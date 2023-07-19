Проверьте себя. Две главных причины, почему у вас проблемы с деньгами, — американская предпринимательница 19 июля, 21:37 Дезире Перальта: Проблема с наличием нескольких оправданий заключается в том, что мозг считает, что вы не можете ничего сделать (Фото:Cobblestonerealtygroup)

Американская предпринимательница Дезире Перальта в своей колонке для Making of millionaire объясняет причины финансовых проблем большинства людей, которые можно легко решить

Когда люди говорят мне, что у них финансовые проблемы, и они не могут откладывать деньги, как правило, находится множество «уважительных» оправданий. Например: «У нас много расходов», или «Была личная чрезвычайная ситуация», или «Нужно было что-то починить», или «Я не зарабатываю даже на покрытие своих счетов» и так далее.

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И хотя некоторые из этих оправданий для большинства могут выглядеть «логичными» причинами, чтобы не делать сбережения, это не так, и на самом деле все сводится к двум основным факторам: недостатку осведомленности и беззаботности.

Позвольте показать вам, как все оправдания можно классифицировать по двум факторам и как это поможет избежать коварной ловушки мышления и, наконец, решит ваши финансовые проблемы.

Почему большинство оправданий — это на самом деле просто недостаточная осведомленность или недостаточная осмотрительность.

В одном из моих самых популярных материалов перечисляются 10 вещей, в силу которых люди никогда не станут богатыми, если продолжат их делать. И хотя я больше не считаю эту колонку хорошей (за последние годы мой стиль улучшился), тот пост скрывает печальную реальность: люди ищут разные причины, чтобы объяснить свою неосведомленность или небрежность.

Давайте посмотрим, как независимо от того, сколько у вас оправданий, они всегда окажутся одним из этих двух вариантов.