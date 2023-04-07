Доллар в опасности. Американский аналитик Фарид Закария — о том, какую суперсилу США подрывают Китай и Россия и что у них из этого выйдет 7 апреля, 15:52 Фарид Закария: Американцам стоит начать беспокоиться (Фото:yes-ukraine.org)

Что произойдет с США, если они потеряют свою главную суперсилу — доллар, — задается вопросом в колонке для The Washington post известный политический аналитик Фарид Закария

Самый интересный итог трехдневного саммита Владимира Путина и Си Цзиньпина не получил должного внимания СМИ. Описывая их переговоры, Путин сказал: «Мы поддерживаем использование китайского юаня для расчетов между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки». Таким образом, вторая по величине экономика мира и ее крупнейший экспортер энергии активно пытаются подорвать господство доллара как якоря международной финансовой системы. Преуспеют ли они в этом?

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