Мыслить, как компьютер. Психолог назвал три способа, как быстро принимать правильное решение Сегодня, 21:37 Цей матеріал також доступний українською YouTube Том Гриффитс: Иногда задачи, которые нужно решить просто — на самом деле очень сложны YouTube

Психолог Том Гриффитс во время лекции для TED рассказал, как принять оптимальное решение



Перевод TED

Если вы пытались найти жильё, то вы уже столкнулись с проблемой — как узнать, когда переходить от поиска к принятию решения? Если вы хотите увеличить возможность найти идеальное жильё, вам следует посетить 37% из того, что предлагает рынок, затем купить следующий увиденный дом, который будет лучшим из того, что вы видели. А если вы искали месяц, возьмите 37% того времени — 11 дней для определения нормы, — и вы готовы действовать. Нам это известно, так как попытка найти жильё — пример решения проблемы оптимальной остановки. Этот тип проблем широко изучен математиками и учёными.

[…] Будь это простой вопрос, в какой ресторан сходить, или наиболее важный, с кем провести остаток жизни, жизнь людей полна проблем, связанных с расчётами, которые очень сложно решить, прилагая только усилия. Для решения таких проблем стоит проконсультироваться с экспертами: специалистами по информатике.

[…] Применённые к различным сложным жизненным ситуациям, способы, которыми компьютеры разрешают проблемы, оказываются похожими на действия людей в реальной жизни.

Мы можем контролировать процесс, но не результаты

Возьмём, к примеру, выбор ресторана. Данный вопрос имеет определённую вычислительную структуру. У вас есть несколько вариантов, из которых вы выберете один, и завтра повторится то же самое. В такой ситуации вы сталкиваетесь с тем, что учёные называют «компромиссом между новым и привычным». Вам нужно решить, будете ли вы пробовать что-то новое: изучать, собирать информацию, которую сможете использовать в будущем; или же пойдёте в то место, которое, как уже знаете, хорошее, чтобы использовать информацию, которую накопили с опытом. […]

За последние 60 лет, учёные сделали большой прорыв, поняв, как работает принцип новое-привычное, и результаты выявили интересные закономерности. При выборе ресторана в первую очередь вы должны выяснить, как долго собираетесь оставаться в городе. Если вы собираетесь остаться там ненадолго, тогда идите в привычное место. Нет смысла собирать информацию. Если собираетесь остаться там подольше — исследуйте. Пробуйте что-то новое, полученная информация сможет улучшить ваш выбор в будущем. Ценность информации растёт, и вероятность её использования увеличивается. […]

Компьютерная наука может также помочь облегчить жизнь в других местах: дома и на работе. Если вам когда-либо приходилось разбирать гардероб, то вы сталкивались с тяжёлым выбором: решить, какие вещи оставить, а какие выбросить. В такой ситуации Марта Стюарт советует: «Задайте себе четыре вопроса: Как давно я это приобрёл/а? В рабочем ли оно состоянии? Есть ли у меня похожая вещь? Когда в последний раз я это носил/а или использовал/а?»

Другая группа экспертов, которые, возможно, думали ещё больше о данной проблеме, говорят, что один вопрос важнее остальных. Кто эти эксперты? Люди, которые проектируют системы памяти компьютеров.

[…] Многие годы учёные пробовали разные стратегии, чтобы решить, что удалять из сверхоперативной памяти. Оказалось, что при решении удалить что-то из памяти следует выбрать то, что дольше всего не использовалось. И в этом есть определённая логика.

Ваш гардероб — как компьютерная память. У него ограниченная вместимость и вам нужно попытаться вместить необходимые вещи так, чтобы достать их насколько возможно быстро. Если вернуться к четырём вопросам Марты, учёные сказали бы, что последний вопрос: «Когда в последний раз я это носил/а или использовал/а?» — самый важный.

Идея организации вещей так, чтобы самые необходимые вещи было легче достать, может также применяться в офисе. Японский экономист Юкио Ногучи придумал систему учёта с таким же свойством. Он начал с картонной коробки, сложив туда документы с левой стороны. Каждый раз, добавляя документ, он передвигал содержимое вперёд, затем добавлял документ с левой стороны коробки. В итоге документы оказались расставленными слева направо согласно дате использования. И он понял, что может быстро найти то, что искал, начиная с левого конца коробки и двигаясь направо.

Так же и обычно считающаяся беспорядком и неорганизованностью, куча бумаг на столе, на самом деле — идеальное расположение при условии, что вы берёте бумагу, кладёте сверху кучи, и все бумаги расположены сверху вниз по дате использования, и, возможно, вы быстро найдёте то, что искали, начиная сверху стопки.

Организация гардероба или стола, возможно, не самая острая проблема в вашей жизни. Иногда задачи, которые нужно решить просто — на самом деле очень сложны. Но даже в этих случаях компьютерная наука может предложить стратегии. Когда перед компьютером встают сложные задачи, он решает их, разбивая на более простые проблемы, используя произвольность, снимая ограничение или допуская аппроксимацию. […] Мы можем контролировать процесс, но не результаты. Если вы максимально улучшили процесс, вы сделали лучшее из того, что могли.

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