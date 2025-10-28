В своей колонке для TheWashington post известный политический аналитик Фарид Закария объясняет глубинные причины кризиса института демократии в США и называет условия, при которых он завершится

Если вы смотрите новости в последнее время и чувствуете, что за повседневным хаосом нашей политики кроется некий глубинный сбой, — вы не одиноки. Недавнее исследование Pew Research Center, охватившее 23 страны, показало: медианное значение неудовлетворенных тем, как работает их демократия, составляет 58%. В Соединенных Штатах это мнение разделяют более 60% граждан; в Италии и Франции — почти 7 из 10. Люди по-прежнему предпочитают демократию автократии, но недовольство и отчаяние распространились повсюду.

Когда я поднимаю эту тему с людьми определенного возраста, они часто вспоминают 1970-е годы. Тогда западные демократии тоже казались выдохшимися. Инфляция, война во Вьетнаме и скандал Уотергейт подорвали в США общественное доверие.