженность Америки демократическому Тайваню, создав основу для экономических и дипломатических отношений, которые вскоре перерастут в ключевое партнерство. Это способствовало развитию глубокой дружбы, основанной на общих интересах и ценностях: самоопределении и самоуправлении, демократии и свободе, человеческом достоинстве и правах человека.

Таким образом, Соединённые Штаты дали торжественный обет поддерживать защиту Тайваня: «Рассматривать любые попытки определить будущее Тайваня любыми иными средствами кроме мирных… угрозой миру и безопасности в западной части Тихого океана и такими, что вызывают серьезную обеспокоенность Соединенных Штатов».

Сегодня Америка должна помнить об этой клятве. Мы должны поддержать Тайвань, показавший себя как остров стойкости. Тайвань является лидером в области управления. В настоящее время он занимается решением проблем, связанных с пандемией COVID-19, а также с защитой окружающей среды и изменением климата. Это лидер в мирном, безопасном экономическом динамическом развитии: с предпринимательским духом, культурой инноваций и технологическим мастерством, которым завидует весь мир.

Тем не менее, к сожалению, эта яркая, крепкая демократия, названная Freedom House одной из самых свободных в мире и гордо возглавляемая женщиной, президентом Цай Инвэнь, находится сейчас под угрозой.

Мир стоит перед выбором между автократией и демократией

В последние годы Пекин резко усилил напряженность в отношениях с Тайванем. Китайская Народная Республика (КНР) усилила патрулирование бомбардировщиков, истребителей и самолетов-разведчиков вблизи и даже над зоной противовоздушной обороны Тайваня, что привело министерство обороны США к выводу о том, что армия Китая «вероятно, готовится к чрезвычайным мерам, чтобы объединить Тайвань с КНР силой».

КНР также ведет борьбу в киберпространстве, ежедневно совершая десятки атак на правительственные учреждения Тайваня. В то же время Пекин пытается задушить Тайвань экономически, оказывая давление на глобальные корпорации, чтобы они разорвали связи с островом, запугивая страны, сотрудничающие с Тайванем, и подавляя туризм из КНР.

Перед лицом усиливающейся агрессии Коммунистической партии Китая (КПК) визит нашей делегации Конгресса следует рассматривать как недвусмысленное заявление о том, что Америка поддерживает Тайвань, нашего демократического партнера, защищающего себя и свою свободу.

Наш визит — одна из нескольких делегаций Конгресса на острове — никоим образом не противоречит давней «политике одного Китая», основанной на Законе об отношениях с Тайванем 1979 года, Совместных американо-китайских коммюнике и Шести заверениях. Соединенные Штаты продолжают выступать против односторонних усилий по изменению статус-кво.

Наш визит является частью нашей более широкой поездки в Тихий океан, включающей посещение Сингапура, Малайзии, Южной Кореи и Японии, и сосредоточен на вопросах взаимной безопасности, экономического партнерства и демократического управления. Дискуссии с нашими тайваньскими партнерами будут посвящены подтверждению нашей поддержки острова и продвижению наших общих интересов, включая продвижение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Солидарность Америки с Тайванем сегодня важна как никогда — не только для 23 миллионов жителей острова, но и для миллионов других людей, угнетаемых и находящихся под угрозой со стороны КНР.

Тридцать лет назад я ездила в составе двухпартийной делегации Конгресса в Китай, где на площади Тяньаньмэнь мы развернули черно-белый плакат с надписью «Тем, кто погиб за демократию в Китае». Полиция в форме преследовала нас, когда мы покидали площадь. С тех пор ужасная ситуация с правами человека в Пекине и пренебрежение верховенством закона продолжаются, поскольку президент Си Цзиньпин ужесточает свою власть.

Жестокие репрессии КПК против политических свобод и прав человека в Гонконге — даже арест католического кардинала Джозефа Зена — отправили на свалку обещания «одна страна, две системы». В Тибете КПК давно ведет кампанию по уничтожению языка, культуры, религии и самобытности тибетского народа. В Синьцзяне Пекин осуществляет геноцид мусульман-уйгуров и других меньшинств. И по всему материку КПК продолжает преследовать и арестовывать активистов, лидеров религиозной свободы и других, кто осмеливается бросить вызов режиму.

Мы не можем оставаться в стороне, пока КПК продолжает угрожать Тайваню и самой демократии.

Действительно, мы совершаем это поездку в то время, когда мир стоит перед выбором между автократией и демократией. В то время, когда Россия ведет преднамеренную незаконную войну против Украины, убивая тысячи невинных людей — даже детей, — важно, чтобы Америка и наши союзники ясно дали понять, что мы никогда не уступим автократам.

Когда я во главе делегации Конгресса, посетила в апреле Киев — это был визит США на самом высоком уровне в осажденную страну — я передала президенту Владимиру Зеленскому, что мы восхищаемся защитой его народом демократии в Украине и демократии во всем мире.

Отправляясь на Тайвань, мы чтим нашу приверженность демократии и вновь подтверждаем, что свободы Тайваня — и всех демократий — необходимо уважать.

Перевод НВ

Оригинал опубликован на The Washington Post

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