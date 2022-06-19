Как стать везучим. Семь проверенных способов привлечь к себе успех, — американская предпринимательница 19 июня, 20:13 Цей матеріал також доступний українською Дезире Перальта: Вы не проиграете, пока не сдадитесь, так что не сдавайтесь (Фото:cobblestonerealtygroup)

Быть везучим — означает совершать правильные действия, считает американская предпринимательница Дезире Перальта. Секретами успеха она поделилась в своей колонке для Medium

Кажется, что некоторым людям во всем везет. У них идеальная работа, идеальный партнер и идеальная жизнь. Многие даже говорят, что успешные люди — не самые талантливые, а самые удачливые.

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Но хотя какие-то вещи, происходящие с людьми, могут показаться случайными, удача — это не то, что случается с вами; это то, что случается из-за вас.

Удача — это то, что вы можете сами создать, увеличить и контролировать. Вам просто нужно понять, как это работает. Вот семь проверенных способов сделать это.

Будьте там, где у вас может быть больше возможностей

Алан Фюрстман — американский предприниматель и руководитель бизнеса. Ему повезло, потому что перед поступлением в колледж он решил подрабатывать швейцаром и посыльным в отеле Marriott в Сэддл-Брук в штате Нью-Джерси.

Работа в отеле позволила ему познакомиться с важными деловыми людьми, одним из них был Боб Смолл, который позже стал генеральным менеджером Marriott, а затем генеральным директором Fairmont Hotels.

Люди, с которыми он познакомился, помогли ему узнать и понять все необходимое, чтобы впоследствии стать бизнесменом.

Когда вы устраиваетесь на работу или должны посетить определенные мероприятия, думайте о том, чтобы выбирать места, где вам с большей вероятностью может улыбнуться удача.

Например, сегодня — вечер пятницы, и у вас есть два варианта (и вы должны выбрать тот, который имеет больший потенциал удачи): смотреть все выходные фильмы на Netflix или же сходить на какие-то технологические мероприятия и коктейльную вечеринку. Какой из этих вариантов, по вашему мнению, будет иметь наиболее высокий потенциал для будущей удачи?

Постарайтесь быть самым интересным человеком в компании

Когда вы находитесь в группе друзей, какой вы — самый замкнутый из всех или тот, кто не перестает говорить?

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