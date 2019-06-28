Сила слова «нет». Как отказ может изменить вашу жизнь, — американский гипнотерапевт Вчера, 21:37 756 Цей матеріал також доступний українською Calmer You Хлоя Бротеридж: Когда вы говорите «нет», вы позволяете себе сказать «да» тому, что для вас важно Calmer You

Американская писательница и гипнотерапевт рассказала в колонке для The Guardian о том, почему важно чаще говорить «нет»

Когда вы интересуетесь у кого-то как идут дела, чаще всего в 95% случаев вам ответят «занят», «хорошо, но постоянно занят» или даже «сумасшедше занят».

Загруженностью стали гордиться, она стала признаком успеха — скромным хвастовством, указывающим на то, как мы важны и востребованы. Но если вы и правда «слишком заняты», есть вероятность, что вы недостаточно часто говорите «нет».

Многие затрудняются сказать «нет», боясь отказа, гнева или просто неуверенности в том, как ответит другой человек. Желание всегда радовать людей часто закладывается в детстве. Возможно нас растили, чтобы мы были хорошей девочкой или мальчиком, и хвалили за то, что мы были «мамиными маленькими помощниками» или, возможно, нам не оказывали достаточного внимания и мы искали его угождая другим, даже во вред себе. […]

Можно так привыкнуть отвечать «да» и угождать другим, что это даже заменит наше понимание о собственных желаниях. Но если ваша жизнь настолько насыщенна чужими просьбами, что у вас больше нет времени на то, что по-настоящему для вас важно — или даже хуже, ваше психическое здоровье под угрозой — самое время что-то менять.

Если вы будете больше говорить нет, то чему вы тогда скажете да?

Первый шаг для того, чтобы найти в себе силы сказать слово «нет» — это немного разозлиться, думая обо всем том времени, энергии и деньгах, которые вы потратили, говоря «да», когда следовало сказать нет. Сколько раз вы ходили на кофе с людьми, с которыми этого делать не хотелось. Сколько свадеб вы посетили, на которые вы бы с радостью не пошли? Сколько часов было потрачено на занудные совещания, которые вы просто отсидели, хотя в этом не было надобности?

Вы можете спросить себя: «что плохого в том, чтобы говорить „да“ и делать других счастливыми?» Возможно, это сложно принять, но подумайте об этом: это может быть формой манипуляции. […]

В своей книге «Учитесь говорить нет» бизнесмен и писатель Джеймс Алтучер пишет: «Когда вы говорите „да“ чему-то, чего вы не желаете, вот результат: вы ненавидите то, что вы делаете, презираете человека, который вас попросил, и делаете себе больно». Когда согласие строится на небольшой манипуляции и даже презрении, может оно быть чем-то хорошим?

Чтобы вернуть себе свое время и психическое здоровье, говоря «нет», настройтесь на то, чего вы на самом деле хотите. Вместо того чтобы говорить «да», руководствуясь импульсом, возьмите за привычку спрашивать себя «соглашаюсь ли я ради себя?» Начните с малого, как например, когда вам предлагают напиток или кто-то просит вас о незначительной услуге. […]

Наполняет ли вас мысль об отказе ужасом? Если вас просят сделать что-то, чего вы не можете, но вы не хотите подвести этого человека — выиграйте себе время. «Попросите человека написать вам сообщение или е-мейл и напомнить про просьбу», говорит Ванесса фон Эдвардс, основательница исследовательской лаборатории «Science of People». «Это абсолютно нормально — сказать, что вам нужно проверить свой график перед тем, как ответить». Это позволяет вам понять, чего вы на самом деле хотите и найти правильные слова (или собраться с духом), чтобы отклонить предложение.

Если вы всё еще затрудняетесь сказать нет, держите в уме слова миллиардера Уоррена Баффета: «Успешные люди почти всему говорят нет». Когда вы говорите нет, вы позволяете себе сказать да тому, что для вас важно. […]

И подумайте вот о чем: если вы будете больше говорить нет, то чему вы тогда скажете да? Да — заботе о себе? Да — времени со своими детьми? Да — своему хобби? Дайте возможностям вдохновить себя на возможность сказать «нет».

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