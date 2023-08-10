У Китая все будет намного хуже. Давай вспомним, что произошло с Японией — интересная история, — американский экономист 10 августа, 10:08 NV Премиум Пол Кругман: Заметьте, что в Китае безработица среди молодежи уже намного выше, чем когда-либо в Японии (Фото:youtube.com/MasterClass)

В своей колонке для The New York Times американский экономист Пол Кругман исследует феномен Японии, проводит параллель с Китаем и задается вопросом — сможет ли империя Си повторить путь Страны восходящего солнца

Надеюсь, что хотя бы некоторые из моих читателей слишком молоды, чтобы помнить об этом, но в начале 1990-х годов многие американцы — особенно аналитики, а также бизнес-лидеры и значительная часть широкой общественности — были одержимы подъемом Японии. Двумя книгами-бестселлерами 1992 года стали роман Майкла Крайтона «Восходящее солнце» о том, как он представлял себе растущее зловещее влияние японских корпораций, и книга Лестера Туроу «Лицом к лицу: грядущая экономическая битва между Японией, Европой и Америкой». Сейчас не все об этом помнят, но мне нравится напоминать людям, что книжные магазины в аэропортах были забиты книгами в мягких обложках с воинами-самураями на обложках, намеревающихся научить вас секретам японского менеджмента.

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Время этой одержимости Японией было безупречным: оно пришло почти в тот самый момент, когда значительный подъем Японии превратился в устойчивый спад экономической мощи.

В наши дни фокус обеспокоенности по поводу глобальной конкуренции сместился с Японии на Китай, который является настоящей экономической сверхдержавой: с поправкой на покупательную способность его экономика уже больше американской. Но кажется, что в последнее время Китай пошатнулся, и некоторые задаются вопросом, не станет ли будущий путь Китая похож на путь Японии.

Мой ответ таков, что, вероятно, этого не случится — у Китая все будет хуже. Но чтобы понять, почему я так говорю, вам нужно кое-что знать о том, что случилось с Японией, и это вовсе не было катастрофой, которую, как мне кажется, многие себе представляют.