Плохие новости для соседей России. Что сделает Путина еще опаснее и отчаяннее, — американский военный историк 19 марта, 16:28 Эксклюзив NV Макс Бут: Пытаясь решить проблему дефицита человеческих ресурсов в России, Путин только усугубляет его (Фото:awliberty.org)

В колонке для The Washington Рost военный историк Макс Бут рассуждает об истоках демографической катастрофы РФ и как Путин пытается решить эту проблему с помощью войны

Россия находится в спирали демографической смерти. В долгосрочной перспективе это плохие новости для России. Но в краткосрочной перспективе это плохие новости для соседей России, поскольку Владимир Путин может искать военные решения демографических проблем.

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Смертность опережает рождаемость практически каждый год с момента падения коммунизма. Население России достигло пика в 1993 году и составило 148,6 млн человек. В начале 2022 года оно оценивалось в 145,6 млн человек. Это снижение всего на 2%, но для сравнения — население США выросло на 33% с 1990 по 2020 год. Всемирный банк подсчитал, что ожидаемая продолжительность жизни в России при рождении составляет всего 71 год по сравнению с 77 годами в Соединенных Штатах. Среди мужчин разница еще более разительна: в США она составляет 75 лет, а в России — всего 66 лет. Это ниже, чем в Северной Корее, Сирии или Бангладеш. Россия имеет 11-ю по величине экономику в мире, но занимает 96-е место по продолжительности жизни. Что это значит?