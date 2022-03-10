Три измерения войны. Когда Путин поймет, что все плохо, и чем закончится война в Украине, — британский военный эксперт 10 марта, 12:40 Цей матеріал також доступний українською Лоуренс Фридман: Россия задействовала более 90% тех сил, которые были сосредоточены вокруг Украины до 24 февраля (Фото:youtube.com)

Британский профессор военных исследований Лоуренс Фридман в материале на substack.com рассуждает о том, почему война пошла не так, как предполагал Путин и чем она может завершиться

Бессмысленная война Владимира Путина уже привела к тому, что тысячи людей погибли, получили серьезные ранения или остались травмированными своим опытом. Она также привела к разрушению украинских домов и инфраструктуры. По всей Европе беженцы задаются вопросом, когда они смогут вернуться домой и что они там найдут. А впереди еще большая трагедия. Вот почему растет стремление к прекращению огня, хотя все еще трудно представить, какую форму оно может принять, пока президент Путин придерживается своих самых амбициозных целей…

То, как закончится эта война, определят решения многих людей. Смогут ли мирные жители Украины остаться стойкими перед лицом беспощадных российских бомбардировок? Сохранится ли высокий моральный дух украинцев после серьезной неудачи? А что будет происходить с российской стороны, когда люди осознают, что их ввели в заблуждение относительно целей войны и поймут, что их молодые люди погибли бесплодно и бессмысленно? Как многие солдаты, призывники, будут реагировать на пугающую и неожиданную ситуацию, в которой они оказались? А офицеры, встревоженные потерями людей и техники и отсутствием резервов, неспособные ни выполнить приказ, ни отступить? Как придворные Путина, понимая, что война идет плохо, объяснят своему лидеру ужасные последствия нынешней стратегии? А еще есть сам Путин. В какой момент он осознает, что проиграл величайшую партию в своей карьере?

Сторонним наблюдателям следует быть осторожными, пытаясь предсказать реакцию тех, кто оказался втянутым в эти события, но эти нематериальные факторы уже влияют на события и будут продолжать влиять, наряду с более осязаемыми и практичными соображениями о разнице в силе, огневой мощи, мобильности и логистике.

Пространство

Влияние как материальных, так и нематериальных факторов естественным образом оценивается путем отслеживания хода войны по картам… Карты дают нам ощущение масштаба и показывают, как части оспариваемых территорий соединены друг с другом и почему они важны. Эта карта напоминает нам, например, что Украина — очень большая страна (603 548 км² — для сравнения, Великобритания — 242 500 км², а Франция — 543 940 км²). В то время как на множестве территорий этой обширной страны ведутся боевые действия, существенная часть ее — не охвачена ими, что иллюстрирует огромные масштабы задачи, которую взяли на себя русские.

В какой момент Путин осознает, что проиграл величайшую партию в своей карьере?

К настоящему времени Россия задействовала более 90% тех сил, которые были сосредоточены вокруг Украины до 24 февраля, и до сих пор не в состоянии выполнить свои первоначальные задачи, не говоря уже о том, чтобы решить, в случае их захвата, как их оккупировать, а затем управлять ими. Это говорит о том, что у России не так много резервных мощностей для западных регионов страны, в которых украинские силы, управляемые из Львова могли бы перегруппироваться с силами из Польши, Словакии и, возможно, Венгрии, если Киев падет.

Но карты не показывают всего масштаба затруднительного положения, с которым столкнулись россияне. Повторю мысль, высказанную ранее: присутствие — это не то же самое, что контроль. Как мы видели на необычных видео из Херсона и Мелитополя, на которых безоружные гражданские протестовали против оккупантов, эти города на самом деле не в руках русских. Население остается решительно украинским и преданным Украине, что свидетельствует не только о его возмущении российской оккупацией, но и предупреждает о том, что отсутствие эффективного контроля может иметь смертельные последствия для российских подразделений, если это перерастет в повстанческое движение.

