Я был в Киеве во время ужасных ночных обстрелов. И понял, почему Украина победит, — американский военный историк 28 мая, 15:02 NV Премиум Макс Бут: В первую же ночь мы стали свидетелями одной из самых крупных воздушных атак на Киев (Фото:awliberty.org)

Макс Бут в своей колонке для The Washington Рost рассуждает о секретах успеха Украины, которая не дрогнула под напором российской армии

Украина. Издалека война тут может выглядеть как кровавый тупик, в котором нет победителей и нет иного выбора, кроме решения путем переговоров. Уверенность украинцев в том, что они смогут изгнать российских оккупантов со всей своей земли, даже из Крыма (оккупированного русскими с 2014 года), может показаться бредовой. Те же вашингтонские сановники, в прошлом году ожидавшие, что Киев падет в течение 72 часов, теперь предупреждают, что украинцам, возможно, придется согласиться на «замороженный» конфликт, в результате которого московские военные преступники оставят контроль над пятой частью их земель.

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Но, проведя неделю в Киеве с делегацией инициативы «Возобновить демократию» (продемократической группы, основанной бывшим чемпионом по шахматам Гарри Каспаровым), я пришел к выводу, что решимость украинцев победить в тяжелых условиях не только похвальна, но и в высшей степени разумна. Украинцы приняли на себя худшее, что преподнес им российский диктатор Владимир Путин, и они не только выжили, но и процветают.