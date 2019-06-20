Глобальный кризис все ближе. Известный экономист Нуриэль Рубини — о том, чего нам ожидать в 2020 году Вчера, 21:37 Цей матеріал також доступний українською bitbetnews.com Нуриэль Рубини: Арсенал мер реагирования на кризис остаётся весьма ограниченным bitbetnews.com

Известный американский экономист Нуриэль Рубини в своей колонке для Project Syndicate объясняет, почему риски рецессии и кризиса в 2020 году нарастают

Прошлым летом вместе с моим коллегой Брунелло Розой мы определили десять потенциальных рисков, которые способны спровоцировать американскую и глобальную рецессию в 2020 году. Девять из них сохраняются до сих пор.

Многие из этих рисков связаны с США. Торговые войны с Китаем и другими странами, а также ограничения миграции, прямых иностранных инвестиций и трансфера технологий могут очень глубоко повлиять на мировые производственные цепочки, повысив угрозу стагфляции (замедление темпов роста экономики на фоне увеличения инфляции). И риск замедления темпов роста экономики в США сейчас обострился, потому что стимулы налоговых законов, принятых в 2017 году, выдыхаются.

Между тем, после публикации нашей статьи фондовые рынки США продолжали пузыриться. И появились дополнительные риски, связанные с расцветом новых форм заимствований, в том числе во многих развивающихся странах, где значительная часть долга номинирована в иностранных валютах. А поскольку способность центральных банков выступать в качестве кредиторов последней инстанции становится всё более ограниченной, неликвидные финансовые рынки оказываются уязвимы перед угрозой резких спадов (flash crash) и других подобных сбоев. Повод для такого сбоя может дать, например, президент США Дональд Трамп, если поддастся искушению организовать внешнеполитический кризис (как в фильме «Хвост виляет собакой»), например, с участием Ирана. Это может повысить рейтинги Трампа внутри страны, но также может спровоцировать и нефтяной шок.

Серьёзный шок может дать старт глобальной рецессии

За пределами США озабоченность вызывает шаткий рост экономики в отягощённом долгами Китае и некоторых других развивающихся странах, а также экономические, финансовые и политические риски в Европе. Хуже того, в развитых странах арсенал мер реагирования на кризис остаётся весьма ограниченным. Монетарная и бюджетная политика интервенций и поддержки частного сектора, которая применялась после финансового кризиса 2008 года, сегодня просто не может применяться с такой же эффективностью.

Десятым фактором, о котором мы писали, были учётные ставки Федерального резерва США. Повысив ставки в ответ на процикличные бюджетные стимулы, введённые администрацией Трампа, ФРС затем — в январе — развернул свой курс. Можно предположить, что ФРС и другие крупные центральные банки будут, скорее всего, снижать ставки, пытаясь справиться с разнообразными шоками в глобальной экономике.

Торговые войны и потенциальные всплески нефтяных цен представляют собой риски на стороне рыночного предложения, однако одновременно они ставят под угрозу и совокупный спрос, а значит, и темпы роста потребления, потому что пошлины и повышение цен на топливо будут снижать размеры располагаемых доходов. В условиях столь сильной неопределённости компании, вероятно, предпочтут сократить свои капитальные расходы и инвестиции.

В такой ситуации достаточно серьёзный шок может дать старт глобальной рецессии, даже если центральные банки сумеют на него быстро отреагировать. […]

Что касается бюджетной политики, то у большинства развитых стран размер дефицита бюджета и госдолга сегодня даже выше, чем накануне мирового финансового кризиса, что не оставляет им большого пространства для расходов на стимулирование экономики. И, как писали мы с Розой в прошлом году, «выделение денег на спасение финансового сектора будет невозможно в странах с новоявленными популистскими движениями и почти обанкротившимися правительствами».

Среди рисков, которые могут спровоцировать рецессию в 2020 году, особого внимания заслуживает китайско-американская торговая и технологическая война. Есть несколько вариантов дальнейшей эскалации этого конфликта. Администрация Трампа может решить ввести пошлины на китайской экспорт стоимостью $300 млрд, который пока что этими пошлинами не охвачен. Или же, например, запрет на использование американских компонентов компанией Huawei и другим китайским компаниям может спровоцировать полномасштабный процесс деглобализации, поскольку компании будут стараться обезопасить свои производственные цепочки. Если это произойдёт, у Китая будет несколько вариантов ответных мер против США. Например, он может закрыть свой рынок для американских транснациональных компаний, подобных Apple.

В этом сценарии шок для рынков во всём мире окажется достаточно сильным, чтобы привести к глобальному кризису, причём вне зависимости от того, что делают крупнейшие центральные банки. Поскольку нынешние противоречия уже начали подрывать деловую, потребительскую и инвестиционную уверенность и замедлять темпы роста мировой экономики, дальнейшая эскалация столкнёт мир в рецессию. А если вспомнить о масштабах частного и государственного долга, следствием этой рецессии, скорее всего, станет новый финансовый кризис.

Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин знают, что предотвращение мирового кризиса соответствует интересам их стран, поэтому у них есть стимулы, чтобы найти компромисс в ближайшие несколько месяцев. Впрочем, обе стороны продолжают усиливать националистическую риторику и принимают меры по принципу «око за око». И Трамп, и Си, по всей видимости, полагают, что долгосрочная безопасность их стран — экономическая и национальная — зависит от их способности не моргнуть перед угрозой новой холодной войны. Если они оба действительно верят в то, что первым должен моргнуть соперник, тогда риск разрушительного столкновения является действительно высоким. […]

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