Еще одна область российского «контроля» на карте, тянущаяся из Беларуси, включает в себя знаменитую 60-километровую российскую колонну, которая теперь растянулась от Прибирска, недалеко от Чернобыля, до аэропорта Антонов под Киевом, из-за которого велись ожесточенные бои. Но это уже не колонна. Она не двигалась уже несколько дней и никуда не направляется. Там полно автомобилей, которые сломались, были брошены или подверглись нападению со стороны украинских сил. Зрелище больше не таит в себе зловещую угрозу, а вместо этого олицетворяет плохое планирование России и ограниченность ее оснащения. Транспортные средства не содержались в хорошем состоянии и не могут съехать с дороги, так как не справляются с заболоченной землей (в некоторых местах заболоченной, потому что ее специально затопили).

Эта «колонна» блокирует ключевую дорогу для любых последующих российских войск так же надежно, как и взорванный мост, в то же время не позволяя российским войскам получить доступ к огромному количеству оборудования и жизненно важных поставок.

Это далеко не единственная российская колонна, попавшая в беду во время войны. Атаки на них были в основе украинской стратегии. Украинцы следовали классической модели для аутсайдера, столкнувшегося с явно превосходящими его силами врагом, которая заключается в том, чтобы избегать больших стандартных сражений в пользу засад и атак по линиям снабжения. Неподалеку от осажденного Харькова, по другую сторону Белгограда, находится Курск, один из плацдармов русского вторжения. Там летом 1943 года советские войска вели массированный танковый бой, нанесший сильный удар по немецким захватчикам. Это был бой между армиями численностью 500 000 человек и 2 700 танков с немецкой стороны и 1 300 000 человек и 3 600 танков с советской стороны. Битва была масштабной, с сотнями тысяч жертв.

Если бы украинцам пришлось сражаться с наступающей русской армией на открытой местности на ранних этапах войны, они бы потерпели тяжелое поражение. Но наступление россиян шло по нескольким направлениям, и даже на этих направлениях оно стало разрозненным и фрагментарным, что позволило украинцам отстреливать отдельные части. В этом им помогла неспособность России вывести их военно-воздушные силы из строя. В результате россияне изо всех сил пытались собрать достаточное количество войск достаточно близко к Киеву, чтобы окружить его, и понесли огромные потери в людях и технике. Системы командования были затруднены из-за распределения сил и неадекватной связи. Русские командиры на театре военных действий были убиты, двигаясь на фронт и пытаясь организовать свои атакующие силы.

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Русские, похоже, ищут способы найти дополнительные силы, чтобы заполнить бреши, будь то вызов резервов, вербовка большего количества наемников или ввод подразделений из других регионов России. Но это несет в себе риски для России. Думающая о безопасности страна не любит создавать уязвимые ситуации, которыми могут воспользоваться другие враги, например, когда спонсируемые Россией сепаратисты защищены в «замороженных» конфликтах в других местах в Грузии и Молдове. Мобилизация неподготовленных войск и выдвижение их на фронт создаст еще большую нагрузку на линиях снабжения. Примечательно, что после смешанных сигналов Беларусь решила не вводить свои силы, с предположениями о том, что указанные подразделения были мятежными. Тем временем Украина смогла увеличить свою численность за счет народного ополчения.

На юге война выглядит иначе. Русские не сталкивались с такими же логистическими проблемами и смогли атаковать украинские порты на Черном море. Они близки к присоединению сепаратистских районов Донбасса к аннексированной территории Крыма, что некоторые аналитики всегда рассматривали как одну из возможных целей военных действий, если Путин решил ограничить их. Однако даже это далось непросто. Россиян не приветствовали как освободителей в Херсоне, и они до сих пор не взяли Мариуполь, несмотря на то, что устроили там убийственные побоища, а затем не позволили мирному населению бежать, пообещав сначала гуманитарный коридор. Предполагая, что за этими зверствами стоит какая-то стратегическая цель, помимо разочарования и мести, русские, должно быть, ожидали, что жестокость сделает жертв уступчивее, облегчив взятие их городов. Характерно, что хотя русские войска вошли в некоторые города, ни один из них еще не сдался.

Один из больших вопросов заключается в том, будут ли в ближайшее время действия против жизненно важного города Одессы. Это был бы большой символический приз для российских командиров, помогающий им показать, что в их наступлении все еще есть какая-то энергия и напор. Однако пока они мало продвинулись на месте, не сумев взять соседний город Николаев. Высадка морского десанта ожидается в течение нескольких дней, и она еще может быть предпринята, но это будет чрезвычайно рискованная операция, не дающая возможности получить преимущество внезапности или господства в воздухе.

