Наши главные часы — мозг. Американский нейробиолог раскрыла секрет, как свет влияет на наше здоровье и сон Сегодня, 21:37 Цей матеріал також доступний українською Harvard Brain Science Initiative Драгана Рогулья: Использовать большое количество света по ночам — это действительно плохо Harvard Brain Science Initiative

Американский нейробиолог Драгана Рогулья рассказала во время лекции на TED о том, как свет влияет на каждого из нас

Перевод TED

Я хотела бы рассказать вам немного о влиянии света на наше здоровье. Если посмотреть на комбинированное изображение Земли ночью в Гугле, ошеломляет то, каким количеством света мы окружаем Землю ночью — во время суток, когда на протяжении почти всей истории эволюции Земля была погружена во тьму. […]

Нам следует задуматься о том, как на наше здоровье влияет то, что мы буквально топим себя в таком количестве светового загрязнения.

В ваших телах, во всех ваших органах находятся биологические часы, синхронизированные со световыми циклами окружающей среды, возникающими вследствие движения Земли. В нашем мозге находятся главные часы, которые синхронизируют все остальные часы по всему телу. Это работает следующим образом: свет от источника, естественный свет Солнца или искусственный свет, попадает на глаза, эта световая информация попадает в мозг, в главные часы, которые называются супрахиазматическим ядром.

Конечно, в глазах у вас есть клетки, которые помогают вам видеть, но также в глазах есть клетки, не участвующие в формировании изображения. Их роль состоит в том, чтобы улавливать световую информацию и передавать её мозгу, сообщая ему о том, какое сейчас время дня.

Вам следует находиться от 30 до 60 минут в день на ярком свету

Если вы закроетесь в тёмной комнате, где не будет внешнего источника света, не будет будильников, не будет никаких часов, ваши фазы сна и бодрствования всё равно сохранятся неизменными хотя бы на некоторое время. Ваши часы ранее настроились на циклы дня и ночи, а одна из главных функций этих часов — регулировать ритмичность поведения. […]

Так что это за часы? И почему так важно думать о свете? Эти часы — молекулярный генератор, […] действующий одинаково как для плодовых мушек, которых мы исследуем в лаборатории, так и для млекопитающих, включая нас. […]

Представьте, если некоторые составляющие часов разрушаются, вся настройка часов на день и ночь изменится. Так что изменится и результат действия этих часов. Так, например, в течение дня ваши часы будут в состоянии, подавляющем выработку мелатонина — это гормон, который помогает вам заснуть, а также обладает противораковыми и антиоксидантными свойствами.

На улице в течение дня вы подвергаетесь воздействию солнечного света, который состоит из световых волн разной длины. Но самый важный из них — синий свет, потому что он влияет на наши часы. Синий свет также напрямую поднимает ваше настроение, он улучшает ваше внимание и бдительность. Поэтому синий свет в течение дня — это хорошо. Но большинство из нас недостаточно находится на свету в течение дня — вам следует находиться от 30 до 60 минут в день на ярком свету.

Обратная сторона этого в том, что когда вы приходите домой вечером, почти наверняка никто из нас не проводит остаток дня в темноте, так что мы не живём по естественным световым циклам, верно? Обычно мы используем компьютеры, смартфоны, планшеты; находимся в комнатах, залитых светом лампочек. А что особенно плохо — все эти устройства излучают очень много синего света.

Так что каждый вечер, когда вы пользуетесь этими приборами, вы обманываете ваши часы, заставляя их думать, что ещё день. А так как днём часы под воздействием синего цвета подавляют выработку мелатонина, это продолжается и ночью. Я не буду наивно предлагать вам не использовать компьютер по ночам, я знаю, что для меня самой это невозможно. Но вместо этого вы можете снизить яркость экрана в вечернее время, можете установить программы, которые задерживают синий свет, можете использовать очки, блокирующие синий свет. […]

Мы очень похожи на плодовых мушек. Плодовые мушки спят, как и мы, по ночам. Если не давать им спать, они будут вялыми на следующий день, в то время, когда обычно активны. Если лишать их сна долгое время, они умрут. Так что сон для них очень важен. Те же гены, что отвечают за сон у человека, регулируют сон плодовых мушек. И когда они спят, они отключаются, по крайней мере, по большей части, от окружающей среды, так же, как мы. […]

Мы задаёмся вопросом: как свет, проходящий через глаза, регулирует фазы сна и бодрствования? Аспирант моей лаборатории Брайан Сонг исследует как раз это. Брайан может обмануть клетки в глазах мушек, заставить их думать, что они видят свет, когда на самом деле его нет. Это приведёт к проблемам при засыпании, в среднем мушкам понадобится на 1,5 часа больше, чтобы заснуть. Таким образом мушки помогают нам исследовать то, как световая информация воздействует на центры сна и бодрствования в мозге. […]

Мы эволюционировали без будильников, мы развивались в синхронизации с окружающим миром. Но сейчас каждый день мы подвергаемся большому количеству вмешательств в эту естественную систему, и об этом стоит задуматься. Когда вам говорят, что использовать большое количество света по ночам плохо, к сожалению, это действительно так.

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