Кто убил азовцев в Еленовке? Какую ошибку совершает Запад, расследуя это преступление, — американский военный историк 8 августа, 10:21 Макс Бут: Если не будет доказано обратное, нужно считать ложью каждое слово из уст представителей Кремля (Фото:awliberty.org)

В своей колонке для The Washington post военный историк Макс Бут объясняет, почему россияне должны быть лишены права на презумпцию невиновности

Моральный релятивизм сознательно нейтральной журналистики в стиле «Джек говорит, что луна сделана из зеленого сыра, Джилл с этим не согласна» — достаточно плох, когда дело доходит до политических репортажей. И это ещё опаснее в случае военных преступлений. Тем не менее, многие публикации сообщают об отвратительной расправе над украинскими военнопленными с такими заголовками, как, например, этот из The Post: «Украина и Россия перекладывают друг на друга вину за нападение, в результате которого погибли мариупольские заключённые».

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Это может иметь какой-то смысл, когда речь идёт об ирано-иракской войне, но морального равенства между Украиной и Россией нет. Украинцы — невинные жертвы неспровоцированной агрессии. Нет данных, что они, преднамеренно целились в мирных жителей, не говоря уже о собственных захваченных Россией в плен солдатах. Русские же — отъявленные военные преступники и лжецы, которые обычно обвиняют кого-то другого в каждом беззаконии, которое они (или их союзники) совершают, включая сбитый малайзийский пассажирский самолет над Украиной в 2014 году и резню мирных жителей в украинской Буче в этом году.

Конечно, возможно, что ошибочный удар украинской артиллерии мог попасть по лагерю военнопленных под Еленовкой на востоке Украины. Но украинцы отрицают, что в пятницу они вели артиллерийский огонь в этом районе, а русские не заявляют о происшествии с «дружественным огнем». Российские СМИ утверждают, что украинцы преднамеренно убили своих солдат, чтобы отговорить других от сдачи в плен и помешать этим воинам, принадлежавшим полку «Азов», дать показания о предполагаемых военных преступлениях Украины.

Как обычно, российская пропаганда совершенно бессмысленна. Полк «Азов» сдался в Мариуполе только после получения приказа сделать это из Киева, и единственные военные преступления, свидетелями которых стали его воины, были совершены россиянами против мариупольцев. В Украине они герои, а правительства — даже гораздо менее демократичные и законопослушные, чем киевское правительство — обычно не убивают своих героев.

Украинцы стараются соблюдать законы войны, несмотря на серьезные провокации

У русских, напротив, есть много причин для убийства этих солдат, чье отчаянное сопротивление на сталелитейном заводе «Азовсталь» дорого обошлось РФ и помешало им перебросить силы на восток. Посольство России в Лондоне на самом деле написало в Твиттере на прошлой неделе: «Боевики „Азова“ заслуживают казни… потому что они не настоящие солдаты. Они заслуживают унизительной смерти».

То, как россияне обращаются с военнопленными, видно из широко распространенного видео, на котором пророссийский боевик кастрирует и казнит связанного украинского заключенного. Россияне, которых обвиняют в изнасиловании и сексуальном насилии, а также в убийстве и депортации бесчисленного количества украинцев, похоже, погружаются в новые глубины безнравственности в своей геноцидной войне, направленной на искоренение украинской нации.

Варварство захватчиков может показаться атавистическим и животным, и, несомненно, так оно и есть, но в их жестокости есть определенная логика. Поскольку российской армии не хватает необходимых навыков для маневренной войны, она вместо этого стремится одержать победу, убивая мирных жителей. Такую тактику выжженной земли российский диктатор Владимир Путин уже применял раньше, в Чечне и Сирии, чтобы уничтожить всю оппозицию. Только в Украине российское варварство не работает. Вместо того, чтобы привести украинцев к капитуляции, он объединяет их в вооруженной защите своей нации.

Дело не в том, что украинцы обязательно более храбры, чем чеченские или сирийские повстанцы. Разница в том, что, в отличие от более ранних жертв российской агрессии, у них есть средства противостоять натиску. Вооруженные артиллерией, реактивными системами залпового огня, беспилотниками, противотанковыми ракетами, зенитными ракетами и другим вооружением, поставленным Западом, украинцы так эффективно дали отпор, что российское наступление практически застопорилось.

Наиболее эффективной системой вооружения украинцев является высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS) американского производства. Несомненно, именно поэтому русские винят именно HIMARS в гибели украинских военнопленных в Еленовке, хотя военные эксперты утверждают, что на фотографиях повреждений нет явных признаков, характерных для удара HIMARS. Более того, лагерь для военнопленных находился недалеко от линии фронта, и украинцы приберегали удары HIMARS по целям в глубоком тылу россиян.

Есть и другие нестыковки, в том числе заявление донецкого чиновника о том, что при нападении на Еленовку никто из российских охранников не пострадал. Как удобно. Теперь россияне отказываются позволить Международному комитету Красного Креста осмотреть это место. Высокопоставленный представитель Пентагона прав, советуя, «чтобы мы проявляли некоторую осторожность… к тому, что нам говорят россияне, просто потому, что мы знаем, что в прошлом они делали несколько заявлений, которые были далеки от истины».

Я бы пошел еще дальше и предложил, что если не будет доказано обратное, нужно считать ложью каждое слово из уст представителей Кремля, включая «и» и «то». Это не значит, что Украина всегда чиста или всегда права. Но ее послужной список внушает гораздо большее доверия, чем российский.

Украинцы стараются соблюдать законы войны, несмотря на серьезные провокации, с которыми им приходится сталкиваться, а русские привычно и нагло попирают все нормы цивилизованного поведения. Россияне не заслуживают того, чтобы на них распространялась презумпция невиновности — а украинцы заслуживают.

Перевод НВ

Полную версию текста читайте на The Washington post

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