Время

Были разные оценки того, как долго российская армия сможет так продержаться, особенно если Киев и Харьков продолжат сопротивляться. Предполагалось, что без серьезных усилий по пополнению запасов — они продержатся не более чем 3 недели. Русские не планировали длительную войну и не принимали мер для ее поддержания в течение долгого времени. Конечно, войны можно выиграть быстро. В июне 1967 года Израиль за шесть дней взял Синай у Египта, Западный берег у Иордании и Голанские высоты у Сирии. Индии потребовалось тринадцать человек, чтобы продвинуться от границы к Дакке, чтобы принять капитуляцию сил Восточного Пакистана, что привело к созданию Бангладеша. В 2003 году американцам потребовалось немного больше времени — месяц — чтобы добраться до Багдада, но у них был только один путь наступления — от Кувейта, и они подходили к этому очень методично. Причина, по которой некоторые войны затягиваются, редко заключаются в том, что это было предусмотрено первоначальным планом. Обычно это происходит из-за ранних стратегических просчетов.

Как только линия фронта стагнирует, а наступление иссякает, возникает проблема, как со временем прокормить военную машину с течением времени, делая экономическую и промышленную мощь, а также логистику еще более важными. Вот почему Кремль должен быть обеспокоен застопорившейся военной кампанией. Потому что это означает, что пока Россия остается в Украине, ее экономика, находящаяся под санкциями, будет испытывать еще большие трудности. Вести войну — дорогое удовольствие. Опубликованные оценки ежедневных затрат колеблются от $500 млн до $20 млрд. Что-то чуть более $1 млрд кажется правдоподобным.

Довоенные предположения о модернизированной и боеспособной российской армии, которая вскоре сокрушит вооруженных украинцев, теперь отброшены, но по-прежнему трудно согласиться с противоположным предположением о том, что русские могут проиграть эту войну. Здесь становится важным состояние ума участников. Если бы не тот факт, что у России все еще есть средства, чтобы сделать жизнь простых украинцев невыносимой и использовать свою огневую мощь, чтобы загнать тех, кто не может бежать, в бункеры, можно было бы сказать, что она терпит поражение. Ее армия демонстрирует патологическое замешательство — по крайней мере, вдали от юга ее логистика буквально разлетается на куски, системы управления деградируют, а ее войска деморализованы и сдаются. Мы должны постоянно подчеркивать, что война — дело неопределенное. Украинцам еще предстоит показать, насколько хорошо они справляются с серьезной неудачей на земле. Но если им удастся провести больше контратак и начать отбрасывать российские войска, а не просто сдерживать их, тогда нам, возможно, придется пересмотреть мнение о том, что лучшая надежда Украины — защищаться как можно дольше, чтобы дать шанс экономическим санкциям себя проявить.

Нам остается размышлять о психологии человека, начавшего эту катастрофическую авантюру… Мы задаемся вопросом, является ли его утверждения о том, что его военный план идет по графику и достигает поставленных целей, продолжением его прошлых заблуждений, потому что окружающие его подхалимы не знают, как сказать ему правду, или потому, что он не знает, как признаться русскому народу, как сильно он их подвел, особенно после того, как он пошел на крайние меры, чтобы скрыть от них правду. Сейчас он больше беседует с международными лидерами, последний разговор был с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, так что, возможно, он начинает искать дипломатический выход.

Можно избежать поражения, заявив о победе над более реалистичными целями. В конце концов, Саддам Хусейн привел Ирак к двум разрушительным войнам — когда он вторгся в Иран в 1980 году и десять лет спустя захватил Кувейт. В конце обеих войн, не имея ничего, что можно было бы продемонстрировать из-за всех последующих смертей и разрушений, он, тем не менее, заявил о своей победе, потому что каким-то образом ему лично удалось выжить у власти. Поскольку Путин вынужден отойти от своих максимальных целей, не станет ли эта минимальная также и его приоритетом?

Перевод НВ

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