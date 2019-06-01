Квартал «черных лебедей». Юлия Мостовая — о том, кто такой Зеленский и как он связан с Коломойским Сегодня, 12:51 НВ Юлия Мостовая: У Владимира Зеленского — наполеоновские амбиции НВ

Глядя на нового хозяина Банковой, одни видят Голобородько, другие — Коломойского, кое-кто даже Авакова, но не Зеленского. А он есть, — пишет главный редактор Зеркала недели Юлия Мостовая для Zn.ua

За истекший с момента оглашения результатов срок Владимир Зеленский успел: наплевать жеваными бумажками провокационных заявлений в Путина; отказать адвокату Трампа — Рудольфу Джулиани — в готовности быть слепым орудием в борьбе за победу на будущих президентских выборах; отказать Курту Волкеру в попытках корректировать кадровые решения в Администрации президента Украины; распустить парламент; опустить правительство; дать понять журналистам и всему политическому классу, что они — никто, и что президент намерен разговаривать не с планктоном, а с людским морем. Без посредников.

Таким образом новый глава нашего государства метит территорию и выстраивает свое представление о субъектности государства, вывешивая красные флажки на границах вмешательства извне, а также делает заявку на захват контрольного пакета власти внутри страны. Счастливый человек, наделенный властью, окрыленный возможностями и еще не ощутивший тяжесть ответственности и плен ограничений. Развернись, плечо, раззудись, рука…

Неофит пока еще не осознал в полной мере ни степени своей неподготовленности к должности, ни аксиомы «чем выше пост во власти, тем меньше амплитуда колебаний». Непродуманное шевеление сверху способно маятником разорвать низы в клочья. Осознание этого — не шлагбаум для изменений, а необходимое условие успешного их проведения.

Для начала — наймите корректора на сайт президента, ладно?

У Владимира Зеленского — наполеоновские амбиции. В этом нет ничего плохого, если они подкреплены широтой наполеоновского кругозора, способностью к стратегированию и ресурсами. Или хотя бы видением того, как эти условия обеспечить. Вот об этом и поговорим.

Но для начала несколько слов о самом Зеленском. Глядя на нового хозяина Банковой, одни видят Голобородько, другие — Коломойского, кое-кто даже Авакова, но не Зеленского. А он есть. На публичном аверсе этого человека — тепло семейных и человеческих ценностей, забота о простых людях, остроумие народного мстителя. На реверсе — холод стали решений под девизом: «Ничего личного» и унижающее человеческое достоинство богемное хамство. При этом Владимир Зеленский не пришел во власть с целью стать богаче Ахметова, как позавчерашний его предшественник, или просто стать богаче всех, как вчерашний. Он действительно хочет изменить страну. Причем резко, быстро, не стесняясь в методах.

«Угу, изменить под патронатом Коломойского…» — скептически заметят многие. Непростая тема. Зеленский — не марионетка Коломойского. Для того чтобы ею быть, нужно попасться в сети. На воровстве бюджетных денег или быть чиновником «на абонементе», оказывающем услуги олигарху. У Зеленского нет компроматной зависимости от Коломойского. И бизнес-зависимости нет — продукты «95 квартала» могут выходить на любом канале.

Но есть зависимость психологическая. Шесть лет партнерства на одном канале. Человеческие отношения с тем, кто прочел книжек больше, чем некоторые парламентские фракции, понятно циничен в бизнесе и, если хочет, обаятелен в отношениях. Влияние Коломойского несомненно будет проклевываться в политике и кадрах Зеленского, но далеко не в том масштабе, которого ожидали.

Вот лишь несколько примеров, когда Зеленский смог сказать «нет»:

— Игорь Коломойский был против досрочных парламентских выборов без изменения закона об их проведении;

— Игорь Коломойский хотел сохранить посты за Юрием Луценко и Александром Турчиновым;

— Игорь Коломойский видел внушительный отряд своих кандидатов в депутаты под флагом «Слуги народа» — на мажоритарных округах и в списке.

Разразившийся на этой неделе скандал был вызван результатом проверки черновых списков СН на предмет связи кандидатов со структурами, аффилированными с группой «Приват». Проверку, кстати, проводили сотрудники СБУ. В результате все, у кого была найдена связь, из перечня потенциальных кандидатов Зеленским были вычеркнуты как «зашкварные»… До съезда еще есть время. И «Слуге народа» все так же на выборах нужны «Плюсы». Но пока так…

Андрей Богдан, юридически спорно назначенный на пост главы Администрации президента, не является «смотрящим» Коломойского. Ну, чуть присматривающим.

