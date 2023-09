Илон Маск и ядерные угрозы Путина. Энн Эпплбаум — о том, что получила Россия, напугав Запад и одного американского миллиардера 18 сентября, 11:46 NV Премиум Энн Эпплбаум: Это поучительная история о самонадеянности миллиардера, который стал играть изменчивую роль в американской внешней политике (Фото:wikipedia)

В своей колонке для The Atlantic известная американская журналистка Энн Эпплбаум рассуждает о феномене «самосдерживания» и страхе перед ядерным шантажом Путина, который не позволял западным странам оказывать необходимую поддержку Украине

Как-то вечером в сентябре 2022 года группа украинских морских беспилотников вылетела в Черное море и направилась в оккупированный Россией Крым. Конструкторы этих дронов — инженеры, которые до начала нынешней войны занимались другими делами, — тщательно нацелили быстроходные дистанционно управляемые суда, начиненные взрывчаткой, на корабли, стоящие на якоре в Севастополе, где базируется Черноморский флот России. Но тут беспилотники столкнулись с проблемой: система спутниковой связи Starlink, которую Украина использовала после вторжения России в начале прошлого года, внезапно перестала работать. Это стало неожиданностью для инженеров. Несколько человек как в Украине, так и в других странах, судорожно звонили и писали Илону Маску, владельцу Starlink, чтобы убедить его включить систему.

Маск, в свою очередь, набрал Уолтера Айзексона, своего биографа, и сообщил ему, что существует «нетривиальная вероятность» того, что атака морских дронов может привести к ядерной войне. По словам Айзексона, Маск недавно разговаривал с послом России в Вашингтоне, который прямо предупредил его, что любое нападение на Крым приведет к ядерному конфликту. Маск намекнул нескольким другим людям (хотя позже опроверг это), что примерно в то же время он разговаривал и с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эти подробности вы, возможно, уже слышали. Многие из них были впервые опубликованы в мае Оливером Кэрроллом в журнале The Economist. The New Yorker также рассказал о том, как украинские воины вдруг лишились доступа к Starlink на поле боя во время другой серии наземных операций. Версия Айзексона о морской операции подразумевает, что все беспилотники, участвовавшие в операции, были в тот же вечер выброшены на берег. Но недавно я встретилась в Украине с инженерами, помогавшими разрабатывать морские беспилотные аппараты, в том числе с одним из тех, кто участвовал в первой попытке поразить российские корабли в Севастополе. Они рассказали мне, что не все беспилотники были потеряны. Некоторые из них вернулись на базу без повреждений.

Вот часть истории, которую вы, возможно, не слышали или не обратили на неё внимания: