Мыслить, как компьютер. Психолог назвал три способа, как быстро принимать правильное решение
Психолог Том Гриффитс во время лекции для TED рассказал, как принять оптимальное решение
Перевод TED
Если вы пытались найти жильё, то вы уже столкнулись с проблемой — как узнать, когда переходить от поиска к принятию решения? Если вы хотите увеличить возможность найти идеальное жильё, вам следует посетить 37% из того, что предлагает рынок, затем купить следующий увиденный дом, который будет лучшим из того, что вы видели. А если вы искали месяц, возьмите 37% того времени — 11 дней для определения нормы, — и вы готовы действовать. Нам это известно, так как попытка найти жильё — пример решения проблемы оптимальной остановки. Этот тип проблем широко изучен математиками и учёными.
[…] Будь это простой вопрос, в какой ресторан сходить, или наиболее важный, с кем провести остаток жизни, жизнь людей полна проблем, связанных с расчётами, которые очень сложно решить, прилагая только усилия. Для решения таких проблем стоит проконсультироваться с экспертами: специалистами по информатике.
[…] Применённые к различным сложным жизненным ситуациям, способы, которыми компьютеры разрешают проблемы, оказываются похожими на действия людей в реальной жизни.
Возьмём, к примеру, выбор ресторана. Данный вопрос имеет определённую вычислительную структуру. У вас есть несколько вариантов, из которых вы выберете один, и завтра повторится то же самое. В такой ситуации вы сталкиваетесь с тем, что учёные называют «компромиссом между новым и привычным». Вам нужно решить, будете ли вы пробовать что-то новое: изучать, собирать информацию, которую сможете использовать в будущем; или же пойдёте в то место, которое, как уже знаете, хорошее, чтобы использовать информацию, которую накопили с опытом. […]
За последние 60 лет, учёные сделали большой прорыв, поняв, как работает принцип новое-привычное, и результаты выявили интересные закономерности. При выборе ресторана в первую очередь вы должны выяснить, как долго собираетесь оставаться в городе. Если вы собираетесь остаться там ненадолго, тогда идите в привычное место. Нет смысла собирать информацию. Если собираетесь остаться там подольше — исследуйте. Пробуйте что-то новое, полученная информация сможет улучшить ваш выбор в будущем. Ценность информации растёт, и вероятность её использования увеличивается. […]
Компьютерная наука может также помочь облегчить жизнь в других местах: дома и на работе. Если вам когда-либо приходилось разбирать гардероб, то вы сталкивались с тяжёлым выбором: решить, какие вещи оставить, а какие выбросить. В такой ситуации Марта Стюарт советует: «Задайте себе четыре вопроса: Как давно я это приобрёл/а? В рабочем ли оно состоянии? Есть ли у меня похожая вещь? Когда в последний раз я это носил/а или использовал/а?»
Другая группа экспертов, которые, возможно, думали ещё больше о данной проблеме, говорят, что один вопрос важнее остальных. Кто эти эксперты? Люди, которые проектируют системы памяти компьютеров.
[…] Многие годы учёные пробовали разные стратегии, чтобы решить, что удалять из сверхоперативной памяти. Оказалось, что при решении удалить что-то из памяти следует выбрать то, что дольше всего не использовалось. И в этом есть определённая логика.
Ваш гардероб — как компьютерная память. У него ограниченная вместимость и вам нужно попытаться вместить необходимые вещи так, чтобы достать их насколько возможно быстро. Если вернуться к четырём вопросам Марты, учёные сказали бы, что последний вопрос: «Когда в последний раз я это носил/а или использовал/а?» — самый важный.
Идея организации вещей так, чтобы самые необходимые вещи было легче достать, может также применяться в офисе. Японский экономист Юкио Ногучи придумал систему учёта с таким же свойством. Он начал с картонной коробки, сложив туда документы с левой стороны. Каждый раз, добавляя документ, он передвигал содержимое вперёд, затем добавлял документ с левой стороны коробки. В итоге документы оказались расставленными слева направо согласно дате использования. И он понял, что может быстро найти то, что искал, начиная с левого конца коробки и двигаясь направо.
Так же и обычно считающаяся беспорядком и неорганизованностью, куча бумаг на столе, на самом деле — идеальное расположение при условии, что вы берёте бумагу, кладёте сверху кучи, и все бумаги расположены сверху вниз по дате использования, и, возможно, вы быстро найдёте то, что искали, начиная сверху стопки.
Организация гардероба или стола, возможно, не самая острая проблема в вашей жизни. Иногда задачи, которые нужно решить просто — на самом деле очень сложны. Но даже в этих случаях компьютерная наука может предложить стратегии. Когда перед компьютером встают сложные задачи, он решает их, разбивая на более простые проблемы, используя произвольность, снимая ограничение или допуская аппроксимацию. […] Мы можем контролировать процесс, но не результаты. Если вы максимально улучшили процесс, вы сделали лучшее из того, что могли.
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