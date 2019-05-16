Еще не президент, а уже стыдно. Почему раздражает Зеленский, – мнение Сегодня, 14:40 142 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке Kristina Bilak Kristina Bilak

Писатель Андрей Любка в своей колонке для Zbruc.eu указывает на промахи Зеленского и его новых видео

[…] Щойно бачу в стрічці новину про нове відеозвернення Володимира Зеленського, як серцебиття пришвидшується. Хочеться примружити очі, глибоко вдихнути і гучно видихнути, щоб опанувати себе. Бо впевнений: знову буде якась стидоба. Палюче відчуття незручності, падлюче відчуття фатальності найближчих п’яти років.

Либонь, уже вся Україна вивчила поняття «іспанський сором». Те відчуття, коли хтось інший робить щось негоже, а соромно від цього тобі. Припускаю, нам до цього особливого різновиду іберійської ганьби час призвичаюватися і звикати. Воно – надовго.

Бо чи не кожен крок новообраного президента змушує хапатися за голову. Почати варто з того, що перший закордонний візит він здійснив у турецький Бодрум. І якщо він там зустрівся з олігархами чи з Тимошенко – то ще півбіди, бо це бодай порядок денний. Значно гірше, якщо він справді полетів туди просто на кавеен і відпочити. […]

Чи не кожен крок новообраного президента змушує хапатися за голову

Або візьмімо сам формат його спілкування з країною. Про позицію нам повідомляє якась міфічна «У Зеленського», хоча сам Зеленський навіть після обрання не зміг назвати прізвище майбутнього голови Адміністрації президента. Це, слід визнати, зручно, бо в разі чого можна сказати, що це не позиція самого президента, а просто менеджер його сторінки в Facebook дав волю фантазії.

Але найбільше дратують відеозвернення новообраного. Не тільки зміст, ці пошлі жартики і блатний тон, а просто міміка й тембр голосу. Та й що це взагалі за формат такий? Може, краще залишимо його для новорічних привітань? Чи людина, яка сама не звикла читати, звертається до людей, які не читають, у комфортному для них режимі?

Останнє відеозвернення Зеленського – до Верховної Ради – з вимогою призначити урочисте інавгураційне засідання на 19 травня особливо вражає своїм цинізмом. Несмішний жарт про єгипетський готель – не просто недоречний, він огидний, коли йдеться про звернення президента до парламенту. Чому ніхто не скаже Зеленському: ти вже не комік і навіть не кандидат, поводься нарешті достойно, як і личить президенту!?

[…] Зеленський щось говорить про народ, який вимагає, але де цей народ? Чому він навіть на стадіонні дебати не зміг цей народ зібрати? Може, не варто плутати лайки в Instahram з людьми, які мають чітку позицію і готові вийти за неї на мітинг? […]

Вінцем абсурду в цій ситуації є те, що «команда Зеленського» паралельно опублікувала ще одне відео. І поставила умову: якщо воно набере мільйон переглядів – Зеленський зверне на нього увагу. Чи можна зробити з цього висновок, що Зеленський не звертає увагу на свою «команду» і її роботу? Що «команда» змушена вигадувати всенародні «челенджі», щоб новообраний президент розглянув її пропозицію? А, може, Зеленський знову махнув кудись відпочити, тому на нього треба тиснути всім народом, аби повернувся до роботи? […]

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