Во-первых, у Богдана и Зеленского есть своя история отношений. Она давняя, автономная и достаточно доверительная, что крайне важно для новоизбранного президента. Во-вторых, помните, у президента Ельцина был пресс-секретарь Костиков, которого называли переводчиком с пьяного на русский? Так вот, для Зеленского Богдан не «смотрящий», а переводчик с кулуарного на неофитский. Учитывая, что в Администрации Зеленский окружил себя домашними тапочками из тумбочки прошлой жизни, Андрей Богдан оказался единственным вокулуаренным персонажем, знакомым с правилами навигации в госбюрократии и рифами реальных интересов основных политических игроков. Правда, лоцман из него так себе. Поскольку с рифами он знаком, но чхать на них хотел…

Впрочем, как и на правила. И отсюда — в-третьих: Богдан — президентский блок питания решимостью, бесцеремонностью и шапкозакидательством. Станет ли сильно предприимчивый юрист и удачливый бизнесмен блоком кормления президента, как многие предполагают, — вопрос. Но источником проблем — уже стал. (…)

По идее, в балансе президентского окружения такую роль должен исполнять первый помощник, место которого занял Сергей Шефир, давний партнер и соратник президента по «95 кварталу». Но пока что самый взрослый назначенец Зеленского скорее готов к роли ребе, дающего мудрые жизненные, но не политически содержательные советы. (…)

В целом назначения Зеленского и, в первую очередь, в АП свидетельствуют о том, что у президента проблемы с делегированием доверия. Не функций, не решений, как это было у Порошенко, а именно доверия. (…)

Президент — это человек, который в день принимает сотню решений. Знать все глубоко и досконально не может никто. Но решения за президентом, а не за теми, на кого он вопросительно смотрит в ожидании рекомендуемого ответа, доверяя его формулирование людям только потому, что когда-то с ними было съедено пару унций соли. Внешняя политика, обороноспособность, энергетика, регионы, кадровая политика, взаимодействие с другими органами власти, бюджет, МВФ, НБУ… Каждая из этих тем — минное поле. И ни одного компетентного сапера.

Ситуация усугубляется тем, что Владимир Зеленский в большинстве вопросов не готов к личной экспертизе. В его голове не существует наработанных шкал оценки тех или иных предложений. Наработка таких шкал не была целью его предыдущей жизни. В своем деле он профессионально крепок. В новообретенном — уязвим и некомпетентен. (…)

Пока уверенность в том, что эмоция способна заменить компетентность, в президенте сильна так же, как и уверенность в том, что новое поколение тотально должно заменить всех предшественников. Для Зеленского смена поколений и есть исчерпывающий ответ на вопрос о стратегии перемен.

Рецепт прост. В результате парламентских выборов президент и его команда планируют зацементироваться на всех ветвях власти: большинство в Раде и свое, сформированное большинством, правительство. Расставить новых людей во главе перечня свежевыученных государственных органов — и дело в шляпе! Выпускники Гарварда, Кембриджа, и «кривоносые» оксфордовцы встанут у рулей министерств, комитетов, служб… и обнаружат, что рулить нечем. Государственные механизмы развалены, управляемость утрачена, компетентность ниже плинтуса. Почти везде коррупционные пирамиды имитируют существование функциональных. (…)

Столкнувшись с реальностью и осознанием полной ответственности, Зеленский поймет, что видеообращениями и удачными фразами от авторского цеха ситуацию не поправить. Кадровый состав может полинять уже к зиме. Ибо придется принимать и реализовывать множество важных, порой судьбоносных для страны, решений.

Отношения с Россией. Бросаться хлесткими заявлениями с призывом к странам СНГ повторить опыт Украины, проголосовавшей за несистемного человека, — можно. Только нужно помнить две вещи.

Во-первых, оппозиции этих стран уже окрылялись украинскими Майданами, а потом прибивались к земле их экономическими и коррупционными последствиями, которые соседние авторитарные лидеры демонстрировали в телевизоре своим согражданам. Во-вторых, для того чтобы дерзить, нужно иметь за собой объединенную страну (а 73% проголосовавших против Порошенко — это еще далеко не объединение общества); нужно иметь развитый средний класс, который служит гарантом экономической стабильности, человеческого достоинства, демократии, а не охлократии; и нужен, разумеется, госбюджет, в котором негде мыши повеситься (…)

Путин не торопится закрывать тему войны на Донбассе. Зачем? Он ведь еще не получил того, что хотел, — ручную Украину. Зато российский бизнес торопится выйти с предложениями к новой украинской власти в обход опостылевшего бутылочного горлышка Медведчука. Уже сейчас Киев, Вена и Варшава наполнены переговорщиками, сулящими золотые горы за новые схемы в поставках газа, угля, нефти из России в Украину. Пряничные лотки на фоне кремлевской выставки кнутов. В этом всем новому президенту еще предстоит разобраться. И бескоренной подход Бориса Шефира «только бизнес» — в отношениях с РФ никак не подходит. (…)

Владимир Зеленский взял на себя колоссальную ответственность, осмелившись претендовать на пост капитана Украины в такое время и в таком ее состоянии. Пока он совсем нетвердо стоит на палубе, зато в такой короне, которая царапает ступни Бога. Амбиции — это уже кое-что. Но для начала — наймите корректора на сайт президента, ладно? (…)

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