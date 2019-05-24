Как избежать развода. Психиатр назвал три способа построить счастливый брак Сегодня, 21:37 1308 Цей матеріал також доступний українською YouTube Джордж Блер-Вест: Первое, что вам следует сделать, прежде чем вступить в брак, это стать старше YouTube

Психиатр Джордж Блер-Вест во время лекции для TED рассказал, как избежать развода



Перевод TED

Почти 50 лет назад психиатры Ричард Рейх и Томас Холмс составили список самых стрессовых событий, которые человек может пережить за свою жизнь. Какое жизненное событие лидирует в списке? Смерть супруга или супруги. На втором месте — развод. На третьем — раздельное проживание без оформления развода.

[…] В современном обществе профилактика эффективнее, чем лечение. Мы делаем прививки от полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, кори. Мы проводим информационную кампанию для предупреждения меланомы, инсульта, диабета — и всё это чрезвычайно важная работа. Но ни одно из этих заболеваний не сравнится в масштабе с тем, с чем сталкиваются 45% населения. 45% — это современная статистика разводов. Почему же не проводится просветительская работа для их предотвращения разводов?

[…] Если вам интересно, как пережить постромантическую стадию в отношениях, я готов дать три совета, которые помогут вам избежать развода.

Первое, что вам следует сделать, прежде чем вступить в брак, это стать старше.

Чем старше люди, вступающие в брак, тем ниже процент разводов

[…] Я считаю очень положительным то, что люди начали вступать в отношения в более позднем возрасте. Средний возраст вступления в брак поколения 60-х составлял 20 лет среди женщин и 23 года — среди мужчин. А каковы же данные по Австралии 2015 года? Женщины выходили замуж в возрасте 30 лет, мужчины женились в 32 года. И это замечательно, поскольку чем старше люди, вступающие в брак, тем ниже процент разводов. Как это возможно? Почему более старший возраст способствует снижению разводов? На это есть три причины.

Во-первых, когда человек вступает в брак в более позднем возрасте, он уже обладает двумя характеристиками, снижающими процент разводов. Это высшее образование и более высокий доход, который обычно коррелирует с высшим образованием. Все эти три фактора взаимосвязаны.

Во-вторых, исследование нейропластичности человеческого мозга свидетельствует о том, что мозг продолжает развиваться минимум до 25 лет. Это означает, что способ мышления и само мышление будут изменяться вплоть до 25 лет.

Третья причина, и я считаю, это самое важное, — личность человека. Состояние вашей личности в 20 лет и в 50 лет будет отличаться. В то же время личность человека в 30 лет довольно близко соотносится с личностью в 50 лет. Поэтому, когда я спрашиваю тех, кто рано женился, почему они расстались с партнёрами, и слышу в ответ: «Мы стали разными», то понимаю, что это удивительно точно, потому что, когда человеку идёт третий десяток, он проходит стадию быстрых изменений, он взрослеет.

Второе. Психолог и исследователь человеческих отношений Джон Готтман выяснил, что самыми прочными и счастливыми на протяжении многих лет оказывались те отношения, в которых партнёры выступали на равных. Они были гибкими в принятии больших решений, таких как покупка дома, заграничные поездки, покупка машины и рождение детей. Но когда Готтман продолжил исследование, то выяснил, что гибкими обычно были женщины. Угадайте, кто же создавал больше проблем? Верно, мужчины были виновниками разногласий. А ещё Готтман выяснил, что мужчины, проявлявшие гибкость в отношениях, оказывались потрясающими отцами. Поэтому, женщины, задумайтесь: насколько гибким является ваш партнёр? Мужчины, вы состоите в отношениях с женщиной, потому что уважаете её. Так проявите же уважение и когда вам предстоит принять какое-то решение.

Третье. […] Надёжность, или, точнее, её отсутствие. Чувствуете ли вы себя с партнёром как за каменной стеной? Это может проявиться в двух формах. Первое, можете ли вы быть уверенными, что ваш партнёр выполнит обещанное? Сдержит ли он своё слово? Второе, если, к примеру, в ваше отсутствие кто-то плохо высказался о вас или вы страдаете очень серьёзным заболеванием, вступится ли ваш партнёр за вас и сделает всё необходимое, чтобы вы чувствовали себя окружёнными заботой и защитой? Можете ли вы рассчитывать на своего партнёра, когда это действительно необходимо? Не всё время, в 80% случаев, но особенно тогда, когда их поддержка вам так нужна. Со своей стороны, подумайте хорошенько, прежде чем взять на себя определённые обязательства по отношению к партнёру. Лучше пообещать ровно столько, сколько вы можете выполнить, чем наобещать с три короба, потому что это звучит правильно в данной ситуации, и потом подвести партнёра. Но если для вашего партнёра вопрос чрезвычайно важен, и вы готовы взять на себя обязательство, сверните горы, но выполните обещанное.

Вы можете заняться поисками партнёра, соответствующего этим критериям. Но не волнуйтесь, все эти качества можно развить и в существующих отношениях.

Я думаю, что самое важное решение, которое вы можете принять, это выбор партнёра, с которым вы проведёте свою жизнь, выбор партнёра для рождения детей. Романтика, конечно, также должна быть в отношениях. Романтика — это важная, красивая, забавная составляющая отношений. Но когда нам приходится принимать самое важное решение нашей жизни, кроме романтики и любящего сердца мы должны руководствоваться и разумом, обладать информацией и уметь мыслить.

Полную версию читайте на TED

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени