Китай уже начал войну. Американская журналистка Энн Эпплбаум — о том, что происходит вокруг Тайваня — предыстория 14 января, 08:21 Эксклюзив NV Энн Эпплбаум: Хотя Тайвань и Украина не имеют географических или исторических связей, две страны теперь связаны силой аналогии (Фото:wikipedia)

Историк и журналист Энн Эпплбаум в своей колонке для The Atlantic проводит аналогию между Украиной и Тайванем и рассказывает о том, как маленькое островное государство противостоит Китаю

В 2018 году тайфун выбросил на берег тысячи людей в международном аэропорту Кансай недалеко от Осаки в Японии. Среди них были туристы из Тайваня. Как правило, подобная история не имела бы большого политического значения. Но через несколько часов после инцидента малоизвестный тайваньский новостной сайт начал сообщать о том, что, по его информации, тайваньские дипломаты не смогли спасти своих граждан. Несколько блогеров тоже опубликовали сообщения в соцсетях, взволнованно восхваляя китайских чиновников, отправивших автобусы, чтобы помочь своим гражданам быстро бежать. Некоторые тайваньские туристы якобы притворились китайцами, чтобы попасть в эти автобусы. Поползли слухи об этом инциденте. Стали распространяться фотографии и видео якобы из аэропорта.

Видео дня

История быстро вспыхнула в ключевых тайваньских СМИ. Журналисты атаковали правительство: почему китайские дипломаты действовали так быстро и эффективно? Почему тайванцы были такими некомпетентными? Новостные ресурсы Тайваня охарактеризовали этот инцидент как национальный позор, особенно для страны, лидеры которой заявляют, что им не нужна поддержка со стороны Китая. Заголовки гласили: «Чтобы сесть в автобус, нужно притвориться китайцем» и «Тайванцы следуют за китайским автобусом». На пике гневного освещения в СМИ, атаки в социальных сетях стали настолько ошеломляющими, что тайваньский дипломат, явно не выдержав потока комментариев и позора неудачи, покончил жизнь самоубийством.

Последующие расследования выявили некоторые странные факты. Выяснилось, что многих людей, которые так активно и с энтузиазмом писали об этом инциденте, просто не существует: их фотографии были фейковыми. Малоизвестный сайт, впервые разрекламировавший эту историю, оказался связанным с Коммунистической партией Китая. Видео были фальшивыми. Что самое странное, японское правительство подтвердило, что китайских автобусов не было, а значит, и особых тайваньских неудач тоже не было. Но на эту видимость провала набросились журналисты и ведущие новостей, особенно те, кто хотел использовать ее для нападок на правящую партию.

Ясно, что именно этого и добивались китайские пропагандисты. Анонимность социальных сетей, распространенность «новостных» сайтов с неясным происхождением и, прежде всего, супертенденциозный характер тайваньской политики были использованы для продвижения одного из любимых нарративов китайского режима: Тайваньская демократия слаба. Китайская автократия сильна. В чрезвычайной ситуации тайванцы хотят быть китайцами.

Как и украинцы, тайванцы оказались в центре конфликта между демократией и автократией

Инцидент был примечателен не потому, что он был совершенно новым или неожиданным, а потому, что это было еще одно очередное сражение в долгосрочной кампании, которая, возможно, восходит к основанию современного Тайваня. В 1949 году генерал Чан Кайши переместил свою Националистическую партию Гоминьдан (Гоминьдан) на остров и основал там Китайскую Республику. С тех пор Китайская Народная Республика считает Тайвань своим идеологическим врагом, что является раздражающим напоминанием о том, что не все китайцы хотят объединиться под руководством Коммунистической партии.

Иногда давление Китая на Тайвань носило военный характер, включая угрозы или запуски ракет. Но в последние годы Китай сочетал эти угрозы и ракеты с другими формами давления, усиливая то, что тайванцы называют «когнитивной войной»: не просто пропаганда, а попытка сформировать мышление капитуляции.

Эта комбинированная военная, экономическая, политическая и информационная атака уже должна быть вам знакома, потому что мы только что наблюдали, как она разворачивается в Восточной Европе.